«Иностранцы оправдывают свою слабость, когда говорят о допинге россиян». Откровенная Погорилая в гостях у «СЭ»

Бывшая фигуристка сборной России стала гостем YouTube-канала «Кваксель».

В России по объективным причинам не так много призерок чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию, особенно среди действующих спортсменок. Анна Погорилая стала одной из первых в постсочинском поколении, кто выводил наше женское одиночное на новый уровень.

И хотя Анна и сказала в эфире, что возвращаться после рождения детей не планирует (по сути, объявила о завершении карьеры!), ей нельзя не выразить уважение за возвращение на лед через полгода после рождения второй дочери. Анна выступила в шоу Евгении Медведевой, а теперь готова и дальше зажигать в шоу. И следит за фигурным катанием — с ней мы поговорили в рамках шоу «Хайпожоры» о лучших фигуристах сезона, деле Камилы Валиевой, отношении иностранцев к россиянам и о том, отдавать ли детей в фигурное катание.

Советуем вам выделить часок-полтора и посмотреть весь эфир, а ниже — главные моменты.

О своем будущем

— Вернуться после рождения двух детей будет прекрасным инфоповодом, но это очень сложно, придется бросить нашу с мужем группу. Меня можно увидеть на льду в шоу, к этому я готовлюсь. Прихожу в форму. Возвращение — было бы неплохо, но нет. Хотя двойные я прыгаю. После Евы я восстановила все тройные, сейчас делаю двойные — нет времени заняться. Но если бы я задалась целью, думаю, что-то бы получилось.

— Но ты говорила, что готова участвовать в «Русском вызове». На прошлом ты даже была в стартовом списке, но потом тебя заменили на Дмитрия Алиева. Почему?

— Да, я заявилась, но организаторы специально прописывают, что они могут поменять состав. Дима Алиев — действующий фигурист. У нас случилось недопонимание.

— Это не связано с тем, что ты говорила насчет сути программы «у меня нет идей»?

— Может быть, и это как вариант. Но заявка была, программа тоже, я приезжала, все видели, что я готовилась с Ильей Авербухом. Думаю, причина в том, что они смотрели, кто популярнее. Может, я и в этом году заявку напишу.

Узнала об отказе из СМИ — да, это было странно, но... ну и что? Ничего страшного. Было жалко потраченного времени, хотя, с другой стороны, благодаря этому я восстановила прыжки. Хотела в программе прыгать.

— 250 тысяч за подготовку прислали?

— Неа.

— Реально масштабировать «Русский вызов» и делать некое подобие медиафигурного катания, как в футболе? Погорилая, Медведева, Загитова, Трусова — неужели не звучит мощнее, чем состав нынешних турниров?

— Футбол более популярный, фигурное катание тоже становится обширнее, но это более российская тема. Но вопрос в организационном моменте. Даже не спонсоров найти, а правила составить, какие программы, сколько прыжков, умные люди долго приходят к этому. И назвать все это «Пенсионеры на льду», да? Мы прыгали бы там, разбивались. Не очень красочно.

— Весело, зрелищно.

— Весело — когда мальчики, а девочек жалко. (Улыбается.) Но для меня нынешние фигуристки-девчонки кажутся популярнее, чем мы. Мне нравится, что на них приходят стадионы. И кажется, народ следит, даже без международных соревнований. Нужно их поддерживать.

Анна Погорилая. Фото Ксения Нуртдинова

О том, завышают ли российские судьи оценки фигуристам

— А мне кажется, это правильно. Если так не ставить — будет некрасиво. Всегда мы выходили на российский «Гран-при», и нам чуть-чуть помогали. Потому что дома катаешься. В Японии помогали японкам. Мальчики так неплохо катаются, что у меня вопросов не возникает. И по сложному контенту, и по уровням вращений. И компоненты к количеству четверных тоже всегда подтягивали. Нужно кататься как Джейсон Браун, чтобы тебе поставили компоненты без прыжков. Это взаимосвязано. Как у Саши Трусовой — четверные, четверные, четверные, ну как ей не поставить высокие компоненты? Первая оценка будет космос, а вторая — внизу?

— А так не должно быть? Григорий Федоров получает 301 балл со своей хореографией, один из судей ставит 9,50 — разве это правильно?

— Видимо, он влюблен в этого спортсмена. Есть более техничные спортсмены, есть артистичные. Постановщик сделал программу, но спортсмен не столько ее показал, но был сконцентрирован на прыжках. Но программа есть. Я с трибун увидела у каждого программу, смысл в каждой. Я скорее не могу понять, когда компоненты высокие при грязном прокате. Даже по правилам прописано, что вторая оценка должна снизиться. Я уже радуюсь, что повысили возраст и оценка ставится от -5 до +5.

Порадовалась со своей колокольни — хочу видеть больше взрослых спортсменов и женское катание. Был период только четверных, все за ними гнались как сумасшедшие. А сейчас много примеров, когда можно без них выигрывать. Хотя сейчас понимаю, что не сильно повлияло, особой разницы я не чувствую. Пубертат приходит к 17-18 просто. Нагрузки могут сдерживать рост, да и то как в смысле питания себя ограничивает спортсмен.

Я не могу сказать, что я себя сильно сдерживала. Старалась не есть после шести — да, но я могла до старта спокойно поесть, попить, шоколадку взять перед прокатом. На чемпионате мира в Бостоне так и было — за 10 минут до проката поела. Как в балете, я не могла весь день не есть, нужен стройматериал для организма.

