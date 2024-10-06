Веселая неделя Косторной и Куницы: от капельницы к работе у Плющенко транзитом через Азербайджан

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Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский, сражающиеся на Мемориале Панина-Коломенкина, — это прекрасно и очень напряженно, но сколько произошло за последние дни с Аленой Косторной и Георгием Куницей, уже не поддается осмыслению. Вроде бы по результатам это крепкие середняки России, но почти каждый день с ними что-нибудь происходит. К тому же, судя по наблюдениям, о паре снимают фильм.
25 сентября Алена выложила в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена с капельницей. Внутривенные инъекции запрещены спортсменам — они приравниваются к допингу, но допускаются в случае стационарного лечения. Тем не менее в соцсетях поднялся вой, и спортсменка вскоре удалила фотографию. Но новости были неприятные — Алена болела, пара пропустит значительную часть сезона. Болела пневмонией и тренер Бетина Попова, так что на симуляцию и смену гражданства это не похоже.
Георгий Куница в соцсетях написал следующее:
— Дорогие друзья, не нарушая традиций ПОНЕДЕЛЬНИКА — немного грустных новостей. Как вы знаете, Алёна перенесла серьезное заболевание и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований.
НО ЕСТЬ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ! Алена проходит реабилитацию и восстанавливает здоровье под наблюдением врачей, которые разрешили определенные нагрузки и выход на лед. Спасибо за вашу поддержку и веру в нас. Мы ждём момента, когда сможем встретиться с вами на соревнованиях и показать наши программы в полную силу. Ну а пока Алена будет восстанавливать здоровье, вы всегда можете насладиться нашим катанием в шоу (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. «СЭ»).
Впрочем, любой фигурист вам скажет, что обстоятельствами можно воспользоваться. Так что если вдруг мысли о декрете или поиске иностранной сборной головы Алены и Гоши посещали, то почему бы этим не воспользоваться?
Тем более что из Америки уже спешит помощь. От блогера Дэйва Лиза. Он предлагает организовать сборы, чтобы вызволить фигуристов:
— Она (Алена. - Прим. «СЭ») недостаточно хорошо выступает в парах, поэтому, если она собирается перейти в другую страну, это нужно сделать сейчас. Они с Куницей быстро прогрессируют, но все равно в ближайшие пару сезонов не смогут подняться на вершину российского парного катания. И если от нас понадобится собирать деньги на то, чтобы Косторная представляла Азербайджан, мы можем это сделать.
Возможно, ей потребуется лечение, и мы тоже можем собрать средства, потому что нужно, чтобы она выступала в лучшей форме. Я не хочу, чтобы она выглядела так, как на этапе Гран-при в Канаде в 2021 году. Я хочу, чтобы это было как на финале Гран-при в Турине-2019. Мы сделаем все, что нужно. Нам надо вытащить ее оттуда, чтобы она участвовала в соревнованиях. Это пойдет ей на пользу, она почувствует себя лучше, — сказал Лиз в своем подкасте.
Сами Косторная и Куница информацию опровергли. Алена в разговоре с ТАСС рассказала, что смена флага не рассматривается:
— Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем, не планируем. Прежде всего мы — спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх. Но по легкому пути мы никогда не пойдем, — сказала Косторная.
Но сколько уже таких опровержений мы слышали... Да и мемы уже появились.
И почти сразу же грянули новости — Куница и Косторная, которые на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге выводили юные московские пары, стали тренерами «Ангелов Плющенко».
— К нашеи? тренерскои? команде в Москве присоединилась прекрасная пара спортсменов — Алена Косторная и Георгии? Куница! Набор в их группы уже открыт, — написал Плющенко в своем Telegram-канале.
Косторная и Куница будут работать со взрослыми любителями и с юношескими разрядами- нормальная работа для действующих фигуристов.
Но самое интересное, что в Ледовом дворце в Петербурге пара появилась в сопровождении съемочной группы... «VK Видео». Она снимала перемещения фигуристов и даже их разговоры на улице. Кажется, об Алене и ее возвращении готовится фильм — будет что-то интересное.