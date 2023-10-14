«Верим в возвращение на международную арену». Фигуристы из Белоруссии не теряют оптимизм

Поговорили с белорусскими фигуристами Натальей Поживилко и Святославом Верстаковым.

Одним из самых ярких турниров по фигурному катанию на старте сезона стал Мемориал Панина-Коломенкина. На нем выступали не только местные фигуристы и спортсмены из других городов, но и гости из-за рубежа. Наталья Поживилко и Святослав Верстаков приехали из Белоруссии и катались вне конкурса, но главным считают не это, а возможность показать себя. Белорусские фигуристы уже не первый раз выступили на российских соревнованиях. В интервью «СЭ» они рассказали, почему для них так важны соревнования в России, объяснили, почему распадаются танцевальные дуэты, а также выразили надежду на скорейшее возвращение на международную арену.

Турниры в России — хороший опыт

— Как ощущения после выступления на Мемориале Панина-Коломенкина?

Верстаков: В принципе — бодрящие. Это для нас одни из самых крупных выездных соревнований в этом сезоне. Первостепенный план выполнили. Но, конечно же, имеются недочеты, которые мы будем исправлять, совершенствовать, улучшать.

Поживилко: Я со всем соглашусь. Добавлю, что это был действительно один из самых крупных турниров, на который мы выехали. Это интересный опыт: посмотреть на другие пары. Это бодрит, как сказал мой партнер.

— Еще планируете выступать в России?

Верстаков: Да. На этот сезон запланировали побольше выездов. Так что будут еще турниры. Это хороший опыт, в том числе — соревновательный. Выездные старты сейчас не всегда выездные (смеется).

Поживилко: Хотелось бы, конечно, побольше выезжать, соревноваться. Даже в Россию, потому что соревнования дома уже воспринимаются как тренировка. Поэтому нужно поднимать планку, чтобы не терять соревновательные ощущения.

— Трудно настраивать себя, когда вы выступаете вне конкурса?

Поживилко: Нет, я бы так не сказала. Потому что это выездные старты. Мы все равно все делаем вместе с другими парами — идем на тренировку, на предстартовую разминку. По сути, лично для меня отличие только одно: что мы выступаем в первой разминке. Все. Это все равно опыт соревнований. А баллы уже потом — в первую очередь идет выступление.

Верстаков: В любом случае такие соревнования проходят для себя, для зрителей. Важно, чтобы прокат смотрелся красиво, эффектно, нравился зрителям. Ну а то, что вне конкурса... Главное, что для себя мы получили удовольствие: выехали, показали хороший прокат.

— Сколько вообще танцевальных дуэтов сейчас в Белоруссии?

Верстаков: Получается четыре пары — это мастера спорта. Юниоров поменьше.

— Вы же уже не первый раз стартуете в России?

Верстаков: Конкретно на российских турнирах — не впервые. А вот на Мемориале Панина-Коломенкина выступали первый раз. А так мы уже ездили на соревнования в Смоленск и Сочи. В августе мы приезжали на сборы в Санкт-Петербург, на неделю. Хорошо пообщались, поэтому у нас здесь была такая большая группа поддержки.

— За вас переживали во время прокатов коллеги. Это ваши партнеры по сборной?

Поживилко: Нет, это ребята-фигуристы, с которыми мы познакомились в Петербурге, когда приезжали на сборы. Нам удалось подружиться и даже, если можно так сказать, сплотиться. Вот они и пришли нас поддержать — за что им огромное спасибо!

Фото из соцсетей Святослава Верстакова

Верим в скорейшее возвращение на международную арену

— Какие в Белоруссии есть соревнования, помимо национального чемпионата?

Верстаков: Есть Кубок, этапы. Вот как раз после этого турнира сразу поедем на очередной этап.

Поживилко: Да, с корабля на бал, получается.

Верстаков: Также в календаре — различные первенства, в том числе — различных организаций. Есть и Кубки, чемпионаты, финалы.

— У многих российских фигуристов сейчас проблемы с мотивацией из-за отсутствия международных стартов. Как себя настраиваете вы?

Поживилко: У нас остаются, опять же, российские соревнования, которые воспринимаются как международные. Это для нас дополнительная мотивация. Ну и я лично воспринимаю текущий период как некую передышку, когда можно совершенствоваться, а затем уже на международном уровне показать лучшую версию себя, выступать на высшем уровне. Просто остается тренироваться к этому моменту и потом уже показать свой максимум.

— Есть надежда на скорейшее возвращение россиян и белорусов?

Верстаков: Я думаю да. Мы верим.

— Олег Васильев (главный тренер сборной Белоруссии. — Прим. «СЭ») с вами взаимодействует?

Поживилко: Мы занимаемся у другого тренера. Поэтому мало с ним контактируем в тренировочном процессе.

Верстаков: Он является лицом всей нашей сборной, выезжает на крупные соревнования. Он для нас как большой папа.

