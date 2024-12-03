Вице-чемпион Европы скучает по соревнованиям — но признает, что вернуться в нынешнюю конкуренцию нереально.

За свою многолетнюю спортивную карьеру российский фигурист в одиночном фигурном катании Александр Самарин точно выделился на общем фоне среди всех одиночников. Его могли критиковать, другие обожали, но что точно — тренируясь в группе Светланы Соколовской с 2014 года, он заработал статус «долгожителя» с яркими и выразительными программами. Пик карьеры пришелся на 2019 год, когда Самарин завоевал серебро чемпионата Европы, уступив лишь 1,75 балла испанцу Хавьеру Фернандесу. В марте 2024 года Александр официально заявил о завершении карьеры спортсмена. «СЭ» пообщался с фигуристом и узнал о его жизни после большого спорта, работе тренером и участии в шоу Плющенко.

Включаю «Гран-при» и думаю: хорошо, что закончил

— Александр, вы недавно вернулись со сборов в роли тренера. Как опыт?

— Все мое лето прошло на различных сборах и мероприятиях, и сейчас у меня был первый опыт на международном уровне. Российских спортсменов там не было, я провел две недели в Турции без русскоговорящих товарищей. Довольно интересно. Фигурное катание там в процессе развития, там хорошие условия и комфортная арена.

— Вы стремитесь перенять какие-то черты у вашего тренера Светланы Соколовской?

— В первую очередь это требовательность — в том плане, что за тобой никто не бегает, но, если ты получил задание, его лучше выполнить. Взрослый спортсмен понимает: если что-то не сделает, это останется на его совести. Очень важно уметь вести диалог со спортсменами — мне кажется, такого нет во многих группах. У нас есть прямой контакт не только в отношениях тренера и спортсмена, но и на бытовом, человеческом уровне, это помогает более раскрепощенно чувствовать себя на льду. Вообще в плане тренерства Светлана Владимировна является моим кумиром, мы с ней в очень хороших отношениях, все-таки прошли вместе огромный путь и проделали много работы.

— Сейчас поддерживаете связь?

— Я работаю вместе со Светланой Владимировной и помогаю ей, видимся практически каждый день. Уже частично нахожусь в этом штабе, несколько раз даже ездил на соревнования с молодыми ребятами.

— Следите за успехами бывших одногруппников на льду?

— Конечно, я всегда их поддерживаю и слежу за их выступлениями. В этом сезоне все наши ребята — огромные молодцы, они показывают достойные результаты. Марк Кондратюк возвращается на лед и ставит новые рекорды. На этапе в Москве Гриша Федоров показал классный результат, я рад, что у него наконец-то все получилось, осталось это поддерживать, подтверждать свой уровень и побеждать. На этом же старте Софья Важнова завоевала бронзу! Юниоры Эдуард Карартынян, Коля Колесников, Миша Тихонов и другие подрастающие ребята тоже успешно выступают.

— Дадите совет младшему поколению — как остаться долгожителем в спорте?

— Думаю, моя карьера в теории могла быть и подольше, но случилось так, как случилось, по независящим от меня причинам. (Смеется.) Нужно следить за своим здоровьем, грамотно тренироваться и подготавливаться к тренировкам, чтобы минимизировать риск травм. Понятно, что их не избежать и в спорте не так много здоровых людей, но все равно нужно следить за собой, это может снизить вероятность травмирования.

— У вас были мысли о том, что завершили карьеру слишком рано?

— Все, что мы со Светланой Владимировной могли сделать, мы сделали. Сожаления иногда присутствуют. Бывает, смотришь какой-то этап «Гран-при» и думаешь: «Можно было бы еще покататься». Потом включаешь другой и понимаешь — хорошо, что закончил. Сейчас соревнуются ребята преимущественно в возрасте 20-21 года, исполняют много четверных, а я уже не был в таких кондициях. В свои 20 лет я тоже прыгал четверные лутцы и флипы, старался усложняться, но к завершению карьеры, наоборот, приходилось что-то упрощать. Сейчас ребята высоко подняли планку, это не один и не два человека, можно назвать десятку, которая может прыгать в своих программах от четырех четверных и более.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я и раньше ни с кем особо не соревновался

— Многим запомнился ваш последний прокат под «Яблочко», он был очень эффектным и эмоциональным.

— Не могу сказать, что я намеревался таким его сделать, просто хотелось в заключительный раз откататься хорошо. Задача прыгать четверные не стояла, вышел с тройными прыжками, принес очки своей команде [на Кубке Первого канала], меня очень искренне и по-доброму встретили. Эти воспоминания навсегда останутся со мной. Спасибо и ребятам, и федерации, которая пошла нам навстречу и дала такую возможность. Целью было просто насладиться последними двумя минутами пятьюдесятью секундами на соревновательном льду и получить удовольствие.

— Вам удавались многие образы. Как развивать этот талант?

— Эмоциональное катание приходит с возрастом и с опытом, потому что в юниорах вообще не задумываешься о том, что это нужно. Когда оказываешься на взрослом уровне или международной арене, осознаешь, что помимо прыжков нужно еще как-то цеплять судей и зрителей. Возможно, это не так передается через экран, но, кажется, у меня получалось это делать.

— Поэтому вас привлекает участие в шоу? Можно полностью уйти в передачу образа, не думая о технике.

— Мне очень интересно выступать в шоу Евгения Плющенко. Ты выходишь и знаешь, что тебе не поставят оценки, поэтому не нужно быть напряженным, можешь расслабиться и наслаждаться выступлением, особенно когда чувствуешь контакт со зрителями. Бывает, что при исполнении прыжковых элементов ощущаешь некое волнение, но, думаю, это остаточный эффект после соревновательной карьеры.

Только что прошло шоу в Казахстане, в нем участвовал Хавьер Фернандес. Мне очень хотелось увидеться с Хавьером. Последний раз встречались в 2019 году в Минске, это было пять лет назад на чемпионате Европы. Для него он был финальным, а для меня — медальным. (Смеется.)

— Не тяжело выкатывать по несколько шоу в день?

— Это зависит от формата шоу — в сказках много времени проводишь на льду в каком-то образе, а есть и сольные выходы, но их не так много, все это распределяется. Есть формат спортивных шоу, когда катаешь свои программы. Это тяжелее, ведь у тебя есть несколько номеров, по сути, это как программу откатать. Затрачивается больше сил, когда все внимание приковано к тебе и нужно самому заполнять выступление.

— Когда стали активно участвовать в шоу, может, узнали бывших соперников с другой стороны, стали ближе общаться?