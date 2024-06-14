Щербакова якобы нашла любовь и отдалилась от группы Тутберидзе. Олимпийская чемпионка окончательно завершает карьеру?

Тренировок в жизни Анны теперь точно станет меньше.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова больше не член команды «Хрустального». В ряде СМИ в пятницу появилась информация о том, что спортсменка больше не планирует тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. Но — что, возможно, более важно — в целом сотрудничество Щербаковой со знаменитым специалистом под вопросом.

Эта новость приобретает дополнительные краски исходя из контекста. Тутберидзе и Щербакова отписываются друг от друга в соцсетях, а вокруг Анны ходят слухи о романтических отношениях, которые, судя по всему, оказываются фейком. И во всей этой неразберихе, пожалуй, сразу два важных момента. Во-первых, судя по всему, можно окончательно говорить о завершении спортивной карьеры. И во-вторых, повис в воздухе вопрос, что же конкретно отдалило тренера и самую верную фигуристку ее группы.

Анна Щербакова и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер отписалась от Щербаковой в соцсетях на фоне новостей о прекращении сотрудничества

Анна Щербакова прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе. По крайней мере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Не сказать, что эта новость прозвучала как гром среди ясного неба, тем не менее определенное удивление она вызывает. «Щербакова давно не тренируется в «Хрустальном», она занималась лечением, сейчас участвует в шоу. Сотрудничество прекращено, но на примере Александры Трусовой, которая готовилась к шоу Тутберидзе в «Хрустальном», Анна может в любое время вернуться, для нее двери всегда открыты», — рассказал источник издания.

Причин не доверять этой информации весомых нет, поскольку еще в конце января Щербакова отписалась от Тутберидзе в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Любопытно, что это произошло практически сразу после поста, в котором тренер назвала Камилу Валиеву своей «самой одаренной спортсменкой» за весь период ее работы.

И вот в нынешнюю пятницу уже сама Тутберидзе отписалась от страницы фигуристки. При этом Этери Георгиевна все еще подписана не только на Аделию Петросян и других действующих спортсменок. Специалист следит за публикациями Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Александры Трусовой, конечно же, Валиевой... А вот Щербаковой в списке подписок тренера больше нет. Вполне возможно, факт отписки от Анны и стал причиной, по которой журналисты ТАСС стали искать информацию о взаимоотношениях тренера и фигуристки. В такое мы живем время — статусы в соцсетях значат многое. К тому же и раньше вызывал вопросы тот факт, что Щербакова пропускала турне ледового шоу Тутберидзе этим летом. О снятии спортсменки с гастролей говорилось в заявлении коллектива в соцсетях, но причины не уточнялись. Если отсутствие Камилы пояснять лишний раз не нужно, то что мешало выступить Анне?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Причиной разлада мог стать отказ Анны продолжать карьеру

По информации источников «СЭ», Щербакова уже давно хотела отделиться от группы Тутберидзе. Возобновлять карьеру она изначально не собиралась, несмотря на уговоры Этери. Считается, что последней каплей стало решение о начале коммерческого сотрудничества с агентом Леваном Матуа. Притом что группа Тутберидзе принципиально работает с Марией Шашиной. С другой стороны, Матуа практически всю карьеру вел Медведеву, и в этом случае Тутберидзе проблемы не видела. Так или иначе, есть мнение, что трещина в отношениях тренера и спортсменки образовалась еще в первые полгода после пекинской Олимпиады.

«Я привыкла все переживать в себе, а тут эмоции были помножены на несколько. И любая ситуация намного глубже засела. Было какое-то недопонимание. Между тренером и спортсменом должно быть безусловное доверие, которое чуть-чуть потерялось, размылось, потому что я была в своих мыслях», — говорила Щербакова в интервью в ноябре 2022-го.

Анна уточнила, что как таковых конфликтов или ссор не было. При этом прежнее взаимопонимание было потеряно. Вынужденная пауза из-за травмы, казалось бы, пошла на пользу, однако точки соприкосновения Тутберидзе с Щербаковой так и не нашли. Охлаждение отношений, вероятно, связано было с тем, что Анна не хотела возвращаться в соревновательный режим и наслаждалась светской жизнью.

При этом она была очень нужна как национальной федерации фигурного катания для подъема престижа местных соревнований, так и тренеру — взрослых фигуристок у Этери Георгиевны снова практически не осталось. Журналисты логично предположили, что спортсменка сконцентрировалась на личной жизни. По крайней мере, издание Super написало, что Анна якобы уже год находится в отношениях с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. «Пари НН» — это бывший «Нижний Новгород», клуб-середняк РПЛ из одноименного города.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Опровергла информацию о романе с футболистом

Анонимный инсайдер из «близкого круга пары» предположил, что спортсмены познакомились в апреле 2023 года на матче «Спартака». По версии издания, Щербакова и Шнапцев долго общались в одной компании и присматривались друг к другу. Отпуск Максима и Анны редко совпадал по датам, но им якобы все равно удавалось путешествовать и отдыхать вместе. К примеру, Super писал о том, что в прошлом году пара летала в Дубай, а в середине мая этого года их видели вместе в Москве. Медиа сразу уточнило, что Щербакова и Шнапцев не афишируют отношения и не подписываются друг на друга в социальных сетях. Максим якобы подтвердил, что у него есть девушка, но отказался комментировать информацию о связи с фигуристкой: «Личное — не публичное».

А вот Щербакова была категорична и свою связь с футболистом решительно опровергла. «Никогда не говорила о своей личной жизни, но, к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было, и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — написала олимпийская чемпионка в сторис черным текстом на сером фоне. Видимо, чтобы точно снять все вопросы, только стало ли их теперь меньше?

Ведь одно дело слова и предположения, а другое — фотографии. И сомнительно представить, что издание Super сгенерировало совместные снимки спортсменов через нейросети или как-либо еще. Так или иначе, публичный образ Щербаковой, над которым как сама Анна, так и ее семья много работали еще с детских лет, за сутки пережил серьезные испытания.