— То есть он вас как-то мотивирует? Что-то советует?

Верстаков: Конкретно по танцам — он больше направляет к конкретным специалистам. Но, конечно, дает какие-то рекомендации. В целом он как ментор.

Фото из соцсетей Святослава Верстакова

Нравится, как катаются Синицина и Кацалапов

— Расскажите про ваши программы на этот сезон. Кто и как вам их ставил?

Верстаков: Их ставила наш тренер — Лемтюгова Юлия Владимировна и Михаил Майданюк. Постановка происходила в Белоруссии, а в Санкт-Петербурге уже оттачивали элементы. Короткая программа в этом сезоне — это серебряная самба как обязательный танец в этом году. А стиль нынешнего сезона — дискотека 80-х.

Поживилко: Поэтому мы просто брали хиты того времени, подбирали музыку очень долго: вместе с тренерами, чтобы прийти к компромиссу. Чтобы и нам подошло, и было в тематике этого сезона.

Верстаков: Так и остановились на Let's Groove группы Earth, Wind & Fire, а вторая композиция — Queen — Don't stop me now.

Поживилко: Это две довольно живые песни. Решили не ударяться в лирику, а взять максимально танцевальную музыку. Так и вышло. Как мне кажется, программа нам максимально подходит по энергетике и тематике сезона. С произвольным танцем мы тоже очень долго думали, было три варианта — максимально противоположных. Так, остановились на композиции River, а вторая — из сериала «Эйфория». Это для нас новый жанр, что-то новое. И очень довольны результатом.

Верстаков: Получился модерн, современная хореография. Это такой эксперимент.

— А сериал «Эйфория» смотрели?

Поживилко: Нет. Я видела только первую серию, и меня не зацепило. Дальше уже не стала.

Верстаков: А я смотрел первый сезон. Второй еще не видел — времени не хватает. Но в целом с тематикой ознакомился. Вот и получилось сделать такой коллаб из музыки. Монтировали все сами.

— Под саундтреки из «Эйфории» выступал Илья Малинин в прошлом сезоне. Видели его прокаты?

Верстаков: Его имя нам знакомо, конечно же. Но программу его не видели. Посмотрим.

— У вас есть кумиры?

Верстаков: На международной арене меня вдохновляет Тесса Вертью и Скотт Моир, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — любимая пара нашего тренера. Из российских — нравится, как катаются Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Удалось даже с ними потренироваться какое-то время в одной группе. И лично знаком, и видел, как они катались.

Поживилко: Мне тоже нравятся Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Когда я пришла в танцы на льду, всегда смотрела именно на эту пару. Они остаются для меня эталоном танцев. Ну и их награды говорят сами за себя.

— С Синициной и Кацалаповым общались лично?

Верстаков: Я общался. Тогда я еще с Наташей не катался. Но они хорошие ребята. Если судить по тренировкам и вне их — остались только хорошие впечатления от общения.

Фото из соцсетей Святослава Верстакова

Всегда распадается довольно большое количество пар

— С россиянами вообще поддерживаете общение?

Верстаков: Да, я. Ну так как я сам из России, то конечно. Знаю много московских танцевальных пар. Был в многих группах, общаюсь. Расширяю свой дружеский кругозор, так сказать. Ну и Наташа вместе со мной.

Поживилко: Я в принципе с россиянами до этого не общалась, так как редко сюда выезжала. Но благо сейчас появились друзья, с которыми поддерживаю общение.

Верстаков: Ты, по сути, больше выезжала за рубеж, а я — наоборот.

— А с кем конкретно пересекались?

Верстаков: Андреева/Блинов — пара, которая выступает за Белоруссию. Также группа Екатерины Рублевой, где Щербакова/Гончаров. Общаюсь с Сашей Шустицким, Анной Коломенской. Еще Павел Дрозд — я с ним познакомился, когда катался в группе Александра Жулина. Когда приезжал на сборы — с ним виделся. По чуть-чуть из разных групп есть знакомые.

— А долго вы были у Жулина?

Верстаков: Небольшой срок. Туда я попал месяца на четыре. Потом уже поехали на сборы в Белоруссию, поставили в пару с партнершей. Так я и попал в белорусскую сборную. История интересная, не на один час.

— У нас в российской сборной сейчас распалось очень много танцевальных дуэтов. Как вы думаете, почему так происходит?

Поживилко: В принципе, всегда распадается довольно большое количество пар. Мне кажется, что так было всегда, да. Бывают ситуации, когда слишком рано встали в пару. Например, у меня так было с первым партнером. Я его переросла: то есть вытянулась в росте очень сильно. Поэтому не могли больше вместе кататься, пришлось менять партнера. Есть на самом деле очень много причин, по которым пары могут распадаться. Мне кажется, сейчас просто на этом особенно заострили внимание. Этого не избежать, так как могут не совпадать физические параметры, кто-то может сменить тренера или не сойтись характерами.

Верстаков: Это было всегда, есть и будет дальше.