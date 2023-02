«Современная русская музыка — это фастфуд». Галлямов — о предпочтениях в искусстве, Леброне и любимых фигуристах

Нетипичный разговор с олимпийским чемпионом по фигурному катанию.

Быть чемпионом в одном из самых популярных олимпийских видов спорта в 22 года — бремя славы или же очередной шаг на «пути к...». Переход от «холодного» звонка по телефону до товарищеского, а где-то и амикошонского разговора занял больше года. Знает ли герой этого интервью Александр Галлямов, что он навсегда вошел в историю? Знает и понимает, сам так сказал. Подвергся ли он давлению со стороны этой самой славы? Попробуем узнать.

Балет и любимые фигуристы

— Фигурное катание — это искусство или все еще спорт?

— Это спорт только на ранних стадиях развития спортсмена. Как только ты переходишь во взрослый разряд, ты уже начинаешь постигать элементы искусства.

— Когда фигурист переступает эту грань?

— У всех происходит по-разному. Если говорить про парное катание, то в момент формирования целостной программы. У нас это произошло, когда мы перешли к Тамаре Николаевне Москвиной. Набор элементов должен сочетаться с музыкой, а не выглядеть чем-то обособленным.

— Ты же начинал в одиночном катании. Когда ты понял, что тебе более комфортно в паре?

— Я перешел в парное в 14 лет чисто из-за того, что у меня начался переходный возраст. Тренеры в одиночном катании уже предвидели, что я буду высоким и стану парником. Многооборотные прыжки с ростом 187 довольно сложно исполнять.

— Кстати, а какие прыжки ты выполнял?

— Прыгал все тройные, мог каскады из тройных выполнить. Для моих 13 лет это был потолок в прыжках. В 14 лет у меня начали болеть колени из-за нагрузки. Месяца два я вообще не катался. Совместно с родителями пришли к выводу, что нужно попробовать парное катание. Прыгать я умел, рост был высокий, что особенно ценится в парах. Таким образом, я сменил «профиль».

— Парное катание красивее одиночного?

— Мне приятнее смотреть на пары. Даже если у меня что-то не получалось в одиночном, то я смог это реализовать в парном. В детстве я очень расстраивался, когда у меня не получалось то или иное действие на льду. В паре мне комфортнее кататься, тут разнообразнее элементы. Самому тут интереснее. Когда у меня появилась первая постоянная партнерша в катании, то проснулся азарт поскорее выступать на соревнованиях.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Почему же тогда женское одиночное более зрелищно?

— Парное катание непонятно для чего стараются искусственно придерживать в развитии и в зрелищности. Почему-то не хотят вернуть высокую базовую стоимость четверных элементов. Да, я понимаю, что высокий риск травм у партнерш. Но если пара осознанно идет на этот риск, то, разумеется, элемент должен быть стабилен.

Сейчас выбросы разучиваются на лонже, как у одиночников на удочке. Раньше не было таких технологий, но сейчас при правильном подходе можно минимизировать любой риск. Когда хореографы начинают работать с фигуристами, то им сложно воспринимать движения спортсменов. Сначала они с трудом понимают исполняемые элементы шагов в зале.

— Насколько фигурное катание схоже с балетом?

— Довольно схоже. Мы же начинаем обучение фигурному катанию с базовых балетных элементов. В детстве я очень часто ходил на хореографию, чтобы была выправка и пластика рук. В фигурном катании это очень важно. Так что очень благодарен своим хореографам и маме, которая уделяла этому аспекту много внимания. Подсказывала, помогала, напоминала про правильную осанку. В юности она была балериной.

— Танцевала на высоком уровне?

— Я бы не сказал, но знания остались. Например, в новогодние каникулы я с родителями ходил на балет «Щелкунчик», и если кто-то из артистов делал небольшой недочет, то мама сразу это замечала, хотя я не обращал на это внимания. Очень запомнился китайский танец. Мама говорит, это очень сложная партия.

Александр Галлямов на балете. Фото из личного архива Александра Галлямова Фото из личного архива Александра Галлямова

— А тебя хотели отдать в балет?

— Мама говорит, что такие мысли были. Мол, сейчас бы ходила на все мои спектакли. Я смеюсь над этими словами. Перед фигурным катанием я занимался полгода в хореографической студии Театра Эстрады в Екатеринбурге, но у меня не особо горели глаза. На льду почувствовал совершенно другую химию.

— Хотел бы сыграть какую-то партию в балете?

— Того же Щелкунчика мог бы. Все-таки это классика, очень сложно ее испортить. Когда смотрел спектакль в Александринке, то на какое-то время поставил себя на место артиста, исполняющего эту роль. Почувствовал музыку и движение.

— У тебя хороший слух?

