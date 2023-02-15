«Мама разрешила оставить». Косторная рассказала об отношениях со своим партнером Куницей

Пара образовалась не только на льду.

В российском фигурном катании стало на одну пару больше. Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала об отношениях со своим партнером Георгием Куницей — и сделала это в свойственной ей шутливой манере. Фигуристка в День святого Валентина опубликовала романтические снимки с возлюбленным и сопроводила их забавной подписью.

«Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить», — написала Алена.

Георгий также поделился фотографиями с любимой, добавив к посту романтичную подпись. «Я в глазах твоих видел — звездное небо», — написал Куница.

Фото Соцсети

Знакомство

О романтических отношениях между этими фигуристами поклонники догадывались уже давно. Алена и Георгий знакомы еще со времен занятий у Этери Тутберидзе, однако Куница в 2020 году решил попробовать свои силы в парном катании и переехал в Санкт-Петербург для тренировок у Тамары Москвиной.

Косторная тогда перешла в академию «Ангелы Плющенко», а затем вернулась к Тутберидзе. Спустя год фигуристка приняла решение вновь уйти от Этери Георгиевны и начать сотрудничество с Еленой Буяновой. Но необходимость в проведении операции на бедре не позволила Алене полноценно вернуться на лед — и спортсменка каталась только в формате шоу, отчасти пренебрегая запретами врачей. Так она встретилась с Георгием вновь.

Куница же за это время успел сменить порядка пяти партнерш. С последней из них спортсмен расстался еще в январе прошлого года. И с тех пор находился в подвешенном состоянии, хоть и успел добиться в парах побед на Кубке России и поучаствовать в юниорских «Гран-при». Но для себя он видел только один путь дальнейшего развития — парное катание. О возвращении в одиночное Георгий даже не думал. «Не рассматриваю, потому что оно далеко шагнуло вперед за последние годы, мне надо и худеть, и мышечную массу сбрасывать. Не догоню», — заявил Куница «СЭ».

Фото Соцсети

Совместные тренировки

Жизнь вновь свела Алену и Георгия — они начали тренировать парные элементы для ледовых шоу. И даже успели дебютировать как пара — в рамках шоу «Сказки Евгения Плющенко» в Воскресенске. Косторная выступала в роли Золушки, а Куница был принцем. Фигуристы показали свои совместные наработки — выброс и поддержку.

К декабрю 2022 года Алена уже успела освоить все парные элементы. Фигуристка неоднократно говорила, что рассматривает для себя вариант с переходом в другую дисциплину — в том случае, если не сможет вернуть прыжки. Врачи настаивали на том, чтобы Косторная как следует восстановилась и не прыгала от слова «совсем» до лета 2023 года, но спортсменка рвалась на лед.

Некоторые прыжки она уже успела наработать. И даже демонстрировала в рамках шоу тройной сальхов. Но похоже, что решение о дальнейшем будущем Алена уже приняла — в январе стало известно о прекращении сотрудничества фигуристки с Буяновой и о возможном полноценном переходе в парное катание.

Разумеется, партнером Косторной в новой дисциплине будет именно Куница. Работать ребята планируют в штабе Сергея Рослякова, где еще осенью тренировали парные элементы. Правда, о полноценном и долгосрочном сотрудничестве стороны пока не заявляли. Зато успели вернуться к совместной работе после отпуска.

«Приехали красивые, загорелые, только ноги комары покусали. Настроение у них отличное», — рассказала «СЭ» Бетина Попова, которая также работает в штабе Рослякова.

Роман

О теплых взаимоотношениях фигуристов поклонники догадывались с момента начала их совместных тренировок. Алена и Георгий часто появлялись вместе, проводили свободное время, делились общими снимками. А в январе даже отправились в отпуск на Кубу. Уже тогда стало понятно, что отношения между Косторной и Куницей не просто рабочие. В 20-й день рождения партнера фигуристка поделилась милыми совместными фотографиями и сопроводила их романтичной подписью.

Фото Соцсети

В День святого Валентина пара подтвердила догадки своих фанатов, объявив об отношениях в социальных сетях. Теперь, когда сомнений о романе между спортсменами уже не осталось, стало еще интереснее наблюдать за развитием этой пары. После отдыха они возобновили тренировки в штабе Рослякова, однако их дальнейшее будущее неизвестно. О дебюте на соревнованиях речи пока не идет.

«В основном скользили, сложных элементов пока не делали — тренеры не дают нагружать травмированную руку. Она еще не зажила, на это уйдет еще минимум две недели. На отдыхе времени даром старались не терять — тренировались без льда, отрабатывали вещи, которые позволяла делать травма руки», — рассказала Косторная ТАСС.

Смогут ли ребята добиться высот в парном катании — пока остается вопросом. Однако чувства спортсменов вполне могут сыграть им на руку. В истории есть масса примеров, когда любовь между партнерами помогала побеждать и добавляла особую химию в выступления. Были и те, кто расставался в жизни, но продолжал кататься вместе — как Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Алене и Георгию предстоит долгий спортивный путь. Однако у них есть все для того, чтобы стать яркой и гармоничной парой на льду. А отношения в жизни станут для них дополнительным стимулом.