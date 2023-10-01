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Фигурное катание

Сегодня, 11:45

«Если услышу мат в отношении детей, тренер уйдет с работы». В фигурное катание пришел бизнесмен

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Антон Абдурахманов не приемлет оскорбления юных фигуристов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью президента Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова.

Когда говорят, что фигурное катание — это прежде всего государственные деньги, это правда, но не полная. Частных академий в Москве все больше, и одну из них, «Армию фигурного катания», несколько лет назад открыл предприниматель Антон Абдурахманов. Он занимается строительством, является руководителем ОАО «Бамстройпуть», а в марте стал президентом московской федерации, обыграв Ирину Слуцкую.

На первом этапе «Битвы школ», нового командного турнира в Москве среди юных фигуристов, он зашел в микст-зону с улыбкой, призвал всех задавать любые вопросы, в том числе на острые темы, и объяснил, что в московской федерации задумались над созданием органа по защите детей, куда могли бы обратиться несовершеннолетние или родители. «СЭ» расспросил Абдурахманова о его видении фигурного катания.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С шоу можно перегнуть

— «Битва школ» для юниоров показала себя интересным форматом. Реально ли сделать соревнования среди клубов по взрослым? Представляете, какая это афиша — Тутберидзе против Плющенко.

— Если честно, это пока мечты. Но в реальности как это осуществить... Да, Плющенко против Тутберидзе или Ягудина — мы знаем эти противостояния, но на данный момент это невозможно, думаю. Это лишнее для спорта. То, что сейчас показывают дети на льду, — настоящий спорт. Мне звонят некоторые родители из «Армии фигурного катания» — возьмите моего ребенка на «Битву школ». Я отвечаю — есть отбор! Внутри школы борются, чтобы попасть на «битву». Это и есть конкуренция, это прекрасно.

Ирина Слуцкая. Слуцкая проиграла выборы президента Федерации фигурного катания Москвы. Пост занял предприниматель Абдурахманов

— Вы не сторонник двигать спорт за счет шоу?

— Я всегда за шоу. Но есть ограничения, это спорт высших достижений, как бы мы не испортили формат. Можно перегнуть и уйти именно в шоу, которое имеет опосредованное отношение к спорту. Да, такие мероприятия дают фигуристам, завершившим карьеру, выступать и зарабатывать деньги, но это не совсем спорт.

— А для таких недавно завершивших карьеру было бы интересно тоже создать серию соревнований, учитывая успех турнира шоу-программ?

— Идея очень хорошая, на самом деле. Интересно. Мы подумаем над этим.

— А если так — есть место конфликту в спорте, он нужен?

— Я больше не за конфликт, а за конкуренцию — чтобы ее было видно. Тогда результаты улучшатся. Нас закрыли же от мира. Но все равно надо идти к моменту, когда мир откроется — чтобы фигуристы были готовы показать на высшем уровне результат во всех видах в мире.

— Вы же бизнесмен. Зачем вы пошли в это дело? Это же только траты.

— Однозначно траты, но не буду говорить, насколько я в минусе. Это из-за любви к спорту. Посмотрите, сколько детей мы поддерживаем даже у себя в «Армии», сколько занимается бесплатно — они переехали из разных городов. Они растут на моих глазах. Приходили шестилетними детьми, а сейчас они настоящие спортсмены. Это же прекрасно. Не все остаются, многие ломаются. Но детям надо давать шанс профессионально заниматься, если у них есть сумасшедшее стремление.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Родители не всегда правы

— У вас же дочь занимается фигурным катанием?

— Да, но на любительском уровне.

— На ее желание заниматься не повлияло отстранение?

— Знаете, родители вообще по-разному относятся к детям. Я абсолютно здравомыслящий отец. Дочка не захотела дальше идти в профессиональное катание, а я ее не стал гнать. Есть все-таки параметры у детей, рост, вес — по ним же изначально видно, кто подходит или нет для занятий.

— На Западе вас бы за эти слова закэнселили.

— Ну, это на Западе. А в реальности мы понимаем, что физические данные влияют. И ломать ребенка, считаю, не стоит. Да, она катается в любителях, три раза в неделю. С точки зрения спорта это прекрасно — я вообще за то, чтобы наша нация росла здоровой. Пусть это три льда в неделю — но это здорово. Надо и такой подход развивать.

Ирина Смирнова (справа) со&nbsp;своей подопечной Викторией Морозовой. «Хотим, чтобы наши одиночницы катались до возраста Туктамышевой». Навка строит свою школу и собирается бросить вызов Тутберидзе и Плющенко

— Странные вещи вы какие-то говорите. Как это, не гнать в спорт? Вы же как руководитель школы должны были с этим типом сумасшедших мам познакомиться, они бы вам сказали по-другому.

— Конечно, знаком. Я бы не назвал их сумасшедшими, конечно. Мамы и папы все болеют за своих детей. Да, есть такое, что они могут влиять на такое в их развитии — и иногда случаются ошибки. Все-таки ребенком должен заниматься профессиональный тренер. И тренера надо слушать. А бывает, что у родителя свое мнение, и не всегда оно правильное. Мне лично приходилось и отговаривать, и сдерживать. Я видел лично поломанные судьбы из-за родителей.

— Насчет «слушать тренера». Вы же наверняка смотрели видео, на котором бывший тренер «Армии фигурного катания» Юлия Лавренчук бьет ребенка?

— Конечно.

— Ваше мнение?

— Я не хочу о Лавренчук ничего плохого говорить, это было не при мне, еще в другой школе. Что касается моего отношения к детям на льду в своей школе — я предупредил всех: если я услышу хоть одно матерное слово в отношении детей, тренер уходит с работы моментально. Можно с разным подходом, но есть предел, который пересекать и ломать их тем самым психологически нельзя.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Ирина Слуцкая
Этери Тутберидзе
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