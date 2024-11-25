Вместе с мужем — Макаром Игнатовым.

Фигуристка Александра Трусова, которая в августе вышла замуж за Макара Игнатова и взяла его фамилию, пришла на подкаст «Произвольная программа» на Первом канале. В разговоре с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым она вспомнила о своем опыте участия в Играх-2022 и рассказала, готова ли поехать на ОИ в 2026 году, если будет такой шанс.

О выплеске эмоций на ОИ-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова стала серебряным призером, уступив золото соотечественнице Анне Щербаковой. Тогда эмоции Александры попали в телевизионный эфир. После оглашения результатов фигуристка закричала: «Да не хочу я ничего! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт!»

— Ты же знаешь, что вспоминается больше всего помимо четверных? Твои эмоции после произвольной. Тоже пересматриваешь? — вопрос Транькова .

— Было время, когда пересматривала специально. Сейчас нет. Зачем? И так много видео с этой нарезкой.

— Ты понимала в тот момент, что тебя снимают? Или ты считаешь, что такое не нужно снимать?

— В тот момент мне было все равно абсолютно на все. Просто выйти некуда было. Я сначала пыталась уйти в подтрибунное помещение, но меня заставили выйти на награждение. Я пыталась максимально, но уйти было невозможно.

— Помнишь, что несколько человек уговаривали тебя пойти на награждение?

— Помню, конечно. И видео прекрасно все показывает, даже если бы я не помнила. Думаю, любой человек, который находился когда-то в таком состоянии, поймет: в тот момент ничто внешнее не волнует тебя. Ты не можешь ничего сделать.

— Все сказанное — это эмоции? Или ты действительно так считаешь, ненавидишь спорт, знаешь, что кто-то что-то знал? Все то, что ты кричала.

— Ненавижу спорт... Мне подруга сказала как-то, когда увидела меня в первый раз: ее очень пугало, что я могу на что-то сказать «ненавижу». И потом, когда она поняла, что для меня слово «ненавижу», у нее все сразу встало на места. Для меня это не такое значение — просто в данный момент я это ненавижу. Это, наверное, больше на эмоциях. А знал — не знал... Я точно знать ничего не могу.

— В тот момент виноваты были все вокруг.

— Да, для меня мир обрушился. Я что должна сделать в этот момент? Говорить: «Второе место, как классно, я очень ждала этого момента»? Ну нет же.

— Неужели золотая олимпийская медаль так делит напополам жизнь?

— В моем случае да. Не знаю, как у остальных. Для меня не существует других медалей. Я не считаю, что что-то заняла и чего-то добилась на Олимпиаде. Для меня есть одна медаль — золотая, а остальное не медаль.

Александра Трусова на Олимпиаде в Пекине. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О непопадании в командник

Также Александра высказалась о своем отношении к тому, что ее не включили в состав на командный турнир Олимпиады в Пекине.

— Когда ты узнала, что тебя не будет в командном турнире?

— В день перед короткой, а потом в день перед произвольной.

— Тебе кто-то это сказал?

— Нет, в интернете увидела список. Мне никто ничего не говорил.

— То есть из сборной никто не подошел и не сказал: «Девчат, мы оставляем все как есть». Вы просто прочитали в интернете? А ты ждала решения?

— Конечно. И не то чтобы ждала, я всегда была готова. Даже если за день скажут или ночью, а утром уже надо кататься. Я была всегда готова. На Олимпиаде, как только мы приехали, я готова была делать все каждый день.

— Для тебя важно было принять участие в командном турнире?

— Конечно. Повторюсь, что это, возможно, один раз в моей жизни, и я хотела бы как можно больше [раз] оказаться на олимпийском льду.

— Это стало трагедией?

— В день произвольной программы мы с Аней [Щербаковой] чисто откатали ее на тренировке.

— Этой тренировкой вы хотели доказать федерации, на что способны?

— Не знаю. Просто я была, наверное, настроена, если мне скажут катать произвольную. Не то чтобы я хотела доказать. Какой смысл доказывать, когда другой выступает в этот момент, а ты на тренировке.

— Ты считаешь справедливым такое решение?

— Не знаю. А что я могу? Оспорить чье-то решение? Нет. Просто зачем? Меня это уже не волнует. Будет в моей жизни Олимпиада — надеюсь, что поучаствую в команднике. Да, я хочу. Если вопрос: «Хотела ли ты? Хочешь ли ты?» Ответ: «Да, хотела бы и хочу поучаствовать в командном турнире». Это такой опыт, который может быть один-два раза, у кого-то больше. Но моментов не так много, когда ты можешь выступить на Олимпиаде в командном турнире.

О готовности поехать на Олимпиаду-2026

Трусова заявила, что ее слова о готовности поехать на ОИ-2026 в случае допуска туда россиян вызвали негатив у части болельщиков.

