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Фигурное катание

Сегодня, 18:00

Трусова — главная надежда русской фигурки. Ей нужно положить чек за продолжение карьеры

Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заткнет за пояс даже действующих фигуристок.

Во вторник днем Федерация фигурного катания России опубликовала списки участников контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге 13-14 сентября. Главная шутка — смотрите, вместе снова собрались Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Разгадка: Щербакова — тезка и выступает в танцах, Косторная — та же, но выступает в парах, а Трусова — та же и будет в одиночке, но к ее фамилии добавилось после свадьбы «-Игнатова».

Возвращение Трусовой — пиар, но нужный

По состоянию на данный момент «возвращение Трусовой в спорт» (цитата тренера Евгения Плющенко) ограничивается только контрольными прокатами — о выступлении на этапах «Гран-при» ничего неизвестно. Пока это выглядит маловероятно. Будет хорошо, если Александра откатает обе программы в Петербурге.

Не раз доводилось слышать разговоры о том, что именитым фигуристам готовы доплачивать за подъем интереса к фигурному катанию. Первый канал активно их забирает к себе и вручает микрофоны, но формат участия в соревнованиях хоть сложнее, но мощнее. Официально такие поощрения никем, конечно, не подтверждались, поэтому посчитаем данную информацию слухами. Но проговорить такие слухи можно, потому что в данной практике вообще нет ничего зазорного. Даже предложу более тонкую версию — что, если история с Трусовой и прокатами происходит в обмен на то, чтобы учениц Плющенко отпустили в зарубежные сборные? Красивая была бы многоходовочка.

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Трусова уже давно не выступала за сборную России и в принципе не выступала, но ее попадание на прокаты абсолютно оправдано. В ситуации изоляции от международных соревнований в отбор на прокаты включилась переменная «медийность». Год назад, по моей информации, попадание в список Алены Косторной/Георгия Куницы пролоббировал Первый канал. И правильно сделал. Да, уже появилось недовольство в связи с отсутствием в списках танцоров Шевченко/Ежлова, есть и другие спорные моменты — но спорить с допуском Трусовой странно.

Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Саша может стать лучшей

Более того — возвращение Трусовой, по сути, одно из немногих событий прокатов, которое может выйти за пределы «пузыря» болельщиков фигурного катания и стать услышанным широкой аудитории. Особенно если у него будет романтическое измерение в виде истории любви с Макаром Игнатовым, которую всячески раскручивает Яна Рудковская. Любовь — она универсальна даже в период отстранения от чемпионатов мира и Европы.

Но Трусова хороша и в спортивном плане. Конечно, по семисекундному видео с четверным лутцем не сделаешь другого вывода, кроме как что Трусова способна выложить в Telegram видео с четверным лутцем. Можно ли его вставить в программу, одна ли это попытка из одной или из ста, мы не знаем. Наконец, видео уже месяц от роду.

Но со спортивной точки зрения, глядя на состав, можно предположить, что Трусова «выиграет» эти прокаты. Кто сильнее ее? В сентябре мало кто в оптимальной форме. Акатьева рассказала журналистам, что обойдется тройными, нет гарантии ультра-си от Муравьевой. Номинально выгоднее выглядят позиции только Петросян.

Александра Трусова. Плющенко возвращает Трусову в спорт. Сможет ли Евгений вдохнуть в «королеву квадов» новые силы?

Но у Трусовой точно больше мотивации — заткнуть за пояс критиков и доказать, что прошло два года, а она все еще круче нынешнего поколения. Вряд ли большой секрет, что Косторная после перехода в пары смотрела результаты соревнований одиночниц — и делала вывод, что она бы не затерялась.

Если Косторная и Трусова в 2024-м способны быть на уровне нынешних лидеров — это о многом говорит. За два года отстранения наше фигурное катание показало, что может неплохо держаться с точки зрения денег и уровня соревнований. Но, к сожалению, проблемы с созданием новых героев есть. Особенно героинь в женском одиночном катании. Заметьте, как выросла фан-база Гуменника или Семененко, как усилилась конкуренция в парах. У одиночниц будто есть проблемы с созданием новых смыслов.

Акатьева и Петросян точно не стали кумирами миллионов. Получается, популярность наших фигуристок строилась только на победах над «ненашими» (неплохая фамилия для какой-нибудь японской одиночницы)? Даже оговорка Загитовой спустя пять лет после ухода из спорта обсуждается шире. И это тоже проблема. А если Трусова еще и обыграет Петросян, Акатьеву и Муравьеву по спортивной части — нашу фигурку можно закрывать. Или, наоборот, открывать — для возвращения Щербаковой, Туктамышевой и других.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
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