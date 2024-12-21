Биография Александры Степановой: карьера и жизнь четырехкратной чемпионки России и партнерши Ивана Букина

История популярной российской фигуристки.

Александра Николаевна Степанова

Дата рождения: 19 августа 1995 года

Место рождения: Санкт-Петербург

Место проживания: Москва

Гражданство: Россия

Рост: 170 см

Вид спорта: фигурное катание, танцы на льду

Партнер: Иван Букин

Тренер: Александр Жулин

Бывшие тренеры: Александр Свинин, Ирина Жук

Хореографы: Алена Самарская, Ирина Жук

Бывшие хореографы: Игорь Пиворович

Звание: мастер спорта международного класса

Семейное положение: замужем за Владиславом Малиновым, есть дочь

Участница чемпионата России по фигурному катанию-2024-2025 в танцах на льду, который состоится в Омске 18-21 декабря 2024 года

Детские и юношеские годы

Александра Степанова родилась 19 августа 1995 года в Санкт-Петербурге. Ее маму зовут Яна, она занималась волейболом, а отец Николай — конькобежным спортом, но профессионалами оба не были.

Степанова начала заниматься фигурным катанием в четыре года, на каток ее привели родители. Маленькая Саша, как и все, начинала в одиночном катании. Со временем тренеры стали замечать, что ей тяжело даются прыжки, но при этом фигуристка вела себя на льду артистично и каталась на большой скорости. Тогда наставники посоветовали Степановой перебраться в парное катание.

Фото Ксения Нуртдинова

Чтобы продолжить занятия, Александра вместе с родителями переехала из Санкт-Петербурга в Москву. Фигуристка начала тренироваться у Александра Свинина и Ирины Жук. В 2007 году партнером девушки стал Иван Букин, который остался свободен после распада дуэта с Еленой Ильиных. Иван — сын прославленного советского фигуриста Андрея Букина и Елены Васюковой. Его семья приютила Сашу с мамой после переезда в столицу.

«Сложно было, когда еще были маленькими, притирались с Ваней друг к другу, дрались, руки выворачивали. Так себе удовольствие. Ване было 13, мне — 11, я только приехала в Москву с мамой. Ванины родители взяли нас под свое крыло, мы жили у них в доме. С Ваней каждый день ездили на тренировки, то есть постоянно, 24/7, были вместе. Но это были такие, детские игры. Едем с ним по льду, тренер что-то говорит, я тычу его пальцем, он мне в ответ выкручивает лопатку. Но Ваня был хорошо воспитан, с поддержки меня никогда специально не ронял. Бывает ведь и такое. Нет, он сам упадет, но сделает так, чтобы я приземлилась максимально мягко», — сказала Александра в интервью «СЭ» в июне 2019-го.

На юниорском уровне дуэт Степановой и Букина стал чемпионом России (2013/14), чемпионом мира и победителем финала международного «Гран-при» (сезон-2012/13), серебряным призером первенства России и чемпионата мира (2011/12), бронзовым призером финала «Гран-при» (2010/11, 2011/12).

«Нас с самого детства критиковали, мы закалены. Я для Вани всегда была не та партнерша, шпала, несуразная, бесконечные ноги. Что это такое? У него папа все якобы купил. Ведь отец — олимпийский чемпион в том же виде фигурного катания, это очень повышает планку требований. И только сейчас мы начинаем кому-то по-настоящему нравиться. Бывает ведь и адекватная критика. Пишут, к примеру, что поддержка не очень, ты начинаешь ее разбирать. Смотришь и думаешь: а, может, и правда, полегче стоило заход сделать?» — сказала Степанова в том же интервью «СЭ» о влиянии замечаний специалистов и болельщиков.

Фото Ксения Нуртдинова

Фигурное катание

На взрослом уровне Александра и Иван выиграли четыре чемпионата России (в сезонах 2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/25). Также завоевывали на чемпионате России серебро (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) и бронзу (2014/15, 2015/16), на чемпионате Европы — серебро (2018/19, 2021/22) и бронзу (2014/15, 2017/18, 2019/20). В сезоне-2018/19 Степанова и Букин участвовали в шести чемпионатах мира, лучший результат — четвертое место (2018/19).

Впервые фигуристы выиграли чемпионат России в декабре 2020 года в Челябинске, хотя до этого катались вместе уже около 12 лет. При этом пара пропустила контрольные прокаты из-за лечения спины Степановой и потом — все осенние старты из-за вспышки коронавируса в тренировочной группе и последствия перенесенного заболевания.

