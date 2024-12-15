«Маленькое чудо». Олимпийская чемпионка Алена Савченко родила второго ребенка

Фигуристка сообщила о рождении дочери.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 40-летняя Алена Савченко во второй раз стала мамой. О радостном событии — рождении дочери — она сама рассказала в социальных сетях. Девочку назвали Наоми.

«Маленькое чудо родилось. 12.12.2024. Добро пожаловать в мир, Наоми», — гласит подпись к фотографии.

О беременности чемпионка рассказала недавно

Новость о родах стала приятным шоком для всех поклонников известной фигуристки, ведь буквально за два дня до них она впервые сообщила о собственной беременности. Алена разместила в социальных сетях фотографию, на которой ее теперь уже старшая дочь Амилия целует ее в живот.

«Я давно не выходила на связь и ничего не публиковала, хотя в этом году в моей жизни многое изменилось. И теперь пришло время поделиться этим с вами: на фотографии вы видите — наше второе чудо!» — так Савченко подписала фотографию.

Роды проходили в Германии — в социальных сетях Алена поблагодарила больницу «Рабенштайн» из города Хемниц, в котором она живет и работает.

Напомним, впервые фигуристка стала мамой в 2019 году — тогда у нее и ее мужа, британского художника Лиама Кросса, родилась уже упомянутая Амелия. Это случилось всего через год после того, как Савченко завоевала единственную в карьере золотую медаль Олимпиады.

Савченко может вернуться на лед?

У Алены абсолютно уникальная карьера. Она в молодости покинула Украину ради спорта, сменила несколько партнеров, выступала на пяти Олимпиадах и выиграла золото только на последней из них, в 34 года став самой возрастной фигуристкой-чемпионкой в истории. Может ли она вернуться на лед спустя шесть лет и после рождения двух дочерей?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но рождение первой дочери ее совсем не напугало — она, хотя и приостановила выступления, в 2021 году перешла в сборную США и даже некоторое время тренировалась с 21-летним Тиджеем Ньюманом. Но в тот раз возвращение не удалось.

После этого Савченко стала тренером, давала гастроли с многолетним партнером Робином Шолковы, а после пропала на год из-за беременности. Но официально о завершении карьеры так и не объявила — так что, зная ее упорство, возвращение Савченко в спорт не станет сюрпризом.