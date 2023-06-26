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Фигурное катание

Сегодня, 16:40

Мишина ждут в Америке, Азии и Европе. Профессор фигурного катания нарасхват, несмотря на санкции

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Алексей Мишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Алексей Николаевич в 82 года проводит летние сборы в Мексике, Турции и Швейцарии.

Несмотря на сложную политическую ситуацию, связи в фигурном катании между Россией и другими странами не потеряны. Сергей Дудаков в конце июля отправится в Ереван проводить сборы. Там же сейчас тренируются фигуристы из групп Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына. А маэстро Алексей Мишин давал мастер-классы в Мексике, теперь же его ждут в Турции и даже в Швейцарии.

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Турецкие сборы Тутберидзе

9 марта в интернете появился сайт Global Skating Academy — это «недавно созданный клуб, который планирует организовывать сборы для спортсменов, мастер-классы для тренеров и судей, соревнования и любые онлайн-мероприятия, которые будут способствовать развитию фигурного катания». Там указано, что академия сотрудничает с группой Этери Тутберидзе.

«Первым шагом станут сборы в кооперации с Этери Георгиевной Тутберидзе в Турции. Если этот формат будет удачным, мы будем и дальше работать в этом направлении. Считаю, что сейчас нужно думать о разных формах международной активности. В нашей стране сделано немало новых турниров, мы решили заняться проведением межклубных мероприятий — на это запрета со стороны Международного союза конькобежцев нет. Потому что спортсмен представляет не страну, а клуб, и такие соревнования согласно правилам ISU проводить можно», — рассказывал ТАСС соучредитель организации Александр Лакерник.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сама Тутберидзе вместе с тренерами группы Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым побывала в Турции, где провела мастер-классы для местных фигуристов. В конце июля Дудаков один поедет в Ереван, где поработает со спортсменами в сотрудничестве с Максимом Болотиным. Одним из экспертов также станет Раймо Рейнсалу, технический специалист ISU из Латвии.

В Турции и Армении работают и другие российские тренеры: Сергей Розанов и Полина Шубодерова в мае базировались в Анкаре, а Светлана Соколовская, Евгений Рукавицын и их ученики второй год подряд ездят в Ереван. При этом самым востребованным специалистом остается Алексей Мишин, которого ждут практически везде.

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Мишин работает с фигуристами из трех частей света

В конце мая — начале июня Профессор вместе с Елизаветой Туктамышевой и Андреем Лазукиным работали в Мексике. Мишин остался доволен уровнем организации мастер-классов в Мексике — он успел пообщаться не только с юными фигуристами, но и с тренерами: «Могу заявить, что семинар был очень хорошо организован, фигуристы правильно расставлены, и это была не просто работа. Я также получил удовольствие во время этого курса. И особенно от общения с тренерами во время работы на ледовой площадке».

Туктамышева отмечала хороший уровень местных фигуристов, но предположила, что им нужно подтянуть прыжковую технику для дальнейшего прогресса. Если девушкам это удастся, они смогут попасть и на чемпионат мира: «Я видела, что у вас много сильных спортивных девочек, им просто нужно немного подучить технику прыжков, вот как я это вижу. Если они продолжат заниматься и улучшать свою технику, то, возможно, мы увидим их и на чемпионате мира».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В июле Алексея Николаевича ждут уже не в Латинской Америке, а в Европе — в швейцарском городе Дюбендорф. Специальными гостями станут та же Туктамышева и Евгений Семененко, а в качестве приглашенного хореографа выступит Никита Михайлов. Учитывая, что о программах фигуристов группы Мишина пока не было ничего слышно, можно предположить, что на этих сборах удастся поработать над этим аспектом. Стоит отметить, что Мишин и в прошлом году проводил сборы в Европе — тогда это был французский Куршавель. До этого был отменен мастер-класс Александры Трусовой в Швеции, а вот мероприятие с Алексеем Николаевичем состоялось.

Перед поездкой в Швейцарию у Мишина запланированы сборы уже в Турции — организатором выступает тренер Линда ван Троен, как и в случае с мероприятием в Швейцарии. Новость об этом была опубликована в соцсетях еще в марте, и про учеников Профессора там сказано не было. Но об этом упоминал Матвей Ветлугин, который говорил, что сначала у них будут сборы в Кисловодске, потом в Турции, после чего основная часть группы возвращается в Петербург. Наверняка кроме Ветлугина на сборах будет кто-то еще из фигуристов.

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Получается, что Алексей Николаевич, которому в этом году исполнилось 82, остается одним из самых востребованных российских тренеров, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Если не самым востребованным. Вместе с ним ждут и его учеников, чтобы они могли поделиться своими знаниями и умениями. Особенно чемпионку мира Елизавету Туктамышеву, которую уважают даже ярые противники возвращения россиян на международную арену. И это круто — Мишину точно есть чем поделиться. Профессор — это не просто прозвище, а факт: Алексей Николаевич является заведующим кафедры фигурного катания в университете Лесгафта, по его методикам работает весь мир.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
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