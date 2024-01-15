Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:50

Тутберидзе перезапускает карьеру в мужском одиночном. К ней перешел потенциальный лидер сборной

Мозалев перешел в группу к Этери Тутберидзе
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
В группе самого известного тренера России появился 20-летний Андрей Мозалев.

Иногда в жизни нужно что-то менять — расхожая фраза, но особенно высока частота ее употребления в Новый год. Многие хотят начать год с чистого листа, желают себе быть продуктивными, богатыми, более интересными. Только все равно большинство из нас остаются на диване и делают дай бог треть из списка. В фигурном катании нашелся человек, которому понадобилось две недели, чтобы начать в своей жизни изменения.

Почему переход важен?

Это Андрей Мозалев, один из самых талантливых фигуристов России, участник Олимпийских игр в Пекине, автор самого эпатажного номера на турнире шоу-программ с девушками на каблуках. Он перешел к Этери Тутберидзе — и это очень смелый шаг.

По нашей информации, инициатива исходила от фигуриста — Андрей написал Тутберидзе после чемпионата России, прошедшего в Челябинске (на нем он занял 11-е место). Предыдущий тренер Мозалева Кирилл Давыденко не стал мешать переходу, но энтузиазмом, конечно, не преисполнился. Так бывает в жизни — Давыденко воспитывал Андрея с детства, но в какой-то момент детство у Мозалева закончилось, а желание воспитывать у тренера не пропадает. Наверное, подспудно Кирилл Анатольевич понимал, куда клонится сценарий. Да, конфликты у них были, иногда Андрей даже готовился к турнирам один, без тренера — и ездил на них с хореографом Денисом Луниным. Но когда эмоции улягутся, обе стороны будут относиться к расставанию философски. Все-таки они оба добились самых заметных в жизни успехов друг с другом. И помогли узнать миру и России за счет друг друга.

Андрей Мозалев. «Хотелось сказать судьям — неинтересно же, когда сразу все понятно!» Фигурист Мозалев — о своей авангардной программе

Источник «СЭ», правда, утверждает, что Давыденко не захотел включать уходящего спортсмена в состав участников чемпионата России по прыжкам и отказался отправлять заявку в федерацию. В какой-то мере можно понять. А можно и не понимать.

Тутберидзе, по словам собеседников «СЭ», несколько удивилась предложению фигуриста и взяла время на раздумья, но затем согласилась. Переход Мозалева перезапускает в какой-то мере и ее карьеру. Единственным одиночником Тутберидзе на прошедшем чемпионате России был Даниил Самсонов, он стал пятым. Но до лидера сборной с его здоровьем Дане будет дорасти тяжело. Из Андрея такой лидер скорее может получиться. У Тутберидзе очень редко бывали ученики старше 20 лет. И Мозалев, возможно, самый статусный за последние годы.

Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перспективы

Во вторник Тутберидзе и Мозалев впервые встретятся на катке и уладят формальности. Руководство федерации уже в курсе перехода и его согласовало.

Решиться тренироваться с Тутберидзе для одиночника — почти ставка ва-банк. Все-таки у Этери Георгиевны не такая сильная история успеха с мужчинами, как с женщинами. Скорее это неудачная история. Сергей Воронов, Морис Квителашвили — это все взрослые одиночники, которые с Тутберидзе выигрывали что-то на высоком уровне. Тяжелые тренировки, жесткий подход. Говорят, сейчас Этери ослабила хватку и стала более лояльной. Но все равно риск сломаться (как психологически, так и физически) выше, чем в других группах.

Выступление Андрея Мозалева с&nbsp;девушками. «У нас получилось зацепить зрителей!». Фигурист Мозалев отвечает на критику номера с девушками на каблуках

Но есть очевидные плюсы. Андрея долгое время недооценивали с точки зрения компонентов — он вряд ли уступает в них тому же Семененко, но репутация и сила тренерской группы в фигурном катании играет немаловажную роль. Сейчас оценки Мозалева заслуженно пойдут вверх. Он давно не прыгал четверной флип, который умел делать, — мастер удочки (той, на которой держат фигуриста на прыжках) Сергей Дудаков наладит технику.

Уже появились первые новости о переходе в другую сборную. По моей информации, это скорее домысливание. Да, из штаба Тутберидзе сменить гражданство легче, чем из другого, как показала практика. Но на данный момент Андрею надо просто начать реализовывать свое загаданное новогоднее пожелание, хотя бы установить в себя обновление.

Никто не гарантирует, что однажды он задумается о прорыве из изоляции, но на данный момент тема не на повестке дня.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Сергей Дудаков
Этери Тутберидзе
6
Обсудить
Читайте также
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Известного канадского фигуриста обвинили в изнасиловании. Но соревноваться ему запрещать не стали