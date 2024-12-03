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Фигурное катание

Сегодня, 13:00

«Бывает, смотришь и думаешь — можно было еще покататься». Александр Самарин — об уходе из спорта и карьере тренера

Фигурист Александр Самарин стал тренером в штабе Светланы Соколовской
Софья Щудрина
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александр Самарин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вице-чемпион Европы скучает по соревнованиям — но признает, что вернуться в нынешнюю конкуренцию нереально.

За свою многолетнюю спортивную карьеру российский фигурист в одиночном фигурном катании Александр Самарин точно выделился на общем фоне среди всех одиночников. Его могли критиковать, другие обожали, но что точно — тренируясь в группе Светланы Соколовской с 2014 года, он заработал статус «долгожителя» с яркими и выразительными программами. Пик карьеры пришелся на 2019 год, когда Самарин завоевал серебро чемпионата Европы, уступив лишь 1,75 балла испанцу Хавьеру Фернандесу. В марте 2024 года Александр официально заявил о завершении карьеры спортсмена. «СЭ» пообщался с фигуристом и узнал о его жизни после большого спорта, работе тренером и участии в шоу Плющенко.

Включаю «Гран-при» и думаю: хорошо, что закончил

— Александр, вы недавно вернулись со сборов в роли тренера. Как опыт?

— Все мое лето прошло на различных сборах и мероприятиях, и сейчас у меня был первый опыт на международном уровне. Российских спортсменов там не было, я провел две недели в Турции без русскоговорящих товарищей. Довольно интересно. Фигурное катание там в процессе развития, там хорошие условия и комфортная арена.

— Вы стремитесь перенять какие-то черты у вашего тренера Светланы Соколовской?

— В первую очередь это требовательность — в том плане, что за тобой никто не бегает, но, если ты получил задание, его лучше выполнить. Взрослый спортсмен понимает: если что-то не сделает, это останется на его совести. Очень важно уметь вести диалог со спортсменами — мне кажется, такого нет во многих группах. У нас есть прямой контакт не только в отношениях тренера и спортсмена, но и на бытовом, человеческом уровне, это помогает более раскрепощенно чувствовать себя на льду. Вообще в плане тренерства Светлана Владимировна является моим кумиром, мы с ней в очень хороших отношениях, все-таки прошли вместе огромный путь и проделали много работы.

— Сейчас поддерживаете связь?

— Я работаю вместе со Светланой Владимировной и помогаю ей, видимся практически каждый день. Уже частично нахожусь в этом штабе, несколько раз даже ездил на соревнования с молодыми ребятами.

Александр Самарин. «Настоящий мужчина без каких-либо творческих отклонений». Самарин завершает карьеру

— Следите за успехами бывших одногруппников на льду?

— Конечно, я всегда их поддерживаю и слежу за их выступлениями. В этом сезоне все наши ребята — огромные молодцы, они показывают достойные результаты. Марк Кондратюк возвращается на лед и ставит новые рекорды. На этапе в Москве Гриша Федоров показал классный результат, я рад, что у него наконец-то все получилось, осталось это поддерживать, подтверждать свой уровень и побеждать. На этом же старте Софья Важнова завоевала бронзу! Юниоры Эдуард Карартынян, Коля Колесников, Миша Тихонов и другие подрастающие ребята тоже успешно выступают.

— Дадите совет младшему поколению — как остаться долгожителем в спорте?

— Думаю, моя карьера в теории могла быть и подольше, но случилось так, как случилось, по независящим от меня причинам. (Смеется.) Нужно следить за своим здоровьем, грамотно тренироваться и подготавливаться к тренировкам, чтобы минимизировать риск травм. Понятно, что их не избежать и в спорте не так много здоровых людей, но все равно нужно следить за собой, это может снизить вероятность травмирования.

— У вас были мысли о том, что завершили карьеру слишком рано?

