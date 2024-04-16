Российские фигуристы требуют поднять стоимость четверных в парах. Псевдозабота о здоровье мешает прогрессу спорта

Крик души Бойковой и Козловского.

Яркий пример влияния фигуриста на правила в фигурном катании — отмена запрета на сальто на фоне настойчивости француза Адама Сяо Хим Фа. Одиночник исполнял запретный элемент на протяжении целого сезона, несмотря на то, что ему выписывали штраф за каждую такую попытку. Возможно, глядя на успех Адама в убеждении консервативных функционеров из Международного союза конькобежцев (ISU), со своей просьбой к организации обратились россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Парники озвучили давнюю проблему своего вида и попросили поднять стоимость четверных элементов. Какие шансы на то, что в ISU пойдут навстречу смелым спортсменам, и почему вообще ультра-си в парах решили ограничить?

Бойкова с Козловским впервые исполнили четверной выброс перед зрителями

На этой неделе в Ярославле прошло ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». В нем принимали участие не только одиночницы, но и пары, ведь и сама Тутберидзе теперь активно занимается с представителями этой дисциплины. Чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский удивили тем, что чисто исполнили четверной выброс — сальхов. До этого такой элемент мы видели от них лишь на тренировках. По сути, это была первая удачная попытка на публике: до этого Бойкова и Козловский попытались выполнить четверной выброс, например, на чемпионате России по прыжкам, но там все закончилось падением. Отметить свой успех ребята решили в соцсетях, но, помимо стандартной видеофиксации сложного элемента, Александра с Дмитрием решили использовать момент для того, чтобы обратиться к Международному союзу конькобежцев (ISU) с важной просьбой.

«Уважаемый ISU! Могли бы вы рассмотреть возможность поднять стоимость за четверные выбросы? Спортсменка на видео выезжает сложнейший элемент в условиях шоу и плохого освещения! Абсолютно без разминки! Нам кажется, что при хорошем освещении и после качественной разминки сделать это будет намного проще! Просим вас с вниманием отнестись к нашей просьбе! Ведь основная задача в спорте — это развитие и движение вперед», — написал Козловский в своих соцсетях.

При этом, конечно, он далеко не первый, кто отмечал существующую проблему. Их главные конкуренты, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, пеняли на то, что правила мешают прогрессу парного катания, еще четыре года назад. Поднимали этот вопрос и Елизавета Осокина с Артемом Грицаенко, и Наталья Хабибуллина с Ильей Княжуком, и тренеры Людмила Великова с Сергеем Доброскоковым, и ветеран Александр Смирнов. Да и сами Бойкова с Козловским высказываются не впервые.

Адам Сяо Хим Фа. Фото Global Look Press

Француз заставил поверить, что повлиять на ISU возможно

Но до сих пор никто не обращался к ISU напрямую с просьбой повлиять на существующее положение вещей. Наверняка на эту идею россиян натолкнул опыт Адама Сяо Хим Фа, чья настойчивость в популяризации сальто заставила консервативно настроенных членов ISU иначе взглянуть на запрещенный прыжок через себя. Так, может, и отношение к четверным в парном катании изменится? Напомним, что ограничили их стоимость в 2018-м. Наглядно ситуацию описывал в интервью «СЭ» парник Илья Миронов, который, к слову, учился на математическом факультете МГУ. «Тройная подкрутка стоит шесть баллов. Четверная подкрутка на базовый уровень — 6,40 балла. Чтобы поймать четверную подкрутку идеально ровно, должно совпасть много факторов, обычно исполнение все равно с небольшими косяками. И от судей в лучшем случае будет ноль плюсом. А чистая тройная подкрутка — это уже 8,40 балла», — объяснял Миронов.

То есть уверенная тройная подкрутка на +4 стоит больше, чем четверная подкрутка четвертого уровня без прибавок по GOE. Живой пример — когда на чемпионате Европы Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым исполняли четверную подкрутку в произвольной программе дуэт и получили на ней второй уровень и очень скромные надбавки, набрав всего 8,29 балла в сумме. А вот в короткой они делали тройную и заработали максимально возможный балл за этот элемент — 8,7. Так что действующая система оценок не поощряет риск, а мотивирует спортсменов отказываться от изучения технически сложных элементов в пользу стабильных и проверенных. Поэтому решаются на четверные подкруты (и тем более — выбросы) только энтузиасты своего дела, которым важен сам факт своего развития, а не тактическое преимущество. Ведь для победы проще и надежнее заучить тройные.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ситуация с четверными в парах напоминает дискуссию вокруг четверного акселя

Ситуация во многом напоминает дискуссию вокруг четверного акселя. Его текущая стоимость — 12,5 балла — в базе всего на балл больше, чем у четверного лутца. При этом сложность исполнения и стабильность элементов несравнимы, ведь кваксель ближе к фантастическим пятерным из будущего, чем к привычным всем квадам. Чисто исполненные лутц, флип и даже близкие к идеальным базовые тулуп и сальхов будут стоить дороже, чем четверной аксель без надбавок. Вот и выходит, что для Ильи Малинина этот прыжок скорее имиджевый, чем реальный инструмент для побед. Русский американец даже отказывался от него по ходу сезона, понимая, что излишний риск мешает ему занимать первые места. При этом любые попытки вразумить ISU и попытаться поднять стоимость ультра-си встречают ожесточенное сопротивление сторонников баланса и охраны здоровья спортсменов.

Аргумент об опасности многооборотных прыжков, конечно, трудно игнорировать. Недавно тяжелую травму получил Евгений Семененко, как раз тренируя четверной аксель. Сколько было повреждений у парников, которые заходили на четверные выбросы и подкруты, и вовсе не счесть. Китайская фигуристка Вэньцзин Суй училась заново ходить и теряла зрение, россиянка Наталья Забияко на время стала глухой после того, как попыталась исполнить выброс тройной аксель. До конца слух и обоняние к Наталье так и не вернулись. При этом рискует не только партнерша: работая над четверным выбросом, Чжао Хунбо получил разрыв сухожилия. Но, с другой стороны, более серьезные травмы парники получали, тренируя простые (по версии ISU) элементы. Профессиональный спорт априори связан с рисками, так что, искусственно защищая спортсменов, все, чего можно добиться, так это мешать их развитию. Так, может, хватит заниматься вредительством?