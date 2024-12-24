Биография Александра Галлямова: карьера и жизнь призера Олимпийских игр и партнера Анастасии Мишиной

История известного российского фигуриста.

Александр Романович Галлямов

Дата рождения: 28 августа 1999 года

Место рождения: Березники (Пермская область)

Место проживания: Санкт-Петербург

Гражданство: Россия

Рост: 187 см

Вид спорта: фигурное катание, парное катание

Партнер: Анастасия Мишина

Бывшие партнеры: Александра Полищук, Ника Осипова

Тренеры: Тамара Москвина, Артур Минчук

Бывшие тренеры: Людмила Великова, Николай Великов, Василий Великов, Алина Писаренко, Евгений Рукавицын, Кирилл Давыденко

Хореографы: Наталья Бестемьянова, Игорь Бобрин, Александр Жулин, Александр Степин

Клуб: Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной

Звание: заслуженный мастер спорта России

Семейное положение: холост

Участник чемпионата России по фигурному катанию — 2024-2025 в парном катании в Омске 18-21 декабря 2024 года

Детские и юношеские годы

Александр Галлямов родился 28 августа 1999 года в городе Березники Пермской области, но его семья жила в Екатеринбурге. Изначально мальчик занимался танцами в хореографической студии театра эстрады в Екатеринбурге, позднее родители отвели пятилетнего сына в секцию фигурного катания. Александр начинал как одиночник на катке «Юность» под руководством Натальи Корелиной (Овчинниковой).

«Фигурное катание и балет довольно схожи. Мы же начинаем обучение фигурному катанию с базовых балетных элементов. В детстве я очень часто ходил на хореографию, чтобы была выправка и пластика рук. В фигурном катании это очень важно. Так что очень благодарен своим хореографам и маме, которая уделяла этому аспекту много внимания. Подсказывала, помогала, напоминала про правильную осанку. В юности она была балериной», — рассказал Галлямов в интервью «СЭ» в феврале 2023-го.

В 2009 году для развития в фигурном катании Александр с мамой переехали в Санкт-Петербург. Однако в одиночниках юноша не выигрывал соревнований крупнее городских. По словам его тренеров Алины Писаренко, Евгения Рукавицына и Кирилла Давыденко, у Галлямова начались проблемы с координацией. Тогда специалисты посоветовали фигуристу перейти в парное катание.

«Я перешел в парное в 14 лет чисто из-за того, что у меня начался переходный возраст. Тренеры в одиночном катании уже предвидели, что я буду высоким и стану парником. Многооборотные прыжки с ростом 187 довольно сложно исполнять», — говорил Галлямов в том же интервью «СЭ».

Первой партнершей Галлямова стала Александра Полищук в сезоне-2015/16. За год работы в паре юноша смог разобраться с прыжковой частью, однако уровень катания был недостаточно высоким для участия в крупных турнирах. На следующий год Александр встал в пару с Никой Осиповой. С ней спортсмен одержал победу на первом этапе Кубка России и Мемориале Николая Панина-Коломенкина, но и это сотрудничество также не продлилось больше года.

С сезона-2017/18 Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. На юниорском уровне этот дуэт стал обладателем золотых медалей на двух этапах и в финале «Гран-при», на чемпионате мира и чемпионате России.

Фото Ксения Нуртдинова

Фигурное катание: пара Галлямова с Мишиной

В межсезонье-2019 Галлямов и Мишина перешли из группы Людмилы Великовой к Тамаре Москвиной. По словам фигуристов, это было взвешенное решение.

«В начале сезона мы еще не думали о переходе. Задумались уже во второй половине сезона. С результатами это не было связано, причин было много. Шли к этому решению долго, обдумывали, оценивали плюсы, минусы... А перешли в мае, потому что в это время открыто окно переходов, хотели сделать все по правилам, вовремя», — прокомментировала переход Мишина в интервью «СЭ» в ноябре 2020-го.

«В спорте всегда есть конкуренция, и к этому надо спокойно относиться, то есть при этом надо уметь соревноваться и уважительно относиться друг к другу, так как на тренировке это тоже своего рода соревнования», — добавил Галлямов.

На взрослом уровне Александр и Анастасия выиграли три чемпионата России (в сезонах 2021/22, 2023/24, 2024/25) и финалы Кубка России и национального «Гран-при» (2019/20, 2020/21, 2023/24). Пара стала чемпионами мира (2021) и Европы (2022). Кроме того, спортсмены завоевали золото командного чемпионата мира (2021) и бронзу Олимпийских игр (2022, в паре и командном турнире).

Победа на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) в марте 2021 года стала первым международным титулом пары. С оценкой 227,59 балла россияне менее чем на два балла опередили китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун.

«Мы действительно удивлены, что стали первыми. Я даже не знаю, что сказать в этот момент, потому что пока мы не осознали этого. Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас. Может быть, здесь, на катке, сейчас не так много людей, но мы знаем, как много людей смотрели трансляцию, и чувствовали эту поддержку. У нас не было никакого давления после короткой программы, мы откатали ее чисто. Просто готовились к произвольной, не нервничали», — сказала Мишина на пресс-конференции.

«Сразу много всего резко свалилось, мы пока поэтому и не осознали, что вообще происходит. Конечно же, мы рады, это очень приятно. Результат общей хорошей работы, труд принес свои плоды», — заметил Галлямов.

Первый титул на чемпионате России Галлямов и Мишина завоевали в декабре 2021-го в Санкт-Петербурге. За короткую и произвольную программы они набрали 243,74 балла.

