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Фигурное катание

Сегодня, 16:15

Трусова меняет фамилию. Как проходит свадьба фигуристки-чемпионки

Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александра Трусова расписалась с Макаром Игнатовым.
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Фигуристка круто разворачивает свою жизнь.

17 августа поклонники одной из самых популярных российских фигуристок обвели красным, как ее волосы, цветом в календарях, несмотря на межсезонье. Александра Трусова должна была сыграть свадьбу с фигуристом Макаром Игнатовым, и торжество широко преподносили во всех соцсетях, начиная с (немного напускных) тайн вокруг даты и публичного показа подготовки платьев с участием Яны Рудковской.

Неожиданный сценарий

Еще в начале года, в январе, для многих в сообществе фигурного катания стал шоком сам факт романа Макара и Александры. В прошлом году их связывали отношения с другими людьми, причем они не скрывали своих чувств на публике. Однако прошло полгода — а в масштабах истории это миг. Особенно в истории российского фигурного катания. И вот 17 августа настало. Трусова и Игнатов уже стали показывать первые видео со свадьбы. Или... Игнатова и Игнатов?

Смена фамилии и церемония

Александра сразу огорошила, заявив о намерении сменить фамилию. В российском фигурном катании, в отличие от лыж или биатлона, не так и много подобных прецедентов — чтобы менялся уже устоявшийся бренд. Татьяна Навка оставила фамилию, как и Татьяна Волосожар, Косторная и так далее. Ждем ли мы теперь выпуска мерча под брендом Alexandra Ignatova? Во всяком случае совместный TikTok уже есть.

Александра Трусова. Плющенко возвращает Трусову в спорт. Сможет ли Евгений вдохнуть в «королеву квадов» новые силы?

С другой стороны, смена фамилии в российской традиции — история не из ряда вон выходящая, а Трусова не раз говорила, что семья и воспитание детей — одна из ее главных целей на будущее. Так что все в духе этой философии.

Среди гостей церемонии в ЗАГСе, помимо близких и родных, были коллеги по цеху — Анна Фролова, Софья Самоделкина, Мария Левушкина, блогер Красавин.

Приодетые собаки

Но что поразило даже сильнее — наряды приготовили для многочисленных собак пары. Определить, счастливы ли они от подобного облачения, затруднительно, но вроде бы на видео недовольства не выказывают.

Трусова-Игнатова для церемонии вернула ярко-красный цвет волос, Игнатов стал блондином — наряды пара выбрала некричащие, но выглядит эффектно.

Основные торжества ожидаются вечером, и, судя по всему, молодожены еще порадуют нас самым разнообразным контентом.

Так, в своих соцсетях анонсировала «что-то очень интересное» нарядная Анна Щербакова. Разумеется, поклонники сразу предположили, что олимпийская чемпионка едет на свадьбу к своей сопернице по Пекину.

Возвращение в спорт?

Так или иначе, сегодня в фигурном фан-доме только одна тема — свадьба Трусовой и Игнатова. Хотя до сезона осталось менее месяца — контрольные прокаты сборной России пройдут 13-14 сентября в Санкт-Петербурге. На них анонсировано выступление и Игнатова, и Трусовой. Хотя по поводу возвращения последней в спорт остается неопределенность. Евгений Плющенко на днях на форуме «Территория смыслов» заявил, что «речи о возвращении в спорт не идет», хотя еще недавно все подавалось именно так.

Александра Трусова. Феерическое лето Трусовой: пошла в ЗАГС с новым женихом, пошутила над бывшим и думает о возвращении

Трусова в оценках была сдержанна: «Я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация дала согласие. По поводу сезона пока не знаю, жизнь покажет, самое главное — здоровье». Четверной лутц серебряная призерка Олимпиады и чемпионка России вернула — на катке «Ангелов Плющенко», где тренируется.

В общем, интрига еще остается. Как и то, как же объявят Трусову на арене. Даже если все останется маркетингом — что ж, он уже привлек внимание.

Фигурное катание
Александра Трусова
Макар Игнатов
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