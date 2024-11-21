«Некоторые тренеры били. Но не пожалела, что пошла в спорт». История завершившей карьеру русской фигуристки

Интервью Ангелины Палагиной, которая остановилась в шаге от чемпионата России — и не пошла дальше.

Карьера русских девушек в фигурном катании остается крайне короткой — большинство выбывает до 17 лет, даже не доходя до высшего уровня. Отстранение ожидаемо не способствовало продлению карьер. Ранее «СЭ» рассказывал о драме наших одиночниц — на примере Полины Шубодеровой, Ксении Цибиновой, Станиславы Константиновой и других.

Сегодня — еще одна фигуристка, близкая к завершению карьеры в 16 лет. Ангелина Палагина в сезоне-2023/24 очень достойно выступила в серии «Гран-при России» и была в резерве на чемпионат страны — ей не хватило быть всего на одно место повыше на одном из этапов «Гран-при», чтобы поехать на главный турнир года. В Москве она набрала 185,88 — это, к примеру, больше, чем на прошедших выходных Ксения Синицына.

Конечно, не всегда завершение карьеры — драма. Если дверь где-то закрывается, значит, в другом месте открывается. В разговоре с «СЭ» Ангелина рассказала о том, почему фигуристки уходят так рано и с чем она сталкивалась по ходу карьеры.

Почему завершила карьеру

— Было очень много травм. Почти каждый месяц, все разное, постоянное хождение по врачам. Просто уже устала. Даже сейчас все болит. (Улыбается.) До сих пор лечу. На соревнования выходила на обезболах, такое бывало, конечно.

Причем я уже давно не тренируюсь. Два года назад ломала стопу, она до сих пор напоминает о себе. Тогда я смотрела на Алену Косторную и думала: «Сто процентов еще что-то ждет, я же восстановлюсь, все будет хорошо, я что-то смогу!» Но с каждым месяцем становилось все больнее, тяжелее — плюс рост. Меня перегрузили? Я больше отношу это к невезению. Я всегда делала все по советам врачей, по правилам, меня не перенапрягали. Есть девочки, которые с дупеля (двойного акселя. — Прим. «СЭ») убиваются так, что глаза зажмуриваешь.

У меня травмы были не обязательно из-за прыжков. Я как-то раз сломала два пальца на ноге со смещением — спасибо, что на левой, с правой прыгала, — потому что ударилась об угол в квартире. Две недели ничего не прыгала с левой ноги. Внутренняя борьба во мне, заканчивать или нет, кажется, идет до сих пор. Смотрю этапы «Гран-при» — друзья там соревнуются, и мысли: «Могла же там выступать!» Вроде и тяжело, а вроде и хочется. Но я навсегда запомнила фразу Евгении Медведевой: «Если что-то случилось, значит, так должно быть».

Фигуристка Ангелина Палагина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О том, кем хочет стать

— Варианты уйти в учебу и другое были всегда, но я ни за что не пожалею, что оставалась в спорте, это крутой опыт и знакомства. Главное — со Львом Лазаревым, наверное, хороший друг. Мне кажется, дружить в фигурном катании можно, у нас была такая дружба-конкуренция с Ульяной Ширяевой, мы поддерживали друг друга эмоционально, кто больше напрыгает, и вне льда общались. Конечно, удивление было, когда у нее так круто поменялась жизнь (Ульяна перешла в сборную Канады. — Прим. «СЭ»), но я ее прекрасно понимаю. Хотя сама не задумывалась о таком варианте, в России тоже очень много сильных соревнований и спортсменов. Связать свою жизнь хочу все равно со спортом, поэтому пока выбираю журналистику. Думаю туда поступать.

О смене региона из-за проблем в Москве

— Я из Москвы. Почему представляла Тульскую область? Друг занимался в Туле, меня позвали представлять этот регион, потому что в Москве меня не хотели выпускать соревноваться, пускали всех, кроме меня. Мы с тренером решили, что сменим регион. С 2020 года, если не ошибаюсь, я каталась за Тулу.

