Уникальные снимки Алены Косторной в седле. Фигуристка в эксклюзивной фотосессии для «СЭ»

Не только на льду, но и на ипподроме.

Чемпионка Европы Алена Косторная дала большое интервью YouTube-каналу «Без воды», в котором говорила о фигурном катании, жизни вне льда и своих увлечениях. По задумке ведущей — трехкратной олимпийской чемпионки Аллы Шишкиной, часть разговора проходила на ипподроме в формате фотосессии, которую проводила фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева.

Одна из самых ярких и неординарных российских фигуристок уверенно чувствует себя не только на коньках, но и в седле. Поэтому она с удовольствием согласилась принять участие в фотосессии с участием любимого животного и даже прокатилась верхом.

Октябрьская московская прохлада застала Алену врасплох. Посреди съемки стало понятно, что девушке очень холодно. Хорошо, что у нас с фигуристкой один размер одежды: моя куртка не только помогла ей согреться, но и оказалась очень к лицу.

Лошади для девушки — особенная тема. На вопрос, каким бы животным она хотела стать, Алена сразу ответила, что именно тем, которое находится сейчас рядом с ней.

А вот Алла Шишкина с некоторой опаской гладила нашу белокурую модель. Лошадка вела себя послушно, но ходить рядом с огромным животным и одновременно еще брать интервью — задача непростая даже для олимпийской чемпионки.

Алена, кстати, признавалась, что даже гостиницы зачастую выбирает рядом с конюшнями. Верховая езда здорово расслабляет и отвлекает от тренировочной рутины на катке.

Буковка — так зовут нашу лошадку — активно участвовала в интервью. Временами очень эмоционально «высказывала» собственное мнение по некоторым вопросам.

Сотрудники ипподрома разрешили Алене прокатиться рысью. Не так много прошло времени после операции, которую перенесла фигуристка, поэтому обошлись без экстрима и длительных заездов.

За старания Буковка получала от Алены сладкие подарки. Интересно, если бы фигуристов после удачных прыжков хвалили на тренировках так же, они бы чаще делали хорошие попытки?

На прощание лошади достались поцелуи, а нам — много снимков и отличное интервью.

Алена напоминает, что она любит не только лошадей, фигурное катание, но и тех, кто ее поддерживает в самые непростые времена жизни и карьеры.