Вместе на льду и вне льда. Чемпионка Европы Косторная вышла замуж за своего партнера

Яркая любовь молодых спортсменов.

Один из самых заметных романов в российском фигурном катании переходит в новую стадию — Георгий Куница и Алена Косторная поженились. Ребята близко познакомились всего год назад, хотя знали друг друга давно — еще по совместной работе в школе Этери Тутберидзе. Однако по-настоящему пара сблизилась, только когда стала кататься вместе. В пару они встали тоже практически случайно — в результате перетасовок и поисков во время подготовки к ледовому шоу. Но то, что сначала воспринималось как разовый проект для спектакля, выросло во что-то большее. Мимолетный поцелуй стал началом большой любви.

Алена Косторная и Георгий Куница. Фото из соцсетей Алены Косторной

Должна была побеждать на ЧМ-2020, а в результате едва не завершила карьеру

Алена Косторная — одна из лучших российских фигуристок поколения. Об этом многие сейчас уже забыли, но в свой первый взрослый год она была лучшей в мире. Выходить на новый уровень ей пришлось вместе с напарницами-соперницами — Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Ситуацию сложнее придумать сложно, ведь эти девочки с самого раннего детства удивляли планету своими техническими возможностями. Пока Трусова с Щербаковой щеголяли своими четверными, штурмовали новые мировые рекорды и соперничали в сносках Книги рекордов Гиннесса, Косторная шлифовала то, в чем была всегда хороша, — эстетику и пластику. Ее воспринимали как талант презентации, однако для побед одних только компонентов не хватало. Тогда Алена добавила к второй оценке тройной аксель — и это был рецепт успеха. За весь сезон-2019/20 она не проиграла ни одного крупного международного старта.

Только на чемпионате России ее опередила Щербакова, зато и финал «Гран-при», и чемпионат Европы были за Аленой. Вполне вероятно, Алена выиграла бы и чемпионат мира-2020. Но все изменил вирус из Ухани. Наша вселенная повернулась в другую сторону, и для Косторной это был крайне неудачный поворот. Дальше была странная история с уходом к Евгению Плющенко. Потом — попытка вернуться к Этери Тутберидзе перед Олимпиадой в Пекине. Но травма перечеркнула и так небольшие шансы Алены претендовать на ОИ. Сотрудничество с Еленой Буяновой не привело ни к чему, и Косторная была в шаге от завершения карьеры, пока не решилась на главную авантюру в своей жизни — попытку перейти в парное катание в 18 лет. До нее на такое решались единицы, и статус их был явно иной.

Анна Щербакова, Алена Косторная и Георгий Куница. Фото из соцсетей Алены Косторной

Тренировался у Тутберидзе, но потом уходил к Москвиной

Параллельно развивалась карьера Георгия Куницы. Он тоже тренировался в группе Тутберидзе, затем разочаровался в одиночном и перешел в парное — первые уроки в новом ремесле ему давала мэтр Тамара Москвина. Однако дуэт с Евгенией Тумановой не принес результата, Георгий вернулся в Москву. Приехал к Сергею Рослякову в Медведково. Там ему сначала предложили интересный вариант: встать в пару с Ксенией Синицыной. Одна из лучших юниорок страны страдала из-за травм и была не уверена, что сможет учить ультра-си. Парное выглядело логичным выходом, однако после недели тренировок она поняла, что все-таки больше любит одиночное. Параллельно, чтобы подзаработать, Куница пошел в шоу Плющенко, где его попросили стать партнером Косторной. Сначала все ограничивалось спектаклями, Георгий и Алена подчеркивали — не стоит их ждать на чемпионате страны.

Однако прогресс был налицо. Быстро разучив двойные выбросы, они перешли к тройным подкруткам — а это избыток для ледовых шоу «Дракула» и «Бременские музыканты». Учитывая качество показанных элементов, с ними можно было выходить и на спортивные старты. Наверняка эта мысль стала приходить как к ребятам, так и к тренеру Рослякову. «Алена — большая молодец, быстро схватывает, ничего не боится, — говорил о своей партнерше Куница. — Особенно не боится пробовать новое. Честно, мало девочек из одиночного катания такого уровня решились бы попробовать себя в паре, мне так кажется. Это очень страшно». В итоге прошло меньше месяца, как от юмористических записей «работаем, но не дальше» все дошло до заявлений о переходе в пары от ФФККР. Косторную пыталась остановить Буянова — но было уже поздно.

Алена Косторная готовится бросать букет невесты. Фото из соцсетей Алены Косторной

До перехода в пары Куница и Косторная друг друга не замечали

То, что они реально планируют совместную спортивную карьеру, мало кто верил. Татьяна Тарасова предлагала забыть про Алену как фигуристку и воспринимать ее как артистку ледового балета. А все тренировки — это лишь репетиции элементов для проектов Плющенко и других продюсеров. Тем не менее настрой у ребят был боевой. А желание вместе работать подогревалось чувствами друг к другу. Судя по всему, интерес возник практически синхронно, но долгое время они боялись сделать трудный первый шаг. «Как-то само так получилось, — вспоминала Косторная. — Он настолько практически ничего не предпринимал сначала, что думала — у меня глюки. Что сама себе придумала. Он такой: «Мы только катаемся». Моя мысль: «Нет, мы только катаемся». И друг другу говорили: «Нет, ну это же кринж — и кататься, и встречаться».

Но в результате Алена решила «завести себе какую-то куницу». А мама разрешила оставить. Молодой человек прошел серьезную проверку в семье Косторной. Георгий быстро нашел со всеми контакт, и особенно впечатлил отца фигуристки. Стало понятно, что дело движется к свадьбе. К предложению руки и сердца Куница также подошел изобретательно — вручил кольцо в корзине воздушного шара. Так в фигурном катании появилась новая семья. Причем, что самое удивительное, Георгий и Алена знали друг друга практически с детства, но до поры до времени не замечали. Куница не вспоминал про Косторную ни в одном из ранних интервью, Алена шутила, что Георгий приходил на пробы в группу Этери в женских сапожках. «Ни фига себе! Чел, тебе не поперло, тебя сейчас засмеют», — подумала она тогда. Знала бы, чем все потом обернется...