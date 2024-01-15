Тутберидзе перезапускает карьеру в мужском одиночном. К ней перешел потенциальный лидер сборной

В группе самого известного тренера России появился 20-летний Андрей Мозалев.

Иногда в жизни нужно что-то менять — расхожая фраза, но особенно высока частота ее употребления в Новый год. Многие хотят начать год с чистого листа, желают себе быть продуктивными, богатыми, более интересными. Только все равно большинство из нас остаются на диване и делают дай бог треть из списка. В фигурном катании нашелся человек, которому понадобилось две недели, чтобы начать в своей жизни изменения.

Почему переход важен?

Это Андрей Мозалев, один из самых талантливых фигуристов России, участник Олимпийских игр в Пекине, автор самого эпатажного номера на турнире шоу-программ с девушками на каблуках. Он перешел к Этери Тутберидзе — и это очень смелый шаг.

По нашей информации, инициатива исходила от фигуриста — Андрей написал Тутберидзе после чемпионата России, прошедшего в Челябинске (на нем он занял 11-е место). Предыдущий тренер Мозалева Кирилл Давыденко не стал мешать переходу, но энтузиазмом, конечно, не преисполнился. Так бывает в жизни — Давыденко воспитывал Андрея с детства, но в какой-то момент детство у Мозалева закончилось, а желание воспитывать у тренера не пропадает. Наверное, подспудно Кирилл Анатольевич понимал, куда клонится сценарий. Да, конфликты у них были, иногда Андрей даже готовился к турнирам один, без тренера — и ездил на них с хореографом Денисом Луниным. Но когда эмоции улягутся, обе стороны будут относиться к расставанию философски. Все-таки они оба добились самых заметных в жизни успехов друг с другом. И помогли узнать миру и России за счет друг друга.

Источник «СЭ», правда, утверждает, что Давыденко не захотел включать уходящего спортсмена в состав участников чемпионата России по прыжкам и отказался отправлять заявку в федерацию. В какой-то мере можно понять. А можно и не понимать.

Тутберидзе, по словам собеседников «СЭ», несколько удивилась предложению фигуриста и взяла время на раздумья, но затем согласилась. Переход Мозалева перезапускает в какой-то мере и ее карьеру. Единственным одиночником Тутберидзе на прошедшем чемпионате России был Даниил Самсонов, он стал пятым. Но до лидера сборной с его здоровьем Дане будет дорасти тяжело. Из Андрея такой лидер скорее может получиться. У Тутберидзе очень редко бывали ученики старше 20 лет. И Мозалев, возможно, самый статусный за последние годы.

Андрей Мозалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перспективы

Во вторник Тутберидзе и Мозалев впервые встретятся на катке и уладят формальности. Руководство федерации уже в курсе перехода и его согласовало.

Решиться тренироваться с Тутберидзе для одиночника — почти ставка ва-банк. Все-таки у Этери Георгиевны не такая сильная история успеха с мужчинами, как с женщинами. Скорее это неудачная история. Сергей Воронов, Морис Квителашвили — это все взрослые одиночники, которые с Тутберидзе выигрывали что-то на высоком уровне. Тяжелые тренировки, жесткий подход. Говорят, сейчас Этери ослабила хватку и стала более лояльной. Но все равно риск сломаться (как психологически, так и физически) выше, чем в других группах.

Но есть очевидные плюсы. Андрея долгое время недооценивали с точки зрения компонентов — он вряд ли уступает в них тому же Семененко, но репутация и сила тренерской группы в фигурном катании играет немаловажную роль. Сейчас оценки Мозалева заслуженно пойдут вверх. Он давно не прыгал четверной флип, который умел делать, — мастер удочки (той, на которой держат фигуриста на прыжках) Сергей Дудаков наладит технику.

Уже появились первые новости о переходе в другую сборную. По моей информации, это скорее домысливание. Да, из штаба Тутберидзе сменить гражданство легче, чем из другого, как показала практика. Но на данный момент Андрею надо просто начать реализовывать свое загаданное новогоднее пожелание, хотя бы установить в себя обновление.

Никто не гарантирует, что однажды он задумается о прорыве из изоляции, но на данный момент тема не на повестке дня.