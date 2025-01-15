VIP-роды за сотни тысяч рублей и отсутствие токсикоза. Стали известны подробности беременности Трусовой

Ребенок родится в июле?

Не успели слухи о беременности Александры Игнатовой (Трусовой) просочиться в Сеть, как появились подробности. Издание Super сообщает, что ему удалось добыть эксклюзив из перинатального центра, в котором наблюдается 20-летняя фигуристка.

Точно беременна, рожать будет по премиум-тарифу

Первое, что подтвердило издание, — инсайд «СЭ» о самом факте беременности. До сих пор ни сама фигуристка, ни кто-либо из ее окружения официально не заявлял о «положении» фигуристки. По данным Super от источника в перинатальном центре, Александра действительно ждет ребенка и находится на третьем месяце.

Кроме того, стали известны детали о клинике, в которую обратилась Игнатова. Ее название не раскрывается, но указывается, что это одна из лучших больниц Москвы. Также есть прайс услуг с официального сайта. Ведение беременности по нему начинается от 180 тысяч рублей, а цена самого дорогого варианта доходит до миллиона. На каком остановилась фигуристка — загадка.

Зато не является тайной стоимость родов у врача, которого выбрала Игнатова, — спортсменке вместе с супругом придется раскошелиться на сумму от 650 до 938 тысяч рублей.

Примерная дата родов тоже раскрыта — планируется, что Александра станет мамой в июле 2025-го. На данный момент она чувствует себя хорошо — жалоб на токсикоз нет.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что говорят в мире фигурного катания?

Беременность Игнатовой — важная новость, мимо которой не могли пройти коллеги и другие специалисты. Одной из первых высказалась заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

«Считаю, беременность Трусовой — не мое дело и не дело общественности. Молодая девушка беременна — что здесь обсуждать? Все пожелания ей скажу, как встречу. Это радостное событие, а об этом даже не говорят по большому счету. Она взрослая женщина и живет так, как она считает нужным», — заявила Тарасова в комментарии для Sport24.

При этом Татьяна Анатольевна считает, что Игнатова не вернется в спорт — независимо от беременности: «Ее карьера закончилась, и сейчас она собирается рожать. Вот и все. Сможет ли Трусова вернуться потом в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться».

Участница Олимпийских игр в Ванкувере Алена Леонова порадовалась за коллегу, но тоже усомнилась в возвращении Игнатовой после родов на большой лед.

«Такие новости всегда радуют. Я уверена, что Александра станет хорошей мамой. У нее есть два младших брата, поэтому некоторые нужные навыки наверняка у Саши уже имеются... Для меня было очевидно, что ее участие в прокатах было, скажем так, крайними ее выходами на лед в роли спортсмена, который на что-то претендует в сезоне. Я очень сильно сомневаюсь, что она вернется после родов, ведь уже скоро ее ждут приятные хлопоты, которые не закончатся еще долго. Ей будет просто не до соревнований. Ей и доказывать ничего никому не нужно, она уже всем все доказала», — цитирует Леонову «РБ Спорт».

Депутат Государственной думы Светлана Журова тоже предрекает максимум ледовые шоу.

«Трусова после рождения ребенка спокойно сможет участвовать в ледовых шоу. А если говорить о профессиональном спорте, то вернуться будет сложнее. У Трусовой был большой запас по сложности прыжков, но очень важно, как восстановится ее организм и фигура... Может, Трусова и сама не захочет возвращаться в фигурное катание после рождения ребенка. Будучи матерью, ты хочешь сидеть с ребенком. А если возвращаться в спорт, нужно быстро сбрасывать вес, тренироваться много. Захочет ли все это делать Трусова?» — цитирует олимпийскую чемпионку портал «Все про спорт».

Макар Игнатов и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А комментатор Дмитрий Губерниев просто порадовался за чету Игнатовых.

«Это самое прекрасное, что может быть в мире. Саша сама прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный. Желаю замечательной молодой паре многие лета и познать великолепное чувство отцовства и материнства», — цитирует Губерниева то же издание.

Игнатова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и чемпионата мира-2021, серебряный (2022) и бронзовый (2020) призер чемпионата Европы.