«Это наша первая победа на чемпионате России, но не могу сказать, что у нас безумная радость от первого места. У нас было очень мало времени, и это был волнительный период. Не хотелось кататься хуже, чем в прошлом году, надеюсь, нам удалось показать хорошее катание. У нас начало сезона, можно сказать. Сегодня я вновь вышла на лед, и от зрителей просто невероятная поддержка. Несколько раз нас встречали аплодисментами. Зал заводил, нам хотелось кататься для них. Даже наши тренеры пустили слезу. Это очень неожиданно для нас было. И это очень приятно», — сказала спортсменка «Матч ТВ» в декабре 2020-го.

В декабре 2021 года в Санкт-Петербурге спортсмены повторили успех. Степанова оценила поддержку зрителей в родном городе.

«Сегодняшний день не описать словами: эмоции, которые подарили зрители — это что-то невероятное и прекрасное. Мы такого за последнее время давно не слышали, было безумно приятно. Ирина Владимировна даже заплакала, для нас это был успешный день. Не знаю, в какой раз я сегодня говорю про публику. Именно она сказала нам, что мы сегодня выиграли», — сказала Александра «Чемпионату» в декабре 2021-го.

Степанова и Букин полностью пропустили сезон-2022/23. Сначала стало известно о старой травме спины партнерши, а потом — о ее беременности.

Перед началом межсезонья-2023 фигуристы сменили тренера. Дуэт перешел от Жук и Свинина в группу Александра Жулина и вернулся в сезоне-2023/24.

«Мы с самого детства с ними. Ирина Владимировна и Александр Васильевич воспитали нас, прошли с нами путь от детей до более-менее взрослых людей. Мы состоялись с ними как спортсмены, как люди. И все заслуги, что у нас есть, появились благодаря нашей общей работе, нашим тренерам, нашей команде. Уход был тяжелый — это правда. Было непросто — прийти, разговаривать, смотреть в глаза, общаться. Это был, видимо, один из ключевых и тяжелых моментов. Бесследно это не проходит. Не бывает так: ушел, позабыл — и все прекрасно. Мы никогда не забудем это время и всегда будем за это благодарны. Но нам нужно было двигаться дальше. Мы хотим меняться, хотим идти вперед», — сказала Степанова ТАСС в апреле 2023-го.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Под руководством нового тренера спортсмены взяли еще два золота чемпионата России. Фигуристы были вне конкуренции в Челябинске (в декабре 2023-го) и Омске (в декабре 2024-го).

«Это самый запоминающийся сезон в нашей карьере. Все было очень ответственно: смена тренеров, возвращение после травмы. Главный итог года для меня — появление дочери. Рождение ребенка — мечта долгих лет. Не очень люблю об этом говорить, это мое самое сокровенное. Но это невероятно, никогда ни с чем не сравнится», — сказала Степанова Sport24 в декабре 2023-го.

Четвертый титул также вызвал особенные эмоции у Степановой и Букина. Во время произвольного танца на чемпионате России-2025 стало известно, что Международной союз конькобежцев (ISU) принял решение о допуске представителей России в нейтральном статусе к квалификации Олимпиады-2026 в Милане и выделил по одной квоте в каждом виде. Александра вспомнила, что накануне двукратный олимпийский чемпион, работающий в качестве интервьюера Первого канала, Максим Траньков говорил о возможной поездке на Игры как о подарке для дуэта.

«Буквально вчера мы обсуждали, что следующий год будет юбилейный, двадцатый, как мы вместе катаемся. И, по-моему, ты нам сказал (смотрит на Транькова), что было бы здорово, если бы нам сделали такой подарок. И вот нам действительно сделали такой подарок, наверное. И всем большое спасибо за поддержку, мы вас всех очень любим», — сказала Степанова в интервью на арене для эфира Первого канала.

Фото Global Look Press

Результаты на Олимпийских играх

Фигуристы дебютировали на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине (Китай). Степанова и Букин стали шестыми в соревнованиях 23 танцевальных дуэтов, показав пятый результат в ритм-танце и восьмой — в произвольном.

«Я не могу выделить что-то одно. Просто в общем такая атмосфера здесь и в Олимпийской деревне, когда ты видишь столько спортсменов из разных стран, из разных видов — это очень приятно. Ты и своих атлетов не всех знаешь, и очень здорово, когда видишь человека, который одет в твою форму, просто здороваться, желать приятного аппетита. Это такое сплочение всей огромной команды, это очень здорово!» — сказала Степанова после Олимпиады в феврале 2022-го.

