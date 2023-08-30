Найденная фигуристка Горбачева дала показания в следкоме. Но это явно не конец истории

Будет ли обнародована версия 16-летнего подростка от причинах бегства от тренера?

Сага с поисками 16-летней чемпионки страны по юниорам Алины Горбачевой завершилась хэппи-эндом. Девушку нашли в одном из кинотеатров Москвы, живой и невредимой. Как многие и подозревали, Горбачева на фоне личных переживаний сама не желала выходить на связь с близкими, и весь день пряталась по разным уголкам российской столицы. Понятно, что такой побег — эмоциональная выходка психологически нестабильного подростка. Однако сейчас важно проанализировать что побудило ее на такие действия. И не спускать историю на тормозах, ведь первопричины поступка Алины никуда не делись.

Вечер в следственном комитете

Можно выдохнуть. После того как Горбачеву нашли на записях с камер видеонаблюдения дальнейшие поиски для полиции не составляли труда — практически вся Москва «под колпаком» таких камер. Ближе к вечеру органам правопорядка удалось установить местонахождение 16-летней девушки. Алина «пряталась» в пустом зале кинотеатра одного из торговых центров столицы. «По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы. То есть согласно первым данным, никто ее не похищал — вся история с пропажей была бегством подростка из своей реальности. Такая версия практически сразу всплыла в качестве одной из ключевых. А когда появились снимки Горбачевой у касс магазина и вовсе стала основной.

Вечер Алина провела в одном из отделений московского Следственного комитета. Сотрудники столичного СК проводят с ней следственные действия в присутствии психолога и законного представителя. Вероятнее всего отца, который вылетел к дочке из Краснодара. Без подобной бюрократии было не обойтись, все-таки Горбачева переполошила половину Москвы. Шутка ли, новости о фигуристке затмили большую часть инфополя, а в поисках девушки участвовало почти 90 добровольцев от «ЛизаАлерт». Полиция даже привлекла водолазов. К сожалению, практика показывает, что чаще всего сбываются самые темные предположения, поэтому возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а тело девушки искали на дне реки. Свою задачу все причастные к поискам выполнили на отлично — с Алиной все в порядке. Но Горбачевой все еще нужна помощь и главной ошибкой будет поставить на истории точку.

Алина Горбачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Алина практически не общалась с мамой и расстояние не может быть оправданием

Еще хуже — атаковать девушку за ее эмоциональный поступок. «Человека искали, думали, что ее нет в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм. Нужно спросить у нее про такую выходку. Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?! Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на все и на всех, — возмущается, к примеру, Татьяна Тарасова. — Она не подумала про своего тренера, с которой живет, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках. Отношение к окружающим с ее стороны ужасное».

При всем уважении к великому тренеру последнее что мы можем сделать для Алины — винить ее в этом побеге. Ведь давайте честно, просто так 16-летние девочки из дома не убегают. Можно сколько угодно списывать все на гормоны, отсутствие воспитания и потерянное поколение. Но разве дело только в этом?

Никого не смущает хотя бы тот факт, что девушка с девяти лет живет в отрыве от родителей. Истории, когда тренер берет себе на личное попечение талантливую спортсменку не редкость, но в случае с Горбачевой и Софьей Федченко изначально было тревожно. Ведь Алина с мамой практически не общается, хотя они обе живут в Москве.

«Ну, она меня поздравляет, мы списываемся, видимся иногда. Но я бы не сказала, что это отношения мамы и дочки. Мы достаточно давно уже так. Я в целом привыкла», — сказала Алина в одном из многочисленных интервью этой весной, когда о ее таланте после победы на первенстве России среди юниоров узнала вся страна. Тогда спортивное сообщество восхищалось приятным дуэтом молодого тренера и фигуристки, обыгравшего лучших представителей известных школ. И не обратило внимание на важный маркер.

Алина Горбачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ситуация не может вернуться в прежнее русло.

Оправдания в духе того, что квартира у мамы Алины далеко от катка, а другую снять она не может едва ли работают. Допустим, все так и есть, но что мешает нормальному общению хотя бы дистанционно? Почему Горбачева не ездила к родителям хотя бы на выходные? Ведь даже свой отпуск Алина проводила с тренером Федченко. Бабушка утверждала, что характер у наставницы властный и она запрещала своей ученице общаться с родственниками. Похожую ремарку выдал и дядя Горбачевой. «Токсичный тренер очень сильно. Огораживал от всех родных и настраивал против всех родных. Мне этот тренер не импонировал никак», — рассказал он в беседе с «Рен-ТВ». Так это в итоге или нет непонятно, все-таки отец эти слова опроверг. Однако факт побега спортсменки налицо, и это значит, что ситуация не может вернуться в прежнее русло.

История с пропажей Горбачевой не просто открыла глаза на изнанку ее успеха. Она заставила иначе посмотреть на фигурное катание. Мы давно подозревали что выход на пик в детском возрасте, и связанная с этим эмансипация имеет свои подводные камни. Но только у нас не было прямых тому доказательств и все разговоры про возрастной ценз ограничивались спорами о подорванном от четверных здоровье и эстетике «зрелого женского». Однако есть вещи важнее. Например, ментальное состояние девушек, от которых с самого раннего возраста требуют невозможного. Они каждый день живут в атмосфере невероятной конкуренции и не имеют права на ошибку. Пока их сверстники радуются жизни, познают этот мир и накапливают жизненный опыт, фигуристки с утра до ночи работают на льду. Причем чаще всего не по собственному выбору — их отдали в секцию ради амбиций родители.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева утверждает, что ребенок в 16 лет не может сам уходить с тренировки — за ним нужен постоянный контроль. Но вот именно что за нормальным ребенком в таком возрасте он уже не нужен, поскольку дети к девятому классу уже относительно самостоятельны. Что не сказать про спортсменов, многие из которых и после 20 с только условно приспособлены к самостоятельной жизни. Такие же дети как Горбачева оказываются запертыми в круговороте тренировка-сон-питание-тренировка. Стоит ли удивляться какой выход из этой ситуации она нашла как самый разумный?