Трусова возобновила тренировки и хочет вернуться в спорт. А как же свадьба и семейная жизнь?

Александра хочет успеть все.

В последнее время будто ни дня не проходит без новости об Александре Трусовой. «Королева квадов» будто превращает свою жизнь в реалити. Совсем недавно сам факт ее отношений с Макаром Игнатовым был тайной (хоть и секретом Полишинеля). Теперь мы видим фото и видео каждого шага пары от помолвки до свадьбы. Однако на этом пути теперь неожиданный поворот. Стало известно, что Трусова возобновила тренировочный процесс, причем не ради пиара. Якобы двукратная чемпионка мира среди юниоров всерьез планирует вернуться в большой спорт и выступить уже на контрольных прокатах сборной страны осенью. Возможно ли такое возвращение в принципе и какие в таком случае у Александры будут перспективы?

Планирует показать себя на контрольных прокатах

О завершении карьеры Турсова не объявляла и периодически выкладывала какие-то видео с тренировок. Однако в фигурном катании это привычный стиль поведения — признают неизбежное здесь, когда всем вокруг и так все уже ясно. К тому же весь последний месяц Трусова мелькала в новостях совсем с другой повесткой — интернет обсуждал ее помолвку с фигуристом Макаром Игнатовым. Казалось бы, «королева квадов» сделала свой выбор в пользу семьи, однако не все так просто. В четверг о планах Трусовой выступить на контрольных прокатах сборной России сообщил «Р-Спорт». В качестве источника информации издание представило не кого бы то ни было, а саму Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). То есть по идее все серьезно.

В новости есть важная пометка, что окончательное решение насчет выступления Трусовой на контрольных прокатах и соревнованиях будет принято позже — по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией ФФККР. Ведь формально на контрольные прокаты еще нужно отобраться, вернее, федерация должна на них пригласить, так как четкого регламента, кого и за какие заслуги на них приглашают, нет. До сентября — а прокаты в сезоне-2024/25 пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге — времени еще много, однако даже теоретическая возможность увидеть в «Юбилейном» эту фигуристку взбудоражило общественность. Правда, пока эксперты говорили о перспективах Трусовой после возвращения, сама Александра, не подтверждая и не опровергая базовую информацию о желании вернуться в спорт, начала публичный спор со своим агентом. Или уже бывшим агентом — тут сразу и не разберешь.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка устроила публичные разборки с менеджером

«Для меня Александра Трусова — человек, который совершил на Олимпиаде невероятный подвиг. Решение возобновить карьеру показывает ее непреклонную волю добиться поставленных целей — признания на международном уровне. Рад, что она готова продолжить свою карьеру в спорте. Сейчас ситуация в российском и мировом фигурном катании такова, что ее талант и упорство могут быть теперь оценены по достоинству. Что касается ее тренерского штаба, об этом Саша объявит сама», — цитирует Алексея Николаева Sport24, которого издание представило как агента фигуристки. Казалось бы, рядовой комментарий, но какова была реакция Александры! «Николаев не является моим агентом», — написала фигуристка сразу во всех своих соцсетях, чтобы сообщение точно не пропустили. Дальше — больше. Уже сам Алексей стал спорить с Трусовой, утверждая, что у них есть действующее соглашение.

«По поводу наших взаимоотношений с Сашей: есть действующий договор, и если Саша его хотела бы расторгнуть — такие положения в нем есть. Я исходил из того, что он действует. Думаю, все эти вопросы мы уладим», — сказал Николаев в беседе с «СЭ». Касательно своей реакции на возможное возвращение Трусовой Алексей дал важную пометку, что размышлял теоретически, и жаловался на «особенности нашей журналистики», где все развернули так, будто уже и Николаев говорит о возобновлении карьеры Александры как о свершившемся факте. Так или иначе, история с агентскими разборками сместила фокус внимания с главной темы, а именно с желания Трусовой вернуться в соревновательный режим.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Возвращение Хромых доказывает, что идея Трусовой обречена

Если же возвращаться к размышлениям о перспективах Александры в спорте, то первая ассоциация, которая приходит на ум, — это Майя Хромых. Девушка тоже пропустила два с лишним года. У Майи те же ключевые преимущества, а именно технический набор и трудолюбие. Выносливость Хромых позволяла ей не теряться на фоне Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой, которых воспринимали скорее как прим балета. Хромых в их число не запишешь, равно как и Трусову. Александра всегда говорила, что ей важнее всего прыжки, интереснее всего прыжки. Именно четверные ее и сделали знаменитой на весь мир. Девушка без единого взрослого титула (не считая тех, что могут к ней перейти в результате допинговых пересчетов результатов) едва ли не популярнее действующей олимпийской чемпионки. Только сейчас этих квадов нет, и будут ли?

Хромых вернулась осенью 2023-го, и можно сказать, что это было ошибкой. Мы видели напрасные старания фигуристки, чьи лучшие годы позади. Даже наблюдать за тем, что делала Майя, было больно. Только ни она, ни штаб Этери Тутберидзе сделать уже ничего не могли. Если вообще хотели. Трусова, разумеется, спортсменка топ-уровня. Желание и упорство позволят ей вернуть хотя бы полный набор тройных с каскадами, а это уже в текущих реалиях технической деградации — медаль на большинстве как внутренних, так и международных стартов. И все-таки серебряный призер Олимпиады возвращается к тренировкам явно не для того, чтобы радоваться бронзе на этапах российского «Гран-при». Рассчитывать на большее сложно, на международные старты, еще и после перехода в ЦСКА, — и того труднее. Так стоит ли игра свеч?