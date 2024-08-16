Фигуристка призналась в трех попытках суицида и изнасилования. Девушка пропустила почти весь прошлый сезон

Анастасия Зинина справилась с выпавшими на нее трудностями.

Перспективная фигуристка Анастасия Зинина будто бы пропала с радаров. За весь прошлый сезон мы увидели Зинину только лишь раз — в конце спортивного года на турнире в Санкт-Петербурге. Причем о том выступлении Анастасии лучше забыть — не получалось практически ничего. О том, что случилось с девушкой с яркой хореографией и четверными прыжками, можно было только догадываться. Пока высказаться не решилась сама Зинина. В соцсетях она сделала смелое заявление, где поделилась черными страницами из своей жизни. 17-летняя фигуристка призналась, что пережила три попытки суицида, попытку изнасилования и столкнулась с врачебной ошибкой.

Экс-фигуристка академии Плющенко напугала общественность своими признаниями

В соцсетях новый набирающий популярность тренд. Пользователи публикуют тяжелые истории из своей жизни под песню «Камень» исполнительницы Fleur. Решила присоединиться к нему и фигуристка Анастасия Зинина. Она записала небольшое видео, где напевала строки из песни, но важнее не то, что мы слышим, а то, что видим. На фоне песни — важнейшее обращение к подписчикам. «Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...» — написала Зинина в сопровождении к ролику.

Анастасия Зинина после падения на Кубке Первого канала. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Судя по всему, девушка хотела показать, что ее не сломить даже такими тяжелыми испытаниями. Однако пост Анастасии вызвал переполох в сообществе фигурного катания, поэтому спортсменке пришлось прояснить свой изначальный посыл. «Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное», — добавила спортсменка спустя час.

Ролик на текущий момент из соцсетей Зининой удален. Кроме того, фигуристка попросила не реагировать на возможные предположения о ее дальнейшей спортивной судьбе. «Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было», — написала девушка и еще раз извинилась за возможные эмоции, которые вызвала ее публикация.

Разумеется, подробностей о том, что конкретно произошло с Анастасией, в открытом доступе нет. Тем не менее многое после ее признания становится явным. За прошлый сезон Зинина выступила только лишь раз — в конце апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Заняла 10-е место и с трудом набрала больше 100 баллов за произвольную программу. Явно не таких выступлений мы ждали от девушки, которая уверенно исполняла четверные прыжки и радовала интересными программами.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Выступила только лишь раз — официально из-за ковида

Родившаяся в Ростове-на-Дону девушка начала всерьез заниматься фигурным катанием после переезда в Москву, когда перешла на тренировки в клуб «Снежные Барсы» под руководством Светланы Пановой. В 2021 году ее позвали в академию «Ангелы Плющенко», где ее тренировали Евгений Плющенко и Дмитрий Михайлов. Именно во время работы с Плющенко о Зининой узнал массовый зритель. Она поехала на этапы юниорской серии «Гран-при», удивила стабильными и красивыми ультра-си. Однако концовка сезона-2021/22 получилась смазанной, а в конце июня 2022 года стало известно, что Анастасия Зинина ушла из клуба «Ангелы Плющенко». Причем олимпийский чемпион отчислил ученицу по своей инициативе. Тогда фигуристка перешла в СК «Армия фигурного катания» в команду тренера Алексея Василевского. Прогресс Зининой остановился, но на чемпионате России она стала пятой — что позволило рассчитывать на место в условной сборной страны и на финансирование.

Смена поколений и кризис в женском одиночном позволял Анастасии мечтать о развитии успеха в сезоне-2023/24. Она представила интересные программы, ее ждали лед на этапах российского «Гран-при» в Уфе и Казани. Однако она не вышла на лед ни в столице Башкортостана, ни в столице Татарстана. Не было Зининой и на чемпионате страны в Челябинске. Пропуски соревнований она тогда списывала на коронавирус, однако были и намеки на сложности ментального характера.

«Физически было достаточно тяжело, все по-новому, нужно было готовиться к программам, я нахожусь сейчас в переходном возрасте, это еще больше усложнило. Камнем преткновения стало мое моральное состояние, соревнования — это стресс для организма, мне нужно было хорошо на них настроиться, подготовиться психологически», — рассказывала девушка в беседе с ТАСС. Помощь квалифицированного специалиста, судя по всему, принесла результат.