— Относительно. Не могу сказать, что он идеальный.

— Кроме балета какой вид искусства тебе еще нравится?

— Сложно сказать. Меня могут заинтересовать очень многие вещи, будь то живопись или современный танец. Могу глубоко начать разбираться в биографии артиста или художника, чтобы понять его мировоззрение.

— Назови любимую программу с Настей Мишиной?

— Выделю очень сложную программу под композицию We are the Champions. Поначалу многое не получалось. При переходе к Тамаре Николаевне для нас это был другой стиль: там необходимо катать на одном дыхании все четыре минуты, но мы справились. А постепенно стали получать настоящий кайф от прокатов. На одном из шоу выступили с номером под Party like A Russian, которую переделали из короткой программы. Было смело и забавно.

— Лучшая пара в фигурном катании?

— Назову Елену Бережную и Антона Сихарулидзе. Они опередили свое время. Даже сейчас, если исполнить те связки и наборы элементов, то это будет сложно и современно.

— А кто лучший фигурист с точки зрения артистизма?

— Действительно, бывают фигуристы, у которых техника поставлена не лучшим образом, но подача и хореография на каком-то космическом уровне. В детстве меня восхищал Флоран Амодьо. Потрясающе катался, всегда выбирал шикарную музыку. Особенно выделю программу под Майкла Джексона, с которой он выиграл чемпионат Европы. Ее, кстати, ставил Николай Морозов. От его выступлений вся арена была в восторге.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Цели и правильное питание

— А ты принимаешь участие в работе с Тамарой Москвиной при постановке ваших программ?

— Бывает, что мы можем обсудить какие-то элементы. Я предлагаю свое видение, она — свое. Мы в замешательстве от выбора лучшего варианта, который надо вставить в программу. Сначала пробуем одно, потом другое. Бывает сложно прийти к выводу, но хочу отметить, что Тамара Николаевна всегда права.

— А с Настей возникают споры на тренировках?

— С каждым годом мы лучше понимаем друг друга. Стараемся сглаживать все острые углы и не самые приятные ситуации. Еще три года назад, если что-то не получалось на тренировках, я расстраивался. Сейчас другой подход. Каждый раз говорю себе: если сейчас не получается, но мы же умеем это выполнять, и в ответственный момент этот элемент обязательно будет исполнен.

— А на соревнованиях были какие-то недопонимания?

— Расскажу забавный случай. Чемпионат Европы-2022. Мы были на шестиминутной разминке перед программой. У нас есть определенное количество элементов, которые мы всегда разминаем. Тройной тулуп оставили напоследок. Остается одна минута, и Настя говорит: «Давай сделаем [тройной тулуп]». Я отвечаю: «Какой тулуп? Мы и так уже сколько лет его прыгаем». Почему-то не было желания его повторять. Настя смеется: «Ну ты и халявщик». Вроде бы в шутливой форме, но я призадумался. Долго в подсознании сидела мысль, как бы мне это не аукнулось, вдруг не получится именно этот элемент. Но, слава богу, получилось. Мы стали первыми. Представляю, какой бы получил нагоняй от Насти ( смеется ).

— Какой была твоя первая реакция, когда Настя произнесла уже знаменитую фразу: «Я ни хера не поняла» после вопроса журналистки BBC на Олимпиаде-2022?

— Все, кто стоял рядом, в том числе я, были в шоке ( смеется ).

— Ты бы так не сказал?

— Обычно стараюсь хорошо подумать, прежде чем что-то сказать, но мы были на эмоциях. В полной эйфории. Все-таки победителей не судят.

— Потом вспоминали про тот случай?

— Конечно, всем было очень смешно. Когда мы ехали в Олимпийскую деревню, практически все разговоры крутились вокруг этой фразы.

— Ты уже воспринимаешь себя опытным фигуристом?

— У нас есть такая шутка. На Олимпиаду в 22 года я поехал молодым, перспективным и талантливым фигуристом. В этом сезоне я уже опытный, матерый спортсмен. По крайней мере так пишут в СМИ. Если серьезно, то, как уже говорил выше, что на какие-то вещи стал смотреть более спокойно, но энергичность никуда не делась. Понимаю, как использовать свою энергию правильно.

— Есть понимание, чем ты займешься после окончания карьеры?

— Я учусь на тренера , но сейчас сложно загадывать. Следующая большая цель — Олимпиада-2026. Дальше посмотрим, позволит ли здоровье держать высокую планку. С каждым годом важен режим, правильное питание, чтобы восстанавливаться.

— Ты внимательно следишь за питанием?

— Да, даже моя бабушка готовит мне диетическую пищу. Мне важно контролировать вес. В парном катании важна легкость, поэтому нельзя есть что попало. Мы же прыгаем каскад 3 S +3 S .

