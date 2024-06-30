Загитову смутил вопрос о феминизме на встрече. В речь Алины вмешалась ведущая

История о том, как девушка по имени Лиза и «СЭ» ненароком поставили в тупик героев на сцене.

Алина Загитова — очень занятой и заметный человек, теперь уже не только в мире спорта. Она курсирует по городам быстрее, чем во время спортивной карьеры, — то на Играх БРИКС, то в Москве, то снова лекция в Казани, то выступление на VK Fest в Санкт-Петербурге — фигуристка стала лицом соцсети. Встреча на фестивале прошла днем в воскресенье, 30 июня, а тема была заявлена следующая: «Красота, женственность и сила в спорте. Как сочетать все?» Отличная тема, есть где развернуться.

И все шло хорошо, пока... не настало время вопросов из зала.

Что произошло?

Сразу скажу честно: иногда перед такими встречами, когда я узнаю, что кто-то из знакомых или знакомых знакомых будет среди зрителей, я передаю свои предложения по вопросам. Ну, или у меня спрашивают, что бы интересное спросить. Часто зрителям из зала на подобных мероприятиях удается задать неформатный вопрос — не в стиле «как вам удалось стать такой волшебной?» или «что нужно, чтобы выучить четверной?». А это всегда интересно и позволяет раскрыть человека как личность.

Так было и в этот раз — мне показалось, что, учитывая тему дискуссии и особенности Алины как публичного спикера, интересно было бы задать ей вопрос про феминизм. Понятие очень многогранное, но это и прекрасно — Алина имеет право сама решить, как его трактовать. Ну и что точно: Загитова — один из лидеров общественного мнения, причем женского пола, со статусом и узнаваемостью. Короче, вопрос актуален. Не будем уж говорить очевидности — что благодаря борьбе за права женщин у Загитовой в принципе случилась спортивная карьера наравне с мужчинами и есть отдельная золотая медаль в женском одиночном катании. Когда-то женского катания не существовало.

Но — наше дело предложить, а в данном случае весь респект уходит девушке Лизе, которая вопрос о феминизме в итоге смело задала. Причем посмотрите, как это было вежливо, с перечислением регалий и комплиментами. Лиза держалась прекрасно, несмотря на давление извне.

Для тех, кому лень мотать видео, письменная версия практически без купюр:

Девушка Лиза: — Вы как представительница женского пола и красивая и умная девушка, к тому же олимпийская чемпионка, как относитесь к феминизму? Можете сказать, что своими достижениями доказываете, что женщины — такой же сильный пол?

Ведущая: — Договорились без каверзных вопросов.

Загитова: — Женщины, конечно, сильный пол, но каждый выбирает, наверное, что-то свое... Если вы спросите мое мнение, я воздержусь от этого вопроса. Извини, пожалуйста.

Ведущая: — Правильно. Согласна.

Загитова: — А ты себя кем считаешь?

Девушка Лиза: — Мы не будем сейчас разбирать это понятие, но не радикальный феминизм, который говорит просто о правах женщин, что мы получаем образование, голосуем, а раньше этого не было, — думаю, мы все будто бы за это движение.

Ведущая: — Ну, будто это просто нормальная жизнь. В нашей стране раньше этого не было только на Руси. Сейчас у нас все слава богу, женщины действительно в приоритете.

Загитова: — Нас слушают.

Ведущая: — Во всех видах спорта женщины есть, все прекрасно у нас. Во многих видах спорта женщины показывают результаты лучше мужчин. У нас самая сильная школа фигурного катания в мире, неважно даже, женщины или мужчины. Мне кажется, вопрос так себе, на троечку.

В принципе, уже этой зарисовки достаточно, чтобы понять важность темы прав женщин в России. А вот понять, с какой стати ведущая стала давать оценки вопросам из зала и почему решила выступить спикером по теме вместо Алины Загитовой, затруднительно.

Причем это не первый такой случай. Когда я две недели назад попытался задать на Играх БРИКС вопрос о российском флаге, Алина чувствовала себя уверенно-свободно и уже, казалось, стартовала с ответом, но агент сдержала порыв девушки.

Загитова ест раз в день

Помимо «феминистской» ситуации Загитова рассказала еще кое-что о своем пути чемпионки после спорта. Например, выступила за здоровое питание, но сказала, что... ест один раз в день. Не сильно смыслю в нутрициологии, но звучит... эффектно. Специалист по теме Алена Денисова в интервью «СЭ» говорила, что «питание реже трех раз снижает полноценность рациона, потому что сложно получить все необходимые вещества в нужном количестве». Большинство врачей сходятся на допустимости такой диеты, но не на продолжительное время. Впрочем, главное, чтобы Алине было комфортно.

— В спорте высших достижений никак не быть женственной (в первой же фразе честный ответ на заявленную тему дискуссии, как это сочетать. - Прим. «СЭ»), ты думаешь только о том, чтобы побыстрее лечь в кровать, побыстрее заснуть. Но когда ты не только в спорте, находится время на себя.

Как поддержать форму? Здоровый сон, баланс воды, правильное питание. Но здорового сна у меня практически не бывает. Питаюсь один раз в день, но мясо либо крупы, овощи. Мне хватает. Когда я голодная, КПД повышается, я злая. (Улыбается.)

Высказалась Алина и о важной теме выгорания: «У каждого из нас есть трудности на пути, вопрос в другом — сможешь ли ты с ними справиться. Я творческий человек, мне важно, чтобы у меня был красивый вид, я этим заряжаюсь. Солнечная сторона — чтобы в доме всегда светило солнце. Ты можешь заряжаться от любых вещей — концертов, сериалов, еды. Ты кушаешь — получаешь позитивные эмоции. И идешь к своей мечте. Спорт учит добиваться целей. Главное — задать себе вопрос: «Для чего я это делаю?» Когда ты их себе задаешь, ты должен себе обязательно ответить.»

Еще сказала, что у нас креативная молодежь, свободная — «но в рамках дозволенного» (и в этом ответе тоже не обошлось без помощи ведущей). И даже анонсировала некий проект и рассказала об отношении к киносъемкам:

— Завтра я анонсирую проект, где я буду в роли продюсера и участника. Думаю, все будут приятно удивлены и пребывать в шоке. Это будет симбиоз спорта и продюсирования. Давно приходили мысли о съемках в кино, но пока не было сюжета, который бы мне понравился. Если будет классное предложение — почему нет? Герой должен быть близок, — сказала Алина.

Но при всей этой готовности расти и развиваться — непонятно, как олимпийская чемпионка станет по-настоящему успешной актрисой, продюсером или кем бы то ни было, если в обычных бытовых ситуациях ее призваны охранять люди рядом. Ведь так никогда не стать «самими собими», как любит говорить Алина.