— Да, я сказала это. Причем было очень много негативных комментариев. Я не имела в виду, что меня пригласят на Олимпиаду или что я должна поехать туда без отбора. Нет, я имела в виду возможность. Если у русских спортсменов будет возможность поехать на Олимпиаду и мне скажут, что есть шанс, тогда я готова тренироваться, работать и пытаться отобраться.

— То есть готова вернуться к тренировочному режиму, который был раньше, и еще раз пройти этот путь?

— Это на самом деле несложно. Когда я готовилась к прокатам (в этом году), делала по количеству тренировок больше. Мне казалось, что надо еще поставить тренировки. Хотя я думала, что будут проблемы, что я не тренировалась два года в режиме спортсмена. Думала, это будет тяжело, но на самом деле нет. Тяжело, что здоровье не то. И если что вдруг — у меня болит все.

Максим Траньков и Александра Трусова на подкасте Первого канала. Фото Скриншот видео

О выборе тренерского штаба в случае поездки на ОИ-2026

— Был момент очень смешной: утром я была на тренировке у Евгения Викторовича, вечером у Этери Георгиевны. И никому из них это не говорила. Но все догадываются. Я ко всем хорошо отношусь. И не считаю переход от тренера к тренеру предательством. Я прекрасно отношусь к любому тренеру.

— Нас допускают до Олимпиады-2026, Саше Трусовой нужно пройти отбор — какой тренерский штаб ты выберешь?

— Тот, который предложит лучшие условия. Будет видно. Условия — это не только катки и специалисты, а еще человеческое отношение, прислушивание к моему состоянию. Я уже взрослая, знаю, что мне надо. И уж точно в жизни не скажу, что у меня что-то болит, если это не так.

О звездной болезни

— У тебя никогда не было звездной болезни?

— Я думаю, что ни один человек, когда у него есть звездная болезнь, не скажет, что это так. Уверена, что человек сам в этом не признается. Сейчас считаю, что нет. Была ли? Считаю, что да. Надеюсь, она не очень сильно выражалась. Это было в 16 лет, когда я перешла от Этери к Евгению Викторовичу. Тогда я каталась с детьми, у него еще не было спортсменов моего возраста, им было тогда по лет 11.

— И Алена Косторная.

— Во-первых, мы в одной группе не катались. Во-вторых, Алена пришла позже. Мы катались всегда плюс-минус в одном возрасте, а тут ты приходишь — и там дети, которые не понимают, куда ты едешь, что ты прыгаешь четверные, насколько это сложно и что надо делать в этот момент. Я начинала злиться. Многие рассказывали и рассказывают в интервью, что, когда я заезжала на четверной, они прыгали за борт. Это реально так. Настолько они мешали, что я не могла прыгать четверные. И я в какой-то момент говорила: «Если я еду, вы должны прижаться или уйти куда-то, потому что я не могу прыгать». В этом, наверное, была какая-то звездная болезнь. Я бы могла объяснить спокойнее, а я напористо это говорила. Сейчас, когда я катаюсь, у нас многие, кто был тогда, присутствуют. Они настолько всегда смотрят, что очень отличаются от других. Мне кажется, один мальчик до сих пор меня боится.

Такого, чтобы я с кем-то не здоровалась, — я здороваюсь даже с совсем маленькими детьми. Бывает, что они со мной не здороваются. В таком юном возрасте у них... Может, они чего-то добились или считают, что не должны здороваться. Может, боятся. Есть девочка, которая периодически выходит на наш лед, она здоровается. Говорит: «Здравствуйте!» Я такая: «Мне всего 20». Если я буду тренировать ее или детей, наверное, отчество точно не хочу — Александра и на «вы». Те, с кем я тренируюсь, на «ты» уже нормально. Я с ними очень давно, будет странно, если они будут называть на «вы».

Знакомство Трусовой и Игнатова

В студию программы пришел и серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании, супруг Александры — Макар Игнатов. Вместе они рассказали, где познакомились и как начались их отношения.

— А вы помните вообще, где вы познакомились?

— На прыжковом турнире. Да, это был самый первый год, мальчиков поставили против девочек и сказали соревноваться. Но мы в принципе встречались и виделись на всех разных соревнованиях. Если так, наверное, чтобы поговорить, то это было на первом Кубке Первого канала.

— Когда дружеские отношения перешли во что-то большее?

— Мы выступали уже давно в одних и тех же шоу у Плющенко и Рудковской. Сначала Русалочку, потом Снегурочку. Потом на чемпионате России на репетиции мы сидели в веселой компании и...

— И тут Макар такой хоп и начал проявлять знаки внимания?

— Я не то чтобы оказывал знаки внимания. Осознанно никогда не подкатывал к кому-либо и когда-либо в своей жизни. Это происходит неосознанно и само собой. То есть я не делал чего-то такого специального. Я не подходил со словами: «Извините, а вашей маме зять не нужен?»

— Конфетно-букетного периода не было?

— Он продолжается. Конфетно-букетный период — он всегда!

— Как вам вообще семейная жизнь? Какие-то споры возникают?