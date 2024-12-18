Анастасия Мишина: биография звездной чемпионки мира

Жизнь и карьера знаменитой российской фигуристки.

Анастасия Мишина

Дата рождения: 24 апреля 2001 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Гражданство: Россия

Рост: 160 см

Вид спорта: фигурное катание, парное катание

Звание: заслуженный мастер спорта

Партнер: Александр Галлямов

Бывшие партнеры: Владислав Мирзоев, Максим Кудрявцев

Тренер: Тамара Москвина

Бывшие тренеры: Елена Климова, Людмила Великова

Семейное положение: не замужем

Участница чемпионата России по фигурному катанию 2024-2025 в парном катании, который состоится в Омске 18-21 декабря 2024 года

Детские годы

Мишина родилась в Санкт-Петербурге. Анастасия начала заниматься фигурным катанием в четыре с половиной года как одиночница. Ее первым тренером стала Елена Климова, мать олимпийского чемпиона Федора Климова.

«Года два я радовалась и рвалась на тренировки, соревнования были праздником — практически всегда первая, вторая, и это все период моего одиночного катания. Потом стала отставать, проигрывать почти всем, докатилась до тридцатых мест. Папа сказал: «Нужно бросать, учиться». Ну, чтоб потом поступить в какой-нибудь очень крутой университет. Мама [сказала]: «Нужно бороться», — рассказала Мишина о первых шагах в спорте в интервью РИА «Новости Спорт».

Анастасия перешла в парное катание в 11 лет по совету Климовой. Спортсменка полтора сезона выступала вместе с Максимом Кудрявцевым. В начале 2014 года девушка встала в пару с Владиславом Мирзоевым. Новый дуэт тренировался под руководством Людмилы и Николая Великовых.

В сезоне-2015/16 Мишина и Мирзоев выиграли чемпионат России среди юниоров и заняли второе место на юниорском чемпионате мира. В следующем сезоне пара стала первой на двух этапах юниорского «Гран-при» и затем одержала победу в финале. Однако Владислав испытывал проблемы с коленом, вдобавок партнеры не сошлись характерами, в итоге дуэт распался. Последним совместным соревнованием для фигуристов стал взрослый чемпионат России-2017 (результат — седьмое место).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигурное катание: в ыступления с Галлямовым

Мишина выступает в паре с Александром Галлямовым с сезона-2017/18. Последний сезон на юниорском уровне (2018/19) стал золотым: дуэт занял первое место на двух этапах и в финале «Гран-при», на чемпионате мира и чемпионате России.

В сезоне-2019/20 Мишина и Галлямов завоевали единственную медаль в финале «Гран-при ISU» — бронзу. В 2020 году фигуристы перешли из группы Людмилы Великовой к Тамаре Москвиной. Следующий календарный год стал одним из наиболее успешных для пары.

В сезоне-2020/21 Анастасия и Александр одержали вторую подряд победу в финале Кубка России, повторили на тот момент высший результат на национальном чемпионате (четвертое место) и в составе сборной в марте отправились на чемпионат мира-2021 в Стокгольме (Швеция). В короткой программе российский дуэт стал третьим, но за счет выступления в произвольной программе поднялись на первое место и опередили китайскую пару Суй Вэнцзин/Хань Цун на 1,88 балла.

«Мы счастливы, после короткой программы все сделали хорошо, просто готовились к произвольной. Для нас было неожиданностью, большим сюрпризом. Мы пока не осознаем, что стали чемпионами мира, может, это понимание придет чуть позже», — сказала Мишина о главной на тот момент победе в карьере.

В апреле Мишина и Галлямов приняли участие в командном чемпионате мира в Осаке (Япония). Россияне снова превзошли всех соперников и выиграли золотые медали в составе сборной.

В первой половине сезона-2021/22 Анастасия и Александр выиграли золото четырех турниров, в которых принимали участие. Пара стала первой на двух этапах международного «Гран-при» и во второй раз за три года — на челленджере Finlandia Trophy . В декабре фигуристы впервые в карьере стали чемпионами России.

В январе 2022 года Мишина и Галлямов дебютировали на чемпионате Европы. Российские пары заняли весь пьедестал турнира в Таллине, а Анастасия и Александр завоевали золото — они опередили всех с мировыми рекордами в короткой (82,36 балла) и произвольной программах (157,46), а также по сумме баллов (239,82).