«Очень благодарны болельщикам, которые нас очень эмоционально поддерживали. Все-таки мы в России не так часто выступаем. Перед своей публикой приятнее выступать. Тут нас поддерживают максимально, изо всех сил. Это мегакруто», — сказал Галлямов в эфире Первого канала.

«Самая приятная поддержка — это поддержка от близких, родственников, друзей. Приятно, что у нас в команде очень дружественная обстановка. Сразу после победы к нам пришли ребята и поздравили. И это было сделано не на камеру, а было искренне», — добавила Мишина.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В январе 2022 года фигуристы дебютировали на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) и завоевали первое в карьере золото этого турнира. При этом Александр и Анастасия установили мировые рекорды в короткой (82,36) и произвольной (157,46) программах, а также по общей сумме баллов (239,82).

«Сегодня было немного сложнее кататься. Не знаю причину, может, из-за того, что соревнования были позже. У нас был не лучший прокат, но я очень счастлива, у нас был перерыв и только неделя для подготовки, так что все хорошо», — сказали Мишина и Галлямов в чемпионском интервью.

В декабре 2023 года Галлямов и Мишина во второй раз стали чемпионами России. После прокатов на турнире в Челябинске Александр, который сезоном ранее вместе с Анастасией занял второе место на чемпионате России, вспомнил о фразе португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Есть что вспомнить, доволен сегодняшним днем. Готовились, показали то, что готовили на тренировке. Никаких непредвиденных ситуаций не было, все прошло на ура. Как сказал Криштиану [Роналду], чтобы прыгнуть выше, нужно сделать шаг назад», — сказал Александр.

В декабре 2024 года пара Галлямова и Мишиной выиграла третье в карьере золото чемпионата России. Первое место на турнире в Омске им принесла сумма в 239,40 балла с отрывом более чем в 20 баллов от вице-чемпионов Александры Бойковой и Дмитрием Козловским.

«Сложный чемпионат России, но он легким не бывает. Везде были трудности, с которыми приходилось справляться. Для этого мы и тренировались, чтобы в любой ситуации выйти на лед и показать чистую программу«, — сказал Галлямов.

Фото Global Look Press

Результаты на Олимпийских играх

Галлямов и Мишина дебютировали на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине (Китай). Пара выступила в командных и личных соревнованиях.

В командном турнире Галлямов и Мишина стали вторыми после короткой программы (82,64 балла) и первыми в произвольной (145,20 балла), несмотря на падение партнеров в конце проката. Российские фигуристы досрочно обеспечили золото, но результат был пересмотрен после дела Камилы Валиевой.

«Просто не удержал равновесие, немножко выключился. Все утро пришлось заставлять себя быть бодрым, и немножко недодержал», — говорил Галлямов журналистам о падении после проката.

В личных соревнованиях фигуристы завоевали бронзу. Александр и Анастасия были третьими после короткой и произвольной программ.

«На душе то, что мы справились с таким сложным периодом. С такими соревнованиями. Каждый спортсмен порадовался бы любой награде на Олимпиаде. Но бронза дает мотивацию совершенствоваться. Судьи дали понять, где надо улучшаться. Надо отдохнуть, восстановиться», — говорили фигуристы в интервью Sport24.

Фото Global Look Press

Достижения и награды

На взрослом уровне

Бронзовый призер Олимпийских игр: 2022 (в паре и командном турнире)

Чемпион мира: 2021

Победитель командного чемпионата мира: 2021

Чемпион Европы: 2022

Чемпион России: 2021/22, 2023/24, 2024/25

Победитель финала Кубка России / «Гран-при России»: 2019/20, 2020/21, 2023/24

На юниорском уровне

Чемпион мира: 2019

Победитель финала «Гран-при»: 2018/19

Чемпион России: 2015/16, 2018/19

Победитель Мемориала Николая Панина-Коломенкина: 2016/17

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личная жизнь

Галлямов долгое время появлялся на публике только в обществе своей партнерши Мишиной. Однако в октябре 2021 года в соцсетях фигуристки синхронного катания Полины Милиш появилось недвусмысленное фото с Александром (позже снимки были удалены). Сам же спортсмен принял решение не комментировать ситуацию, в дальнейшем старался не раскрывать подробности личной жизни.

В феврале 2024 года в соцсетях Галлямова появилась фотография с Мишиной, на которой пара целуется. Фанаты разделились на два лагеря: те, кто поверил в их отношения, и тех, кто считает увиденное постановкой.

Александр — фанат футбола и клуба «Зенит». Он любит менять атмосферу катка на футбольное поле. В августе 2023 года фигурист дебютировал в матче МФЛ (Медийной футбольной лиги) за команду «Чисто Питер» в роли нападающего под псевдонимом «Галлям». Всего в медиалиге у Галлямова 53 минуты, проведенные на поле и ни одного результативного действия.

Также бронзовый призер Олимпиады увлекается баскетболом. Любимым игроком Александр называет форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Фигурист восхищен тем, что Леброн в свои 38 лет все еще играет на высоком уровне.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Занимательные факты

Галлямов и Мишина являются поклонниками футбольного клуба «Зенит», называют футбол своей привычной разминкой и представляли показательный номер в майках сине-бело-голубых на тему игры с мячом.

Александр не любитель современной музыки, называет ее фастфудом, из предпочтений спортсмена: рок — Hollywood Undead и Fall Out Boy, никуда и без Nirvana, Linkin Park; рэп — Tyga, Kid Cudi, Migos, Travis Scott.

Спортсмен контролирует свое питание, но может позволить себе пару порций блинов.

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