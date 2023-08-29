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Фигурное катание

Сегодня, 14:15

В Москве пропала фигуристка сборной России. Ее вещи нашли на набережной реки

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристка Алина Горбачева.
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева не выходит на связь.

Утром во вторник шокирующую новость в соцсетях опубликовала фан-группа Алина Горбачевой.

— Дорогие друзья, сегодня нам сообщили крайне неожиданную новость. Просим отнестись к этому со всем вниманием! Вчера в семь часов вечера пропала Алина. Вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована.

Адрес последней фиксации на камере: Волоколамское ш., вл. 67. Если у вас есть какая-то информация по поводу этого, то пишите к нам в бот — @TeamGorbacheva_Official_bot

Надеемся на вашу помощь. Данную информацию нам сообщила мама Алины — Горбачева Екатерина. Также на данный момент мы пытаемся узнать больше об этой ситуации из других источников. Как только мы точно узнаем обо всем, обязательно сообщим вам. Просим сохранять спокойствие! — говорилось в сообщении.

Если у вас есть информация о местонахождении девушки, ее также можно сообщать по телефону мамы фигуристки Екатерины — +79288423310.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер мне как мама

На «Чкалов Арене» проходят тренировки группы Софьи Федченко. Алина Горбачева — ее самая известная ученица. В минувшем сезоне она стала чемпионкой России среди юниоров, попала в основной состав юниорской сборной России, выиграла Кубок Первого канала в составе «красной» команды, взяла бронзу на одном из этапов «Гран-при России» и попала в топ-10 взрослого чемпионата России. В общем, это далеко не безвестная фигуристка, а сейчас с учетом исполнения четверных — один из лидеров российского фигурного катания. При этом ранее она не раз рассказывала о своей нестандартной семейной ситуации — Горбачева живет у тренера, той самой Федченко.

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Так объясняла это сама Алина: «С мамой я не очень хорошо общаюсь. В один момент она не хотела, чтобы я занималась фигурным катанием, что это трата времени, сил, денег и здоровья. Я с ней была не согласна, поэтому контакт у нас не очень хороший. Я к этому привыкла. Софья Анатольевна постоянно помогает мне разбираться в моих эмоциях, она иной раз понимает мое состояние лучше, чем я сама. Она помогает мне из него выходить. Условно говоря, бывают плохие тренировки, я после них начинаю переживать, загоняться. Софья Анатольевна помогает мне успокоиться, разобраться во всем. И на следующий день я иду со спокойной головой. Она очень поддерживает меня во всем. Она мне уже как мама. Нет, понятно, что она тренер. Но все-таки как мама», — говорила Горбачева «Р-Спорту».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вещи на набержной

При этом, как сообщает Telegram-канал «112», Горбачева ушла именно после ссоры с тренером. Если это подтвердится, вероятно, их отношения будут изучаться правоохранительными органами. Следственный комитет уже проводит проверку по факту исчезновения Алины. Вещи юной фигуристки обнаружили на пляже на Покровской набережной Москвы-реки. Самой Алины рядом нет. Судя по картам, это место граничит с лесополосой и наталкивает не на самые лучшие ассоциации. Кроме того, согласно информации Telegram-канала, у Горбачевой было с собой 20 тысяч рублей наличными — что делает ее довольно мобильным человеком в смысле преодоления больших расстояний.

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Фигурнокатательное сообщество объединилось в поисках коллеги. Посты о пропаже и поисках Горбачевой сделали Александра Трусова, Евгения Медведева, многие фанатские группы и журналисты. Поможет ли — пока неизвестно. В любом случае историй о токсичности и психологической опасности фигурного катания полно — с точки зрения хейта, самореализации, взаимоотношений с тренерами и родителями. И этим стоит озаботиться вне зависимости от результатов поисков.

Фигурное катание
Алина Горбачева
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