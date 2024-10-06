«Приколистка? Видимо, да». Смена прически Трусовой-Игнатовой отменяется!

Фигуристка разыграла фанатов.

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (бывшая Трусова) наделала шума в своих социальных сетях в выходные. Сначала она шокировала фанатов фото с новой прической, а потом показала истинные изменения: девушка всего-навсего сделала себе новую челку.

Напугала болельщиков

В субботу вечером, 5 октября, спортсменка максимально заинтриговала своих подписчиков, выложив снимок, на котором были изображены разбросанные по полу обрезанные локоны. А в следующем посте она предстала, как многим показалось, с новой прической — каре.

Фанаты, конечно же, находились в шоке от увиденного, поскольку привыкли видеть девушку в совершенно другом образе. За ночь они оставили в аккаунте фигуристки более трех тысяч комментариев.

Впрочем, некоторые из болельщиков выразили сомнение, что девушка так кардинально сменила образ. По их мнению, Игнатова просто сделала себе новую челку, а данным фото решила разыграть фанатов. Остановилась на каре, поскольку в этом году оно безумно популярно у фигуристок. С новой прической уже ходят Камила Валиева и Алина Загитова.

Как выглядит на самом деле

К счастью для большинства поклонников Русской Ракеты, Игнатова действительно решила пошутить над новым трендом, а не идти на поводу у моды. В воскресенье утром, 6 октября, она выложила еще одно фото, где у нее длинные волосы и та самая челка, которая всех напугала накануне.

«Пока не каре. Как думаете, пошло бы мне каре?» — написала она в комментарии под снимком.

Фанаты в восторге

Реакция фанатов на то, что Игнатова не стала резко менять свой образ, а лишь добавила в него изюминку в виде челки, оказалась еще более бурной, чем накануне. Большинство из них радовались сохранению Александрой длинных волос:

«Не стриги никогда, пожалуйста. У тебя шикарные длинные волосы».

«Саша, не пугай так».

«Фух, чуть до сердечного приступа не довела».

«Просто не верила, что Саша может отстричь волосы. Думала, это шутка. И даже заревела. Но теперь камень с плеч».

«А откуда волосы, которые валялись на полу? Парик же?».

«С облегчением вас всех».

А одному из поклонников Игнатова даже ответила. «Саша, ты что — приколистка?» — написал фанат. «Видимо, да», — оставила комментарий девушка.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не первая шутка

В последнее время спортсменка любит пошутить, причем не только над поклонниками. Недавно на YouTube-шоу «Мистер Х» она ошарашила Софью Самоделкину новостью о беременности. «Я сделала тест, и там две полоски», — сказала Александра по телефону.

Подруга поверила фигуристке и начала заваливать ее вопросами.

«Реально? Один сделала? И что, ты правда думаешь? И что ты будешь делать? Не хочешь еще один сделать, вдруг какой-то глюк? Ну если Господь послал, значит, пора признать — время такое настало, сейчас вот пора. Это же классно...» — рассуждала Софья, когда ей сказали, что это шутка.

Ждем приколов на льду

Остается надеяться, что в новом сезоне спортсменка будет радовать всех и на льду. Пока она не озвучила окончательное решение, будет ли соревноваться в новом сезоне, хотя Саша активно тренируется в академии Евгения Плющенко и даже выступила в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Специалисты и зрители очень ждут Игнатову на льду. По мнению продюсера Яны Рудковской, возвращение фигуристки будет очень красивой историей.

«Это то, за чем будет следить весь мир и болеть за нее. Как в свое время следили за возрождением Евгения Плющенко. А международные старты дадут дополнительную мотивацию», — сказала Рудковская Sport24.