Мне озвучивали все возможные варианты событий, кроме того, чтобы выпустить меня на соревнования. Даже не отправляли на отбор. Говорили: «Не попадаешь на Россию, вот мы тебя на соревнования и не выпускаем». А как я отберусь на Россию, если мне в Москве не давали выступать?

На чемпионат Москвы попадают через отбор в школе. В ЦСКА, например, много хороших спортсменов, они отбираются у себя внутри. Я тогда каталась в «Снежкоме». Спрашивала у тренеров, мне отвечали: «Да, да, хорошо, отправим». И в последний момент говорили — ой, заявка не принята, по возрасту не проходишь, документы не соответствуют. Всегда менялись объяснения. Честно — догадок о причинах у меня нет до сих пор, потому что даже на тот момент я прыгала и каталась не так плохо, чтобы не допускать меня до отбора. Но... отправляли других ребят из моей школы.

О тренерах и жестокости

— Я занималась с разными тренерами. Например, Алексей Василевский и Юлия Лавренчук — правда хорошие тренеры, многому меня научили. И тройные начали хорошо получаться, каскад 3+3 впервые исполнила, и попытки тройного акселя были. В итоге позже по ходу карьеры я его на тренировках запрыгала. Не могу подтвердить некие слухи про их жестокость. Сергей Дмитриевич [Давыдов] — очень классный тренер. Он очень понимающий и... смешной? Максимально располагает к себе, хорошо шутит, в общем. Хочется работать, хоть и тяжело.

Но в моем детстве бывало такое, что могли наорать или подзатыльник дать. У первого тренера однозначно был пряник, меня ими закормили. (Смеется.) А вот у второго был сплошной кнут. И били, и щипали. Прыжок не так сделал — получил. Ругались, конечно. Я в такой группе пробыла недолго. Рассказала маме — меня сразу оттуда забрали.

После него было очень тяжело переходить к другим. Психологически страшно, что все повторится по второму кругу. Не хотелось жить в такой среде. С другой стороны, если поставить себя на место тренера — честно, учить без крика детей невозможно, мне кажется. Иногда это объяснимо.

Фигуристка Ангелина Палагина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О весе

— Я считаю, что никогда не была толстой, человеком, которому надо худеть. Были периоды, когда мне говорили, что надо сбросить вес — но я пропускала это мимо ушей. Конечно, если тренер говорит, что надо бегать, ты идешь и бегаешь. Но не всегда, если ты плохо прыгаешь или у тебя дыхалки не хватает — это завязано на вес и надо сразу заниматься бегом.

О серии «Гран-при» и пике карьеры

— Я очень люблю соревнования. На «Гран-при» пересекалась с Ксенией Синицыной, Камилой Валиевой. Смотрела на их разминки, тренировки, думала — вау, как круто, я здесь, я с ними! Восторг. Выступать при большой публике, когда тебе аплодируют — нереальные ощущения. Не могу сказать, что мы с ними разговаривали — на соревнованиях все сконцентрированы на себе, заходят в раздевалку, поздоровались — дальше занимаешься собой. Самое веселое вообще происходит после соревнований, когда есть пара часов до поезда. (Смеется.)

Самый запоминающийся турнир в жизни — первое появление в серии «Гран-при». Но у меня всегда были косяки, всегда я могла что-то улучшить. Этот перфекционизм не уберешь.

О том, что бы посоветовала идущим в фигурное катание

— Главное, чтобы этого хотел ребенок. Если он не хочет и его заставляют — ничего не получится. Если желание есть, я советую этот вид спорта. Травмы — это чистая случайность, как пойдет.

Не то чтобы я в детстве говорила маме, как я хочу, но я шла на тренировки с желанием, не было внутреннего сопротивления. Хотя меня не особо спрашивали. Мама рассказывала, что я была гиперактивным ребенком и меня можно было отправить хоть куда. Выбрали фигурное катание. Спустя пару лет я просто поняла, как мне нравится и что я не готова останавливаться.