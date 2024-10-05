Но оставила жгучий оранжевый цвет.

Российские фигуристки, действующие и бывшие, перед стартом нового спортивного сезона и началом зимних шоу придумали способ, как удивлять своих фанатов. Девушки начали по очереди менять прически. В субботу новый образ показала Александра Игнатова (бывшая Трусова). По фото кажется, что Саша обрезала свои очень длинные волосы, сделав каре, однако это может быть и просто длинная челка.

Каре в тренде

В нынешнем сезоне среди фигуристок именно каре почему-то особенно популярно. Ранее в новом образе на первое сентября появилась Камила Валиева. Более того, она еще и перекрасилась в блондинку.

Менее радикально подошла к изменениям олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она только постриглась, но и это вызвало бурю эмоций у болельщиков: они очень сожалели, что спортсменка рассталась со своими длинными локонами.

Ну а начала тренд, причем, достаточно давно — Елизавета Худайбердиева. Чемпионка России в танцах на льду уже длительное время ходит с такой прической.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новые цели

Смену имиджа Игнатовой, если он все же состоялся, можно объяснить рядом причин, поскольку у спортсменки произошло большое число изменений в жизни: она вышла замуж и раздумывает, возвращаться ли в нынешнем сезоне к соревнованиям. Фигуристка уже приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

Поэтому смену прически с точки зрения психологии можно связать с обнулением всего то, что было в прошлом у фигуристки, с попытки вновь все начать с чистого листа — в статусе жены, с новой фамилией и абсолютно другим взрослым образом. Все-таки ей летом уже исполнилось 20 лет.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Реакция подписчиков

Буквально за первые полчаса публикация с новой прической в Telegram-канале Игнатовой собрала более 1800 комментариев. В большой части из них фанаты задаются вопросом, зачем девушка это сделала, а также оставляют плачущие смайлики по длинным волосам фигуристки. Все склоняются к тому, что она все же зря обрезала локоны:

«Нет, только не это».

«Вы реально?»

« Нет... Скажите, что это не то, о чем я думаю».

« Я не хочу это принимать».

Впрочем, есть и слова поддержки. Причем, даже на английском. Похоже, за Сашей все еще следят из-за рубежа:

« Саша, даже если это челка или каре, то мы примем тебя любой, это сильный шаг! Главное, чтобы тебе нравилось!».

«В любом случае красавица».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не реализованные амбиции

Напомним, Игнатова не сумела завоевать золото Олимпиады в Пекине. Несмотря на то, что спортсменка исполнила пять четверных прыжков, она все же уступила Анне Щербаковой, став серебряным призером Игр.

После Пекина Саша ушла из тренерского штаба Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, поскольку на тот момент встречалась с Марком Кондратюком. Но достойно выступить в постолимпийском сезоне-2022/23 ей не удалось. Игнатова не блистала на этапах «Гран-при России», а с чемпионата страны и вовсе снялась из-за болезни, после чего на лед на турнирах больше не выходила.

Сейчас фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко и активно принимает участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона.