Трусовой незачем соревноваться. Наши эксперты оценили доходы фигуристки

Призер Олимпиады, которая могла стать главной звездой сезона, пока предпочитает шоу.

Александра Игнатова (Трусова), судя по всему, не стремится полноценно возвращаться в спорт. По крайней мере никаких сигналов к этому не поступает — этапы «Гран-при» идут полным ходом, а Саша, которая первоначально сказала, что ей нужно несколько дней на раздумья, так ничего и не сказала.

И было бы лукавством назвать это неожиданностью.

Несопоставимые гонорары

Давайте взглянем на мотивацию Трусовой как участницы шоу. Роль неоспоримой примы — а не фигуристки-середняка, которой придется еще побороться с Синицыной и Агаевой, чтобы обеспечить себе второе место на «Гран-при» в Магнитогорске. Победительница Анна Фролова набрала 226 баллов. По подсчетам анонимного судьи, которые публиковал «СЭ» неделю назад, Игнатова с трудом могла рассчитывать на 200. Синицына набрала 201.

Второе место на «Гран-при» стоит 300 тысяч рублей. Два таких места — 600, но уже на чемпионате России или финале серии Саше пришлось бы совсем тяжело.

А сколько может стоить выступление в шоу? По оценкам наших экспертов — «СЭ» опросил четырех человек, знакомых с индустрией шоу, — гонорар за одно шоу артистки уровня Трусовой может колебаться около 500 тысяч рублей. Это оценка, а не подсмотренный контракт, хотя на деле ценник может быть и выше. У нас есть и конкретные данные, а не инсайдерская информация — Камила Валиева за шоу Татьяны Навки зарабатывала 440 тысяч. Так что в случае с Трусовой речь может идти и о более чем 600 тысячах.

Какие шоу у Александры стоят в календаре?

26-27 октября — 4 шоу «Русалочка» в Санкт-Петербурге

2-3 ноября — 3 шоу «Щелкунчик с балетом» в Москве

30 ноября — 1 декабря — 2 шоу «Сказки Евгения Плющенко» в Казахстане

14 декабря — 2 шоу «Щелкунчик с балетом» в Минске

29 декабря — 7 января: 9 шоу «Золушка» + 6 шоу «Спящая красавица» в Москве

11 января: 2 шоу «Щелкунчик с балетом» в Баку

28 шоу, по грубым прикидкам, дают нам, вернее, не нам, а Трусовой 14 миллионов рублей.

Это больше, чем в последние два года призовыми заработали лучшие российские фигуристы за весь сезон (а не за 2,5 месяца). В 2023-м лидером рейтинга стал Петр Гуменник (9,7 миллиона рублей), в прошлом году полную систему призовых не публиковали, но больше всех должен был пополниться счет Евгения Семененко — примерно на 11 миллионов (6,3 миллиона за соревнования и 5 миллионов за лидерство в итоговом рейтинге).

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не нужно платить спортсмену за продолжение карьеры

При этом история с шоу не требует от тебя такой же интенсивности при подготовке. Да, есть новогодний «чес» с жестким графиком, да и шоу Плющенко мотивируют Александру развиваться — то летать под сводами арены придется, то азам балета учиться. И все же это не четверные и наработка двух программ в течение месяцев.

Идею про финансовую выгоду выступлений в шоу озвучивала и Бетина Попова в шоу на YouTube-канале «Кваксель»:

— Сколько положить денег Трусовой, чтобы она вернулась? Наверное, много. Ее ставку на шоу платить за день соревнований. (Смеется.) Но вообще, конечно, платить фигуристу за то, чтоб он продолжал карьеру, не нужно. Спорт должен оставаться спортом, другие спортсмены сразу задумаются — а как же мы, зачем нам тогда кататься? Бойкова/Козловский — что им делать? На них тоже много кто приходит.

Если фигурист уровня Трусовой выбирает вместо соревнований шоу, он заработает за сезон больше денег, больше 10 миллионов рублей. Но постараться собрать после такого длительного перерыва четверной прыжок в программе — явно не ради финансов история. Куда легче было выйти с пятью двойными акселями, были у нас такие прокаты на фоне травм и тяжелого состояния. Она могла себе это позволить, и так же все были бы рады. Но Саша напряглась, причем мощно, — сказала Бетина.

Что касается нефинансовой мотивации, после опыта Олимпиады сложно завлечь фигуристку этапом «Гран-при России» в Магнитогорске. Реальнее увидеть Александру в шоу-форматах типа «Русского вызова» или даже на Байкале, где, как говорят, вообще готовится некое реалити-шоу помимо чисто катания.

Но все это — уже совсем другая история.