«Сегодня было немного сложнее кататься. Не знаю причину, может, из-за того, что соревнования были позже. У нас был не лучший прокат, но я очень счастлива, у нас был перерыв и только неделя для подготовки, так что все хорошо», — сказали Мишина и Галлямов в совместном комментарии обозревателю «СЭ» Дмитрию Кузнецову. О своих мировых рекордах пара заметила: «Вы нам сказали, мы только об этом узнали. Конечно, очень приятно, но не будем акцентировать свое внимание. Мы можем катать лучше, это был не идеальный прокат».

После отстранения российских спортсменов от международных соревнований Мишина и Галлямов продолжили выступать в национальных соревнованиях. В сезоне-2022/23 они заняли второе место в финале «Гран-при России» (бывшего Кубка России) и на чемпионате страны, а в сезоне-2023/24 выиграли оба турнира.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов на Олимпиаде-2020. Фото Getty Images

Олимпиада

Мишина и Галлямов выступили на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Российские спортсмены участвовали в зимних Играх как команда ROC (Олимпийского комитета России), в честь ее чемпионов не звучал национальный гимн и вместо флага страны поднималось знамя олимпийского комитета.

Мишина и Галлямов приняли участие в командном турнире фигуристов вместе с Марком Кондратюком, Камилой Валиевой и танцевальным дуэтом Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Анастасия и Александр остались вторыми в короткой программе и выиграли произвольную при серьезном падении в конце проката, когда партнер не удержал партнершу.

«До этого мы вставали в 8 утра, Саша даже в 9-10. Тренировки были днем либо вечером. Не проснулись. У соперников тоже возникали проблемы из-за этого. Первые мысли после падения? Пикирует! Вряд ли я смеялась, скорее держала лицо. Сильно ничего не болит, просто ударились. Синяки будут, замажем. Главные синяки будут на лице из-за недосыпа», — сказала Мишина о причинах падения.

Российские фигуристы соревновались в командном турнире без замен и заняли первое место с отрывом от США и других конкурентов. После дисквалификации Валиевой и аннулирования ее баллов россияне переместились на третью строчку.

В соревновании пар в Пекине Мишина и Галлямов завоевали бронзовые медали Олимпиады. Россияне заняли третье место и в короткой, и в произвольной программе.

«Олимпиада для меня всегда была чем-то очень далеким и недосягаемым. Мне было интересно, как проходят эти соревнования, какие чувства испытывают спортсмены. И вот мы на Олимпиаде! Осознание того, что мы в команде ROC, пришло, когда получили олимпийскую форму. Как же не терпелось тогда оказаться в Китае!

Самое сложное для спортсменов — это ожидание: ждать, когда пройдет подготовительный сбор, ждать результатов тестов в номере, дня соревнований, выхода на лед, оценок... Мне сложно передать словами, как мы были рады, когда узнали, что будем представлять ОКР в командном турнире. Даже сейчас мурашки бегут.

Олимпиада — это история про поддержку. Наша команда поддерживала друг друга в любой ситуации, болела и кричала изо всех сил! Мы также чувствовали поддержку наших болельщиков. Вы вставали в четыре утра, чтобы поболеть за нас. И мы не могли вас подвести!» — написала Мишина в своих соцсетях после завершения Игр.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Достижения и награды

На взрослом уровне:

Бронзовый призер Олимпийских игр: 2022 (в паре и командном турнире)

Чемпионка мира: 2021

Победитель командного чемпионата мира: 2021

Чемпионка Европы: 2022

Чемпионка России: 2021/22, 2023/24

Победитель финала Кубка России / «Гран-при России»: 2019/20, 2020/21, 2023/24

На юниорском уровне:

Чемпионка мира: 2019

Победитель финала «Гран-при»: 2016/17, 2018/19

Чемпионка России: 2015/16,2018/19

Личная жизнь

В свободное время Мишина любит читать книги. В одном из интервью она назвала себя «кофеман-книголюб».

«Пью кофе каждый день. И не по одной чашке. Обычно это сопровождается какой-то интересной книгой. Так что у меня хобби более спокойные. Посидеть, попить кофе, почитать интересную книгу, поваляться на диване», — сказала Мишина в интервью Sport24.

Интересные факты

Мишина и Галлямов являются поклонниками футбольного клуба «Зенит», называют футбол своей привычной разминкой и представляли показательный номер в майках сине-бело-голубых на тему игры с мячом.

Мишина стала кавалером ордена Дружбы после Олимпийских игр (2022).

Анастасия стала звездой мемов после победы в командном турнире Олимпиады и своей реакции на вопрос на английском языке в интервью сборной для BBC «Я ни хера не поняла».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили в форме «Зенита». 18 марта 2023 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

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