— Можешь позволить себе фастфуд?

— Если только съесть пару порций блинчиков. Я неидеальный спортсмен, но целеустремленный. Не люблю довольствоваться тем, что у меня есть. Порадуюсь победе или призовому месту, но всегда буду стараться повысить свой результат. Сделать шаг вперед.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Будущее фигурки и пример от японцев

— Ты понимаешь, что уже являешься кумиром для многих детей?

— Конечно. Когда мы выиграли ЧМ-2021, то многие наверняка думали, что нам повезло. Выстрелили, чисто откатали и случайно забрались на высшее место пьедестала. Вряд ли кто-то ожидал, что мы продолжим побеждать на ЧР, Европы, здорово откатаем четыре раза на Олимпиаде. Эти старты придали нам много уверенности и понимания, что мы способны двигать наш вид спорта вперед. Своим примером показывать детям, что нет ничего невозможного.

— На твой взгляд, что помимо результатов спортсменов на международной арене делает фигурное катание таким популярным в России?

— Выделю «Ледниковый период». Особенно «Ледниковый период. Дети». Уверен, что после просмотра выпусков этой программы у многих родителей появляется желание отдать своих детей в фигурку. Это очень хорошо. Плюс важно, что у нас есть много крутых ледовых шоу.

— Кто делает их лучше всех в стране?

— Мне нравится шоу Ильи Авербуха. Мы выступали у него несколько раз. У Ильи шикарный коллектив, постановки, потрясающие спортсмены. Можно сказать, кумиры моего детства: Костомаров, Маринин, Тихонов, Ягудин, Шабалин и Ставицкий. Помню, что первый раз испытывал особые чувства. Тогда нашим высшим достижением с Настей была бронзовая медаль в финале «Гран-при». Я сижу в раздевалке с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, а они оказались очень добрыми и общительными людьми. Мы быстро нашли общий язык. В перерыве на шоу находили время, чтобы попинать мячик в коридоре. Иногда к нам присоединялся и сам Авербух.

— Считаешь его великим?

— Сколько он провел шоу, сколько он делает всего для того, чтобы популяризировать наш вид спорта! Безусловно, он внес большой вклад в развитие фигурного катания в России.

— Как ты себе представляешь будущее фигурного катания. Каскад из квадов или хореография высшего уровня?

— Когда ты видишь, что человек почти без четверных прыжков может претендовать на место в шестерке — тут уже появляются вопросы: а может ли фигурное катание дальше прогрессировать? Конечно, качество катания прогрессирует. Прыжки будут развиваться. Тот же Малинин исполняет четверной аксель, который всеми силами пытался исполнить Юдзуру Ханю на Олимпиаде. Одиночное катание не держат в плане стоимости баллов, как это делают в парах. В парах будет развиваться стиль, энергия, драйв. Но хватит ли этого для развития, поспособствует появлению новых звезд? Все-таки четверной аксель — это зрелищность, а артистизмом можно разве что любоваться и восхищаться.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Известно, что ты большой фанат футбола и часто играешь. Тебе не хватает нагрузки на тренировках?

— Хватает, но порой мне нужно сменить обстановку, отвлечься от катка на какое-то время. Для меня это настоящий отдых. Крутой, эмоциональный. Я отдыхаю на футбольном поле, а не на кресле перед компьютером.

— Почему ты болеешь за «Зенит»? Ты же родился в Пермском крае.

— Дедушка болел за «Зенит». Вместе с ним смотрели все матчи, так и прикипел к команде. Так что переезд в Петербург меня еще больше обрадовал, так как я смог посещать матчи на стадионе.

— Кто твои любимые игроки в составе «Зенита»?

— Аршавин, позже Данни и Халк. Сейчас трудно кого-то выделить.

— А стиль игры какой команды тебе ближе всего?

— Нравится футбол, который показывает «Манчестер Сити» при Гвардиоле. Пеп — настоящий новатор. И «Бавария» при нем выступала очень слаженно. У меня есть книга Гвардиолы, где он говорит, что думал о том, что научит чему-то Месси, а в итоге сам учился у аргентинца. Тут встал вопрос: действительно ли так важен тренер в футболе на высшем уровне?

— Что скажешь про долгожданную победу Месси и сборной Аргентины на ЧМ-2022?

— Все по делу. Хотя в целом уровень команд повысился. Сколько фаворитов вылетело на групповом этапе, проходных матчей практически не было. Даже аргентинцы, играя в полсилы, уступили Саудовской Аравии. После этого им пришлось выложиться по полной с Мексикой, где победа была добыта на тоненького. Аргентина вполне могла сыграть вничью и вылететь на первом этапе.

— Кто лучший игрок турнира?

— Сложно сделать выбор между Месси и Мбаппе.

