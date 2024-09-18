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Фигурное катание

Сегодня, 17:00

Загитова распустила «Паруса». Алина просит 75 миллионов рублей на шоу из госбюджета

Загитова просит 75 миллионов рублей на свое шоу из госбюджета
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Место проведения нового спектакля олимпийской чемпионки — город Санкт-Петербург.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова — уникальный человек в российском спорте. Она выиграла все что можно, будучи спортсменкой, затем перешла в ведущие, где вписала в историю свои милые оговорки. Позже Загитова собралась в тренеры, и в Казани вроде как уже возводится ее школа. Но вот новое измерение — Алина начала делать свои шоу.

Первое, об истории Татарстана, прошло в Казани — немного хаотично, с переносом дат и забавными интервью накануне, но в целом оставило хорошее впечатление. Когда мы писали, как спортсменка и ее агенты отказались от интервью за минуту до начала, — это так, пустяк. Но когда ее шоу 75 миллионами должны финансировать налогоплательщики (то есть каждый житель страны по полрубля) — дело помасштабнее.

Так или иначе, чемпионка решила развивать успех — и подала заявку на грант ради нового ледового спектакля в Санкт-Петербурге в 2025 году. И тут есть нюанс. Даже не один.

Не стремится привлекать деньги сама

Нюанс заключается в том, что фигуристка просит налогоплательщиков и государство в лице Президентского фонда культурных инициатив профинансировать шоу «Алые паруса» полностью. В заявке указывается: запрашиваемая сумма — 74 798 618 рублей, софинансирование — 0,00.

Тот, кто имел дело с подобными заявками в фигурном катании, знает по опыту, что все просители делают по-другому: и Авербух, и Плющенко, и Навка запрашивают именно софинансирование, и минимум 50%, а часто больше составляют собственные средства или от частных спонсоров. Некоторые из них, конечно, могут быть аффилированы с государством, но это уже особенности экономики.

Шоу Алины Загитовой &laquo;Хранители времени&raquo;. Загитова поздравила Татарстан с Днем Республики авторским ледовым шоу. Правда, подарок нужен был скорее дарителю

Авербух подтвердил это в разговоре с «СЭ»: «В заявке обязательно нужно указать, какие суммы ты вкладываешь самостоятельно, и их размер должен в два раза превышать то, что ты запрашиваешь».

Заявка Загитовой была подана в последний день, может, Алина просто забыла графу или не успела придумать, что вписать. Проходит заявка по тематическому направлению «Великое русское слово. Литературные, театральные и иные проекты, основывающиеся на русской литературе и драматургии».

«Алые паруса» должны будут показываться в Питере в период с 15 января по 31 июля 2025 года, но сколько всего будет шоу — неизвестно. По информации «СЭ», уже после показа «Хранителей времени» в Казани Загитова стала строить планы на новую постановку весной и именной тур по городам России с новой темой. Даже начала приглашать в него действующих фигуристов сборной России. Однако тогда об «Алых парусах» ничего известно не было. Возможно, речь идет о разных сюжетах.

Фигуристка Алина Загитова
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Зачем Загитовой деньги?

Любопытно изучить пространные объяснения Загитовой (или ее команды) о том, зачем же нужны 75 миллионов. Давайте читать:

— «Алые паруса» известны нам как романтичный символ надежды и мечты. «Алые паруса» А. Грина — это вечная история о том, что мечты сбываются, если в них верить. В наше время, когда мир меняется так быстро, а жизнь становится все более динамичной, важно напоминать себе и молодому поколению о важности мечты и упорства в ее достижении. Ледовое шоу позволит оживить эту идею на сцене, создавая яркие и запоминающиеся образы, которые будут вдохновлять зрителей.

«Алые паруса» — это произведение, которое стало частью русской культуры, воплощая в себе идеи о любви, преданности и красоте души.

Алина Загитова. Биография Алины Загитовой: карьера в спорте и работа на ТВ

Одно благотворительное шоу позволит жителям России из регионов Курской и Белгородской областей, а также семьям участников СВО ознакомиться с «Алыми парусами» в формате ледового шоу, что сделает культуру более доступной для тех, кто находится в зоне конфликта.

Проект ледовое шоу «Алые паруса» — фестиваль культуры и искусства, который позволит новому поколению познакомиться с классикой русской литературы в современном формате, вдохновиться вечными ценностями и поддержать молодые таланты, — говорится на сайте фонда.

Главной целью проекта Загитова называет «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина «Алые паруса». Как это символично и давно должно было случиться — Алина Загитова открывает для людей русский язык и литературу...

Фигуристка Алина Загитова
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Более того, в задачах есть такое: «3. Повысить интерес к русской культуре, литературе и русскому языку в том числе на примере молодых и успешных амбассадоров в лице Алины Загитовой». Целевой аудиторией называются дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет, а также их родители, любители культурных мероприятий и все те, кто интересуется русской классической литературой.

Решение будет приниматься специальной комиссией. Для понимания: в экспертный совет фонда входят такие люди, как Игорь Матвиенко, Сергей Безруков, Дмитрий Бертман, Сергей Лукьяненко, Василий (Зурабович) Церетели и другие.

Интересно, какое будет принято решение. Кажется, конкурентам имеет смысл начинать беспокоиться.

Фигурное катание
Алина Загитова

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