5 октября, 23:30
Российские фигуристки, действующие и бывшие, перед стартом нового спортивного сезона и началом зимних шоу придумали способ, как удивлять своих фанатов. Девушки начали по очереди менять прически. В субботу новый образ показала Александра Игнатова (бывшая Трусова). По фото кажется, что Саша обрезала свои очень длинные волосы, сделав каре, однако это может быть и просто длинная челка.
В нынешнем сезоне среди фигуристок именно каре почему-то особенно популярно. Ранее в новом образе на первое сентября появилась Камила Валиева. Более того, она еще и перекрасилась в блондинку.
Менее радикально подошла к изменениям олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она только постриглась, но и это вызвало бурю эмоций у болельщиков: они очень сожалели, что спортсменка рассталась со своими длинными локонами.
Ну а начала тренд, причем, достаточно давно — Елизавета Худайбердиева. Чемпионка России в танцах на льду уже длительное время ходит с такой прической.
Смену имиджа Игнатовой, если он все же состоялся, можно объяснить рядом причин, поскольку у спортсменки произошло большое число изменений в жизни: она вышла замуж и раздумывает, возвращаться ли в нынешнем сезоне к соревнованиям. Фигуристка уже приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.
Поэтому смену прически с точки зрения психологии можно связать с обнулением всего то, что было в прошлом у фигуристки, с попытки вновь все начать с чистого листа — в статусе жены, с новой фамилией и абсолютно другим взрослым образом. Все-таки ей летом уже исполнилось 20 лет.
Буквально за первые полчаса публикация с новой прической в Telegram-канале Игнатовой собрала более 1800 комментариев. В большой части из них фанаты задаются вопросом, зачем девушка это сделала, а также оставляют плачущие смайлики по длинным волосам фигуристки. Все склоняются к тому, что она все же зря обрезала локоны:
Впрочем, есть и слова поддержки. Причем, даже на английском. Похоже, за Сашей все еще следят из-за рубежа:
Напомним, Игнатова не сумела завоевать золото Олимпиады в Пекине. Несмотря на то, что спортсменка исполнила пять четверных прыжков, она все же уступила Анне Щербаковой, став серебряным призером Игр.
После Пекина Саша ушла из тренерского штаба Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, поскольку на тот момент встречалась с Марком Кондратюком. Но достойно выступить в постолимпийском сезоне-2022/23 ей не удалось. Игнатова не блистала на этапах «Гран-при России», а с чемпионата страны и вовсе снялась из-за болезни, после чего на лед на турнирах больше не выходила.
Сейчас фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко и активно принимает участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона.