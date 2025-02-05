Щербакова выступит в шоу Плющенко. Неужели заменит Трусову?

Участие Анны анонсировали Плющенко и Рудковская.

Евгений Плющенко анонсировал участие 20-летней олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в своем ледовом шоу. Новость вызвала серьезный резонанс, ведь обычно главные роли в шоу Плющенко исполняет Александра Трусова (Игнатова), уступившая золото Щербаковой на Играх 2022 года.

Когда выступит Щербакова

Плющенко анонсировал участие Щербаковой в своем Telegram-канале — уточнил, что девушка будет исполнять роль феи-крестной в шоу «Золушка» в Минске, которое пройдет 10 мая. Роль самой Золушки досталась Елене Костылевой. Чуть позже эту информацию прокомментировала супруга Евгения, телеведущая Яна Рудковская.

«Мы уже давно говорили о наших намерениях, что мы очень хотели бы видеть Аню в наших шоу, поэтому она у нас. У нас есть ряд шоу, в которых она будет выступать весной и осенью. У нас есть договоренности с ее агентом Леваном (Матуа. — Прим. «СЭ») и с Аней», — приводит слова Рудковской ТАСС.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новость вызвала широкое обсуждение — Щербакова условно относилась к лагерю Этери Тутберидзе, противоборствующему команде Плющенко. Еще в 2023-м Тутберидзе называла победу Анны над Александрой Трусовой и Аленой Косторной на «Гран-при России» местью — ранее Трусова и Косторная ушли от Этери Георгиевны как раз к Плющенко. Теперь же Щербакова будет участвовать в шоу Евгения, при этом еще летом стало известно об ее уходе из группы Тутберидзе.

Еще один конфликт интересов, который обнаружили болельщики, — возможная замена Трусовой на Щербакову. После Олимпиады 2022-го, на которой Анна выиграла золото в индивидуальном соревновании, а Александра осталась второй, фанаты девушек ополчились друг на друга. Поэтому появление Щербаковой в одной из главных ролей в шоу выглядит интригующе — тем более об участии Трусовой не объявили. Ранее у Плющенко ее уже заменяла Алена Косторная, а в январе она пропустила выезд в Баку — отсутствия объяснялись медицинскими или семейными обстоятельствами. У «СЭ» же есть инсайд о беременности фигуристки.

Для Щербаковой участие в шоу Плющенко — шанс повысить медийность, которая уступает медийности других звезд ее поколения, той же Трусовой и Камилы Валиевой. Однако это может стоить фигуристке части фан-базы, разочарованной в сотрудничестве с Евгением и Яной Рудковской. При этом Щербакова уже участвовала в проекте Плющенко — в 2019 году она вместе с Трусовой выступила на шоу Bol on Ice в итальянской Болонье.

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Щербакова только в декабре вернулась на лед после травмы

Отметим, что Анна лишь недавно вернулась на лед после долгого отсутствия. 13 декабря девушка поучаствовала в фестивале «Московские сезоны» — порадовала зрителей на катке под открытым небом. До этого Щербакова не каталась около года из-за тяжелой травмы голеностопа. В марте 2024-го она перенесла три операции и долгое время ходила в защитном ортезе, от которого избавилась только летом. К тренировкам она приступила спустя три с половиной месяца после вмешательства хирургов — причем занятия были вне катка.

«Последние три месяца я провела дома, поэтому, конечно же, очень соскучилась по фигурному катанию и могу с уверенностью сказать, что все, кто здесь выступает (на финале «Гран-при России» среди любителей. — Прим. «СЭ»), сейчас могут сделать намного больше, чем я. Но это уже мелочи. Самое главное, что я могу ходить, выбираться ко льду и наслаждаться фигурным катанием», — рассказала Щербакова Первому каналу.

Видимо, восстановление Щербаковой наконец подошло к концу и она уже планирует плотную программу выступлений. Помимо шоу Евгения Плющенко, известно об ее участии в программе Игоря Крутого 8 марта на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Точно будет новый номер. Пока все, что могу сказать. Это будет очень интересно, всегда радостно показывать новые постановки. Подготовкой шоу занимается Илья Авербух. Очень соскучилась по зрителям», — сообщила Щербакова Metaratings.