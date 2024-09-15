Трусова правда вернется? Сердцем хочется сказать «да», но разум подсказывает другое

Два дня Александры в Петербурге.

Примерно 100 лет назад американец Джон Рид написал книгу «10 дней, которые потрясли мир» — про Петербург, тогда Петроград, и то, как там произошла Октябрьская революция. Кстати, один из нескольких американцев, захороненных в Кремлевской стене. Трусова пробыла в Питере поменьше — дня три, и революции в общем не устроила. Но положение дел в фигурном катании точно всколыхнула. Для настоящей революции нужно, чтобы выступление фигуристки стало не последним в сезоне. Однако случится ли оно, это следующее выступление?

Трусова нужна федерации и спорту

Гипотеза о том, что народ в «Юбилейном» собрался именно ради Трусовой, выдвинутая мной в субботу, нуждалась в подтверждении. Поэтому решил прибегнуть к науке, которая рассудит всех, — социологии. Просто пошел по дворцу спрашивать, ради кого пришли на прокаты. Конечно, это опрос без грамотной выборки по полу, возрасту и так далее, но я старался соблюдать пропорции — давал слово мужчинам, детям, женщинам в возрасте и... в меньшем возрасте. Называть можно было как одну, так и нескольких фамилий.

Вот что получилось: из примерно 100 человек процентов 30 назвали Игнатову-Трусову, вторым стал вариант «на всех», но даже он проиграл рыжей фигуристке. С большим отставанием идут Евгений Семененко (около 12%), Гуменник (8%) и Мишина/Галлямов (6%). Одиночницы далеко позади на уровне статистической погрешности. Конечно, опрос в Петербурге, а не в Москве — в столице результаты бы изменились. Но основные тренды правдивы — Трусова правда фронтмен, а самые звездные мужчины выигрывают у лидеров-одиночниц.

Придется признать — Трусова сейчас будто нужнее федерации, чем ей федерация и соревнования. Ну как нужнее — конечно, спорт после ухода Александры не умрет. Но лишится еще одного кирпичика производства 2018 года, на котором в том или ином виде все еще стоит наше фигурное катание.

Как Трусова выступила?

Евгений Плющенко говорил «СЭ», что Саша посмотрит насчет соревнований после прокатов и примет решение. Сама она сказала журналистам, что на решение нужно несколько дней.

Вопрос в том, как именно чемпионка России-2021 будет его принимать. Если мы исходим из предпосылки, что Трусова именно посмотрит на свою форму на прокатах, то, Хьюстон, у нас проблемы. Ракета наверняка хотела показать четверной лутц, самый сложный на данный момент прыжок у женщин-фигуристок. Во время длинного на него захода поймал себя на мысли: тело сжимается от напряжения — того, забытого, времен Пекина, противостояния школ Плющенко и Тутберидзе 2020-2021 годов. Но после падения (причем с недокрутом примерно в треть оборота) сразу ушло. Все стало понятно. И надежда, что сейчас Трусова вернется, а там и Туктамышева, и Щербакова, ух, — снова уснула, толком не очнувшись. Медийных одиночниц у нас не будет, спим дальше. «Мне ко второй паре, мам».

Трусова пошла на еще один лутц — не знаю, может, в голове и сидело, что надо-таки сделать четверной, но получился тройной с приземлением в тройку. На остальных прыжках Александра выглядела достойно. Не сказать, что легко, но программу докатала — и не так, как иногда это происходило в карьере у ее мужа Макара Игнатова, которому ощутимо не хватало «физики».

Отношения не скрывают

Линию отношений с Игнатовым, кстати, в зале отработали до конца — Первый канал показывал крупным планом Макара перед прокатом, Ягудин и Щербакова шутили насчет смены фамилии. Да и сама пара не сказать, чтобы скрывалась — Трусова подождала мужа в микст-зоне с собачкой, и потом они мило общались на глазах у журналистов.

Каталась Трусова под «Нас бьют, мы летаем» — и в общении с журналистами она явно намекнула на выбор программы как отсылку к расставанию с Марком Кондратюком. Сам Марк выдал на выходных два удивительных проката, включая энергичную произвольную с пятью приземленными четверными (как Трусова в Пекине). И застолбил за собой место лидера мужского одиночного в начале сезона — не Семененко, не Гуменник, не Дикиджи и не Игнатов. Лихо треугольник закрутился.