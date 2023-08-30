Горбачева извинилась за ночевку в подъезде и защитила своего тренера

16-летняя фигуристка уверяет, что ее бегство из дома никак не связано со спортивной карьерой.

История с пропажей восходящей звезды российского фигурного катания 16-летней Алины Горбачевой завершилась благополучно — чемпионку России среди юниоров нашли живой и невредимой. Но понятно, что вопросов пока куда больше, чем ответов. На часть из них попробовала дать ответ сама Алина, защитив тренера, которого блогеры на скорую руку начали обвинять в абьюзе. То есть девушка отметает «фигурнокатательную» версию своего демарша. С другой стороны, бабушка фигуристки хочет, чтобы внучка ушла из фигурного катания. Что же случилось и что будет с дальнейшей карьерой талантливой девушки?

Ответ «горе-блогерам»

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (тренером Федченко. — Прим. «СЭ»), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — уже прокомментировала в соцсетях ситуацию Горбачева.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Напомним, об исчезновении фигуристки стало известно во вторник, 29 августа, в районе часа дня. В понедельник вечером она ушла с катка на «Чкалов Арене», но домой (она с девяти лет жила на квартире у тренера) не вернулась. Пропавшую фигуристку начали активно искать, в том числе добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт», водолазы осматривали Москву-реку... О судьбе Алины переживали очень многие, а Следственный комитет даже возбудил уголовное дело, однако, к счастью, затем стали поступать хорошие новости. Горбачева «засветилась» на камерах наблюдения в пекарне. А около 22.00 вторника полиция обнаружила Алину в кинотеатре одного из торговых центров.

Горбачеву доставили в отделение Следственного комитета, где передали маме. Правда, на видео видно, что из отделения она выходила в сопровождении того самого тренера Федченко. «Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с ее слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там ее и нашли», — цитируют РИА «Новости» свой источник в правоохранительных органах.

Правда, причины такого подросткового бунта Горбачевой от этого яснее не стали. Сама Алина, как можно понять из ее заявления, категорически отвергает обвинения тренера в абьюзе, которые пошли с подачи, как назвала их фигуристка, горе-блогеров. С другой стороны, есть заявления бабушки Горбачевой «Комсомольской правде»: «Мы будем настаивать на том, чтобы забрать ее у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей. Мы об этом будем говорить с внучкой, но пока не знаем, как она отреагирует». Кроме того, «КП» приводит слова бабушки, что «тренер перепрошила все мозги ребенку», а также запрещала общаться с родственниками. Хотя отец рассказывал, что прекрасно с ребенком общался.

В общем, куда ни глянь, настоящая «Санта-Барбара» — фигуристка живет в Москве у тренера, которого считает второй мамой, при этом настоящая мать также живет в столице. Родные не слишком счастливы, что Алина занимается фигурным катанием...

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Критические стрелы и призывы не хейтить

Возможно, нынешняя история действительно станет катализатором ухода Горбачевой из большого спорта. Хотя, не исключено, всеобщее внимание и изучение под лупой ее биографии и отношений с родными и тренером только сделает ее сильнее. Правда, далеко не все в мире фигурного катания только лишь облегченно вздыхают после того, как 16-летняя спортсменка нашлась. В Горбачеву за ее подростковый демарш полетело немало критических стрел от известных в мире фигурного катания людей.

«Так поступать совершенно нельзя, это точно. Очень безответственно, это все должны понять. Конечно, это может сказаться на ее дальнейшей карьере», — заявила знаменитый тренер Татьяна Тарасова РИА «Новостям». Кроме того, «СЭ» Татьяна Анатольевна сообщила, что фигуристке не стоит ни в чем обвинять СМИ и «горе-блогеров». «Ей надо просто извиниться, и ничего более. Не надо никого гнать. Считаю большим плюсом, что СМИ сразу среагировали. Все переживали за нее эти два страшных дня. Журналисты об этом писали только для того, чтобы найти Алину», — отметила Тарасова.

«Единственное, что я напомню, что хоть человек и выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек уже должен нести ответственность за себя и за свои поступки. Понятно, что существуют такие факторы, как ментальное здоровье, которое очень важно, как ситуация в семье — мы знаем, что до этой ситуации спортсменка не жила со своей семьей, а жила с тренером. Это само по себе сильный психологический стресс, по моему мнению, я бы так не смогла. Что случилось, никто не знает, но человек уже довольно-таки взрослый. Поэтому ситуация вызывает такой резонанс», — прокомментировала в соцсетях историю с Горбачевой двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

В то же время слышны и призывы не хейтить юную фигуристку за ее исчезновение. «К счастью, Алина нашлась, ее физическому здоровью ничего не угрожает. Но ментальному! Ни в коем случае не вините ее в том, что она не знала что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают ее родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку», — написала в своих соцсетях фигуристка Елизавета Худайбердиева.