— Все, что мы со Светланой Владимировной могли сделать, мы сделали. Сожаления иногда присутствуют. Бывает, смотришь какой-то этап «Гран-при» и думаешь: «Можно было бы еще покататься». Потом включаешь другой и понимаешь — хорошо, что закончил. Сейчас соревнуются ребята преимущественно в возрасте 20-21 года, исполняют много четверных, а я уже не был в таких кондициях. В свои 20 лет я тоже прыгал четверные лутцы и флипы, старался усложняться, но к завершению карьеры, наоборот, приходилось что-то упрощать. Сейчас ребята высоко подняли планку, это не один и не два человека, можно назвать десятку, которая может прыгать в своих программах от четырех четверных и более.

Фигурист Александр Самарин
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я и раньше ни с кем особо не соревновался

— Многим запомнился ваш последний прокат под «Яблочко», он был очень эффектным и эмоциональным.

— Не могу сказать, что я намеревался таким его сделать, просто хотелось в заключительный раз откататься хорошо. Задача прыгать четверные не стояла, вышел с тройными прыжками, принес очки своей команде [на Кубке Первого канала], меня очень искренне и по-доброму встретили. Эти воспоминания навсегда останутся со мной. Спасибо и ребятам, и федерации, которая пошла нам навстречу и дала такую возможность. Целью было просто насладиться последними двумя минутами пятьюдесятью секундами на соревновательном льду и получить удовольствие.

— Вам удавались многие образы. Как развивать этот талант?

— Эмоциональное катание приходит с возрастом и с опытом, потому что в юниорах вообще не задумываешься о том, что это нужно. Когда оказываешься на взрослом уровне или международной арене, осознаешь, что помимо прыжков нужно еще как-то цеплять судей и зрителей. Возможно, это не так передается через экран, но, кажется, у меня получалось это делать.

— Поэтому вас привлекает участие в шоу? Можно полностью уйти в передачу образа, не думая о технике.

— Мне очень интересно выступать в шоу Евгения Плющенко. Ты выходишь и знаешь, что тебе не поставят оценки, поэтому не нужно быть напряженным, можешь расслабиться и наслаждаться выступлением, особенно когда чувствуешь контакт со зрителями. Бывает, что при исполнении прыжковых элементов ощущаешь некое волнение, но, думаю, это остаточный эффект после соревновательной карьеры.

26 января. Минск. Александр Самарин. Самарин перепрыгал Фернандеса. Но судьи проводили испанца золотом

Только что прошло шоу в Казахстане, в нем участвовал Хавьер Фернандес. Мне очень хотелось увидеться с Хавьером. Последний раз встречались в 2019 году в Минске, это было пять лет назад на чемпионате Европы. Для него он был финальным, а для меня — медальным. (Смеется.)

— Не тяжело выкатывать по несколько шоу в день?

— Это зависит от формата шоу — в сказках много времени проводишь на льду в каком-то образе, а есть и сольные выходы, но их не так много, все это распределяется. Есть формат спортивных шоу, когда катаешь свои программы. Это тяжелее, ведь у тебя есть несколько номеров, по сути, это как программу откатать. Затрачивается больше сил, когда все внимание приковано к тебе и нужно самому заполнять выступление.

— Когда стали активно участвовать в шоу, может, узнали бывших соперников с другой стороны, стали ближе общаться?

— Да я и раньше ни с кем особо не соревновался. У нас такой вид спорта, где нужно выходить и делать что-то самому, нет необходимости активнее грести руками или крутить педали, чтобы кого-то обогнать. Ты выходишь на лед один, и все зависит только от тебя: сделаешь ты свою работу или нет. Это ведь не голы и шайбы забивать... В моей голове не было такого «соревновательного» момента, я всегда стремился показать свой максимум. Поэтому со всеми ребятами у меня прекрасные отношения как во время соревнований, так и вне турниров.

Фигурное катание
Александр Самарин
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