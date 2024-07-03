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Фигурное катание

Сегодня, 07:00

Поцелуй на камеру и знакомство с родителями. У Загитовой роман с Егором Кридом?

Загитову заподозрили в романе с Егором Кридом
Галина Глазко
редактор интернет отдела
Алина Загитова и Егор Крид.
Фото Соцсети
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Рассказываем все, что об этом известно.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова пришла на праздник по случаю 30-летнего юбилея певца Егора Крида и сделала с ним фото. На снимке музыкант нежно обнимает и целует фигуристку в лоб.

Затем 22-летняя чемпионка посетила большой сольный концерт музыканта в Москве на «ВТБ Арене». Спортсменка находилась в одной вип-ложе с семьей Крида. В Сеть даже попало видео, на котором она мило общается с мамой и сестрой певца.

Неудивительно, что после поцелуя, совместных фотографий и взаимодействия с семьей Загитовой приписали роман с известным музыкантом. К тому же оба они молоды и свободны. Но так ли все на самом деле?

Роман или пиар?

В телеграм-канале фигуристки под фотографией с Кридом набралось уже больше 800 комментариев (обычно в других ее постах их от 100 до 300), настолько публику взбудоражили возможные новые отношения спортсменки. И самое интересное, что большинство поклонников, отметившихся комментариями, не одобрили выбор чемпионки (если это вообще то, о чем все подумали).

Фанаты начали призывать фигуристку не встречаться со знаменитостью. Вот что они написали под ее постом: «Алинка, брось этого мажора», «Они не смотрятся вместе.», «Он галимый рэпер, она шикарная девушка и фигуристка», «Вот этого тандема я вообще не ожидала», «Ого, Алина с Егором встречается. Такого не может быть», «Он тебя недостоин, Алин».

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И пока ученица Этери Тутберидзе отмалчивается, Егор Крид сам выступил с речью.

«Всегда, когда девушка, которая не была еще в моем окружении, появляется, с ней приписывают роман. Я свободен, — сказал певец порталу Super.ru. — И да, я ее познакомил с родителями на моем дне рождении. Она просто была в вип-ложе — там же, где были мои родители. Она суперклассная девочка».

После этих слов Крида наверняка выдохнули миллионы его фанаток. И действительно, эта история больше похожа на простой пиар. Фигуристка сейчас пытается ворваться в российский шоу-бизнес, выступая на сцене то с Люсей Чеботиной, то с Zivert. А история с Егором заставит о ней говорить даже тех, кто далек от мира фигурного катания.

Криду тоже выгодно подогреть разговоры о своей личной жизни, так как у него сейчас несколько крупных концертов, и он впервые собрал стадион в Москве.

Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С кем встречалась Загитова

В 2018 году олимпийской чемпионке приписывали роман с хоккеистом Кириллом Капризовым. Начались слухи об их отношениях тоже после совместного фото. Правда, позже Алина развеяла все домыслы: «Парень? Я даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая, во-вторых, об этом нужно думать после спорта».

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Потом спортсменку связывали с хоккеистом Александром Романовым, внуком Зинэтулы Билялетдинова. Внимательные поклонники заметили, что они активно лайкают в соцсетях друг друга, и сделали выводы об их якобы романе.

Парнем Загитовой называли и хоккеиста Дмитрия Воронкова. Алину часто стали замечать на матчах «Ак Барса», за который он играет. А также спортсмены регулярно посещают одни и те же места.

Егор Крид.
Фото Global Look Press

Что известно о Егоре Криде

Егор Крид стал популярным после подписания контракта с Black Star. В основном он поет поп-песни, а также записывает рэп-композиции. Несколько лет был наставником в шоу «Голос».

Молодой певец в разные годы встречался с певицей Нюшей, моделями Дианой Мелисон и Викторией Одинцовой, тиктокершей Валей Карнавал.

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В 2018 году Крид попал в большой скандал. Звезда UFC Хабиб Нурмагомедов публично поддержал активистов, которые требовали отменить концерт поп-певца в Махачкале. По их мнению, смысл песен рэпера противоречит исламской религии. В итоге Крид, которому в соцсетях начали поступать угрозы расправой, сам отказался выступать в Дагестане.

При этом музыкант не раз после этого признался, что ему нравится смотреть ММА и он уважает Нурмагомедова.

Фигурное катание
Алина Загитова
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