— Прямо с кофе?

— Если ты на стрессе, то тебе не кофеек нужен, а ромашка. (Смеется.) Если ты вялый, то и тренер может предложить.

Я сама против диет, ненавижу эти соцсети, тех, кто рассказывает про диеты. Не надо на них никогда сидеть, это вредно для здоровья! Тебе же в минус это потом сработает.

Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О главных героях сезона

— Если выбирать три звезды сезона, кого ты поставишь в эту тройку?

— Третьим — Николая Угожаева. Для меня он открытие, достаточно стабильный молодой парнишка, хочется его поддержать. Сейчас мужское катание очень нравится, больше всего слежу за ним. Второе место — Аделия Петросян, тут вопросов не должно быть. Пусть она продолжает в том же направлении, я только хочу пожелать ей здоровья. Она в этом сезоне очень добавила в женском катании. Уже не детские программы.

Мне в принципе мало у наших женского катания, выделить могу только старое поколение. Разве что Камила Валиева. На нее я могла прийти именно посмотреть на катание. Конечно, хочется, чтобы она вернулась, чтобы девочки не уходили. Но насколько это возможно — вопрос. Главное, чтобы это не убивало в плане здоровья. Может ли вернуться? Было бы желание.

Фролова или Петросян? Придя домой, я бы включила программу Аделии. Петросян или Сакамото? Тоже Аделия, конечно. Каори тоже огромная молодец, но по сложности элементов они несравнимы. Да, она выигрывает без русских, но удерживать себя в форме дорогого стоит.

— И она про русских ничего не говорит.

— Японцы вообще очень культурные. Это мне нравится. Луна Хендрикс — она же говорила, мол, девочек русских пичкают допингом. Ну вот нет их — и ты все равно не выигрываешь! Что тебе мешает? Можно ничего не говорить. Это из серии найти оправдание. Я люблю спортсменов, которые делают свое дело и не выпендриваются.

Первую звезду я бы отдала Хаврониной и Нарижному. Мне нравятся они по сравнению с прошлым сезоном, это свежая пара, но год назад они только вкатывались. Это та пара, которая может посоревноваться на международном уровне. Как я определяю фаворитов — смотрю на конек или просто на экран. Здесь хочется просто смотреть программу. И сложность элементов есть. Не видно, что им сложно кататься.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О допинговом деле Валиевой

— В теннисе недавно на триметазидине поймали первую ракетку мира Игу Свентек — дали месяц дисквалификации. Как тебе?

— В теннисе вообще как-то по-другому все организовано, там россияне ездят по соревнованиям, а мы, видите ли, должны сидеть. Ну и кого-то сильно не наказывают, а в других случаях раздувают. Политика. В фигурном катании в принципе принимать допинг трудно. Почему? Сложнокоординационный вид спорта, и он может пойти во вред. Мне как-то дали обычные разрешенные витамины, мы не посмотрели дозу. Но меня так заштормило, что невозможно было собрать на льду. Ты перестаешь чувствовать тело.

— В допинг Валиевой ты не веришь?

— Верю, что это некие игры с целью нас отстранить, не допустить три первых места на Олимпиаде. Если бы заранее все было известно, спортсменку можно было бы заменить. Как будто специально объявили обо всем после командного турнира.

— Но допинг был? Или подстроено?

— Думаю, отчасти подстроено. Запутанная история — проба взята на чемпионате России, потом месяц она где-то пробыла, просрочили ее анализ, что за это время с ней сделали, непонятно. Девочки у нас не глупые, чтобы принимать.

— Зачем тогда версия про клубничный десерт? Вряд ди защиту Камилы можно назвать достойной.

— Правильно говорят: выпил что-то, отвернулся — все, больше оттуда не пьешь. Я не очень знаю версию про клубничный десерт, я сужу по фактам — пробу с чемпионата задержали, а проба на Олимпиаде была чистая. Больше никаких обсуждений не должно быть.

Я слышала даже, что Камила будто специально падала, чтобы не попасть на пьедестал. Как она сказала после проката: «Зато девочек наградят». Думаю, на подсознательном уровне это могло сработать, она же анализировала. Я очень была расстроена из-за ситуации и из-за того, что не защитили девочку. Надо было подавать встречную апелляцию на лабораторию, давить.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— А почему не защищали?

— Думаю, у нас просто слабая спортивная юриспруденция. Не смогли защитить в ситуации, когда всё не на нашей стороне. Можно было судиться и из-за раскрытия имени.

— Но отменяет ли это факт допинга?

— Но там же граммулечки! И при этом четыре года отстранения? А другим — месяц. Думаю, всё против нас, все было сделано, чтобы лишить нас всего пьедестала на Олимпиаде.

Полина Эдмундс, кажется, говорила, что видела, как русские подмешивают допинг. Что ты, блин, видела? Они будто пытаются оправдать свою слабость. Я видела, сколько работают эти девчонки, им просто не надо слушать эту грязь. К себе я такого негатива не ощущала. Хотя, когда был чемпионат мира в Бостоне, я не поняла, почему заняла третье место. Ощущение было примерно такое же, как у Саши Трусовой на Олимпиаде, хотя тогда все было объективно, по-моему. Понятно, что чемпионат мира в Америке и что американку на второе место затянули, но были обида и опустошение. Эшли Вагнер подтянули до подиума. Будто специально, чтобы русские весь пьедестал не заняли.