До Олимпиады-2022 подопечные Жук и Свинина должны были выступать на Играх-2018 в Пхенчхане (Корея). Помешал этому ряд причин: после санкций МОК к сборной России команда поехала на турнир без флага и гимна, а спортсмены получали индивидуальный допуск в связи с допинговым скандалом. Букин был отстранен от Олимпийских игр без объяснения причин.

«Мы абсолютно не были к этому готовы. Это останется для нас черным днем календаря. Мы тренируем их на протяжении 11 лет. Они нам как дети. Между нами существует определенная связь. Признаюсь, была поражена поведением Степановой. Она оказалась морально сильнее меня — в тот день Александра поддерживала меня, а не наоборот. Букину было сложнее, так как именно его фамилия значилась в этом списке. Учитывая то, каким позитивным человеком он является... Но Александре удалось найти слова и привести нас в порядок», — говорила Жук.

«Для широкой публики [самый сложный момент в карьере] - Олимпиада в Пхенчхане. Было, конечно, тяжело, но, с другой стороны, он нам так много дал, что я бы не хотела, чтобы все было как-то иначе. Сейчас у меня нет сожаления, что мы не поехали в Пхенчхан», — сказала Степанова в интервью «СЭ» в июне 2019-го.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Награды и достижения

На взрослом уровне

Чемпионка России: 2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/25

Вице-чемпионка Европы: 2018/19, 2021/22

Бронзовый призер чемпионата Европы: 2014/15, 2017/18, 2019/20

Среди юниоров

Чемпионка мира: 2012/13

Победитель финала «Гран-при»: 2012/13

Чемпионка России: 2013/14

Победитель Спартакиады молодежи России: 2011/12

Личная жизнь

Александра замужем за Владиславом Малиновым. По словам фигуристки, ее избранник не спортсмен и со спортом никак не связан. Другие подробности отношений влюбленные держат в секрете. В марте 2023 года у пары появилась дочь Кира. Александра на период беременности брала паузу и говорила, что Иван отнесся к этому решению с пониманием.

«Мы оба хотели взять эту паузу, выдохнуть после четырехлетия и перевести дух. Я очень рада, что Ваня переключился, погрузился в разные шоу и смог поучаствовать в «Ледниковом периоде» на Первом канале. На тот момент у него у самого родился ребенок, и поэтому, когда я рассказала ему о своих планах, он понимал мое желание. А уже когда я сообщила о своей беременности, он был очень рад за меня», — сказала Степанова ТАСС в апреле 2023-го.

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Спустя месяц после рождения ребенка Александра вернулась на лед и приступила к тренировкам. В итоге танцоры пропустили только один сезон.

«Мы были счастливы увидеться на первой тренировке, не форсировали. Было много новых впечатлений, новые тренеры, новый каток. Я получила за этот год новый опыт. Я очень поменялась, и первое наше выступление будет очень волнительным», — сказала Степанова в апреле 2023-го.

Много лет поклонники дуэта Степановой и Букина гадали, связывают ли фигуристов любовные отношения. Спортсмены несколько раз опровергали эти предположения.

«Актеры же показывают на экране любовь, а на самом деле они могут ненавидеть друг друга. У нас по-другому. Как я говорю, нам безумно повезло друг с другом. У нас есть понимание с полуслова, и мы этому счастливы. У нас получается показывать страсть хорошо, многие верят и часто задают вопросы: пара ли мы в жизни? Это хороший комплимент, когда ты что-то играешь на льду. [Но мы не пара?] Нет», — говорила Степанова в ноябре 2018 года.

Вместе с тем СМИ обсуждали, что Александра и Иван в разные моменты испытывали безответные чувства друг к другу. Сначала Букин не ответил взаимностью, а потом уже Степанова не могла разделить чувства партнера.

«Ох. Сначала он мне нравился. Но Ваня тогда смотрел на меня просто как на партнершу. Потом прошло время, я остыла, а Иван вдруг решил подарить огромный букет роз. Ну да [это было признание в любви]. А к тому моменту все изменилось — он мне разонравился. Было обидно, что наши чувства не совпали по времени. Обидно за Ваню. Букет хороший, шикарный, но я испытала чувство сожаления. Было не по себе. Потому что расстроила партнера», — говорила Степанова «Экспресс-газете» в марте 2021 года.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

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