— Главное разочарование турнира?

— Отстранение нашей сборной от стыковых матчей.

— Что тебя больше всего впечатлило на ЧМ-2022?

— Игроки и болельщики сборной Японии — это экстра-класс. Помимо прекрасного футбола они показали прекрасные традиции. Болельщики убирали трибуны после матчей, а игроки — в раздевалке. Судя по фото, вообще невозможно было понять, пользовались они раздевалкой или сразу переодевались на скамейке запасных. Это заслуживает большого уважения.

— Нам в жизни не хватает такого отношения?

— Зависит от поколения.

— Ты считаешь себя представителем нового поколения?

— Да, но меня воспитывали люди старой закалки.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леброн и внутренняя конкуренция

— Назови основные принципы, которые движут тобой?

— Дисциплина, упорство, рассудительность. С самого детства смотрел на старших, от которых брал для себя лучшие качества.

— А твой главный минус?

— Пожалуй, назову упрямство. Иногда меня это губит. Когда я еще выступал в одиночке, то не хотел уходить со льда, пока не сделаю тот или иной элемент. При этом иногда получал из-за этого травмы. Сейчас в большинстве случаев я себя контролирую.

— Пользовался ли ты когда-нибудь своим статусом для решения каких-то бытовых вопросов?

— Нет, стараюсь не наглеть. Мне стыдно просить чей-то помощи. Спокойно сам решаю все свои проблемы. Родители воспитали меня так, чтобы я был самостоятельным.

— И даже соблазна не было?

— Честно, я никогда не ищу выгоду. Стараюсь все делать от души, быть светлым человеком. Я верю в карму.

— Как к этому пришел?

— Видел, как других настегала карма. Без фамилий.

— Что может вывести тебя из себя?

— Уже ничего. Хотя еще несколько лет назад был вспыльчивым. Теперь стараюсь заранее мыслить как победитель, а не как проигравший.

— Какую музыку ты слушаешь?

— Разную. В свободное время одну, на разминке — совершенно другую.

— Приведи пару примеров.

— С удовольствием слушаю рок. Например , Hollywood Undead и Fall Out Boy, никуда и без Nirvana, Linkin Park. Или рэп — Tyga, Kid Cudi, Migos, Travis Scott.

Александр Галлямов. из личного архива Александра Галлямова

— Это, скажем так, музыканты, которые вряд ли слушает твое поколение?

— Согласен. На мой взгляд, современная музыка — это фастфуд. Не вся, конечно, но большинство исполнителей буквально однодневки. Если посмотреть топ-чарты годичной давности, то многих артистов уже все забыли. Их проблема, что они все очень похожи друга на друга, не вкладываются в свое дело, а создают музыку на коленке. При первом знакомстве с музыкантом это может звучать даже мило, но долго такое слушать невозможно.

— Ты внимательно следишь за индустрией?

— Когда TikTok еще не был заблокирован в России, это была хорошая площадка для продвижения музыки. Я заходил в топ-чарты, слушал по 10-20 песен, но меня ничего не цепляло. Качество было низкосортным, тексты очень слабые. Все в основном делали ставку на припев, но больше ничего не вкладывали в свой трек.

— Так ты разочаровался в новой российской музыке?

— Можно и так сказать. Просто сравнивать продукты невозможно. Давай возьмем музыку условного Juicy J и молодого российского рэпера. Разница, увы, очевидна. Хотя талантливых ребят у нас хватает, а вот индустрии как таковой нет.

— Кстати, ты знаешь, что Qua vo (участник группы Migos ) здорово играет в баскетбол? Даже участвовал в матче знаменитостей в рамках звездного уик-энда.

— Нет, не знал конкретно про него, но в целом баскетбол и рэп в США тесно пересекаются.

Александр Галлямов (крайний справа) на матче баскетбольного «Зенита». Александр Невзгода

— Ты неоднократно посещал баскетбольные матчи. Кто твой любимый баскетболист?

— Очень уважаю Леброна. Порой для мотивации смотрю нарезки его лучших моментов. Особенно часто останавливаюсь на видео с его блок-шотом, поставленным Андре Игудала в решающий момент седьмого матча финальной серии с «Голден Стэйт». Момент на грани фантастики.

— Чем он так крут, на твой взгляд?

— В 38 лет человек играет на высоком уровне. Разрывает в лучшей лиге мира, показывает дикий уровень в каждом матче. Криштиану Роналду в 37 уехал доигрывать в Саудовскую Аравию, хоть и остальные футболисты уезжают из топ-чемпионатов гораздо раньше, но Леброн в этом плане шикарен, он мечтает сыграть в одном из клубов НБА со своим сыном.

— Насколько тебе тяжело сейчас без международных стартов?