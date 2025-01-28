Роман Костомаров отказался.

11 февраля пройдут выборы главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Правда, процедура будет носить формальный характер, так как на место главы организации есть лишь один кандидат — возглавляющий организацию с апреля 2023-го олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе.

Сихарулидзе возглавляет федерацию почти два года

Антон вступил в должность в апреле 2023-го после того, как временно исполняющий обязанности главы ФФККР Александр Коган добровольно сложил с себя полномочия и вновь стал генеральным директором. Сихарулидзе же до повышения являлся вице-президентом организации, а также с 2021-го руководил фигуркой в Санкт-Петербурге.

«Поскольку это достаточно сложная работа, а по уставу нельзя сейчас провести отчетно-выборную конференцию, чтобы избрать президента, то исполком федерации поручил исполнение полномочий президента ФФККР Антону Сихарулидзе. Все за него единогласно проголосовали», — приводил слова главы пресс-службы организации Ольги Ермолиной Metaratings.

Ранее главой ФФККР более 10 лет был Александр Горшков, умерший в ноябре 2022-го в возрасте 76 лет. Он занимал этот пост с июня 2010-го. Незадолго до ухода из жизни, в мае 2022 года, специалист в очередной раз победил на выборах главы ФФККР. После его смерти Когану пришлось временно заменить олимпийского чемпиона 1976 года.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Других кандидатов нет

Как сообщили ТАСС в пресс-службе федерации, Сихарулидзе оказался единственным претендентом на место главы ФФККР. Регионы не выдвинули других кандидатур, поэтому олимпийский чемпион 2002 года останется в должности. Сами выборы запланированы на 11 февраля. Пятница, 24 января, была крайним сроком подачи заявок от кандидатов.

«Накануне завершился прием протоколов выдвижения кандидатов на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России от региональных федераций. Никаких других кандидатур, кроме Антона Сихарулидзе, регионы не выдвинули», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Костомаров отказался выдвигаться

При этом единственным альтернативным кандидатом на пост главы ФФККР мог стать олимпийский чемпион Роман Костомаров. Так, по мнению хореографа Алексея Железнякова, он способен навести порядок, поскольку является максимально независимым человеком.

«Я против избрания Антона Сихарулидзе на пост президента федерации. Нельзя избирать человека, который хоть немного касается родственных связей. Например, приходится кому-то крестным. Наша страна страдает от кумовства. Давайте выберем нейтрального человека, а не того, кто будет топить за своих. Справедливость — это на равных. Я предлагаю на этот пост Рому Костомарова. Этот человек прошел через ад, и уж он точно знает, как сделать рай в фигурном катании. Остальные все лицемеры», — цитирует Железнякова Metaratings.

Существенно подмочила репутацию Сихарулидзе история с регламентом финала «Гран-при России», который неожиданно изменился после проведения этапов и чемпионата страны, хотя в ФФККР все это и отрицают. Так что шансы побороться с Антоном у Костомарова были, но он сам не захотел ввязываться в бюрократические игры.

«Могу ли представить себя на посту главы ФФККР? Нет, нет, нет. Все, что я могу сказать», — заявил Костомаров «СЭ».

Фото ФФКМ

Ранее глава московской федерации покинул Россию

Перестановки в ближайшее время произойдут и в московской федерации. Недавно стало известно, что возглавляющий организацию Антон Абдурахманов покинул Россию, об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на несколько источников. Причиной отъезда называли некие юридические обстоятельства, подробности которых не раскрывали. По данным ТАСС, региональное отделение продолжило работать в штатном режиме. Но выборы нового руководителя могут пройти не раньше мая, когда состоится конференция ФФКМ.

В декабре российских фигуристов допустили до отборочного турнира к Олимпиаде-2026. Наши спортсмены смогут выступить на Играх, если пройдут квалификацию. Однако на страну наложены численные ограничения — не более одного участника (или пары) в каждой дисциплине.