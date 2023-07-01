Роскошные платья и коктейли. Как Трусова под свою песню отметила день рождения

Видео и фото, красота которых зашкаливает.

Российская фигуристка, серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова бурно отпраздновала свой 19-й день рождения, о чем не преминули рассказать в своих Telegram-каналах и других соцсетях она и другие фигуристки. Со всеми видео, наглядно. Тусовка, судя по всему, проходила в одном из лофтов Москвы, со всеми удобствами. Ее посетили Анастасия Скопцова, Станислава Константинова, Софья Муравьева, Елена Радионова и многие другие фигуристы. Разумеется, и Марк Кондратюк, с которым Саша обнимается на видео.

Но были гости и не из мира фигурного катания.

Например, Софа Купер — это видеоблогер и певица, которая уже в 14 лет стала блогером-миллионником. На самом деле, идеи для видео в блогах были интересные — с родителями обменивались сленгом 90-х и нулевых, делали видео из жизни, следуя цитатам одной песни и так далее.

Было, разумеется, и исполнение хитовой песни «Два крыла» — первого сингла Трусовой. Видео набрало несколько сотен тысяч просмотров на разных каналах YouTube и набрало бы наверняка больше, если бы его опубликовали не 23 июня, когда в России происходили события, отвлекшие внимание на кое-что поважнее. Вместе с Александрой песню исполнял и Марк Кондратюк.

В целом тусовка на дне рождения была молодежно-блогерская.

Одной из гостей именинницы была фигуристка Елизавета Нугуманова. Обе предстали в шикарных нарядах.

Среди напитков на фотографиях явно угадываются коктейли, апероль шпритц и вовсе трудно не узнать. Кстати, в комментариях на канале Александры некоторые хейтеры пытались обличить фигуристов, мол, в каком они вообще состоянии? Но таких резонеров банили. И логично — спортсмены не могут позволить себе попраздновать, тем более во внесоревновательный период?

Партнерша по группе Светланы Соколовской в ЦСКА Софья Самоделкина отдельно поблагодарила Сашу.

Она же прекрасно исполняет и главный фигурный хит этого лета.

В очень необычном костюме предстал Артур Даниелян.

Сложно даже представить, сколько времени ушло на подготовку к вечеру у Елены Радионовой. Наверняка не меньше, чем к прокатам во время спортивной карьеры.

Ну а вот макияж самой Саши в деталях.

А так день начинался. 23 июня, напомним, Трусова еще была на сборах в Ереване, поэтому фанаты ее поздравляли позже.

Принесли много подарков — сумасшедшие люди!

В Ереване, кстати, среди подарков было армянское вино.

И даже поблагодарила китайцев. Правда... на русском языке.

В целом день рождения Трусовой становится светским событием на уровне вечеринок поп-звезд. Возможно, именно в эту сторону будет двигаться Трусова в обозримом будущем — мотивации выигрывать этапы Кубка России, да и возможности, у нее, кажется, нет.