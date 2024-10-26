«Пора прекращать выделять столько государственных денег на шоу». Неожиданное заявление от фигуристки

Бетина Попова ярко высказалась в эфире YouTube-канала «Кваксель».

Российская фигуристка, чемпионка Универсиады, а ныне тренер и хореограф Бетина Попова стала гостем эфира о предстоящем сезоне на «Квакселе», где мы собрались компанией трех журналистов-хайпожоров — Влад Жуков, Костя Лесик, Дима Кузнецов. Если вам охота посмеяться, но при этом и обсуждение серьезных тем послушать — смотрите видео. Тут и Алина Загитова с грантом, и Яна Рудковская против Натальи Парсеговой, и Александра Трусова, ее свадьба и перспективы, а также секс-скандалы и этические проблемы в спорте.

А мы вынесли главные цитаты Бетины ниже. В частности, комментируя заявку на грант Алины Загитовой, которая просит 75 миллионов рублей на шоу «Алые паруса» без собственного софинансирования, фигуристка высказалась в несвойственной спортсменам манере — что господдержку пора сокращать.

О возвращении Трусовой

— Сколько положить денег Трусовой, чтобы она вернулась? Наверное, много. Ее ставку на шоу платить за день соревнований. (Смеется.) Но вообще, конечно, платить фигуристу за то, чтоб он продолжал карьеру, не нужно. Спорт должен оставаться спортом, другие спортсмены сразу задумаются — а как же мы, зачем нам тогда кататься? Бойкова/Козловский — что им делать? На них тоже много кто приходит.

Если фигурист уровня Трусовой выбирает вместо соревнований шоу, он заработает за сезон больше денег, больше 10 миллионов рублей. Но постараться собрать после такого длительного перерыва четверной прыжок в программе — явно не ради финансов история. Куда легче было выйти с пятью двойными акселями, были у нас такие прокаты на фоне травм и тяжелого состояния. Она могла себе это позволить, и так же все были бы рады. Но Саша напряглась, причем мощно.

Александра Трусова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

О женском одиночном

— Было бы круто Трусову увидеть, потому что я все равно за долгую карьеру в спорте. Не скажу, что мне сейчас суперинтересно смотреть женское одиночное. Даже несмотря на остатки четверных, не скажу, что они поражают мой мир и все меняют, как это было раньше, когда девчонки выходили и делали это впервые. Сейчас это стало обычной историей и остается чаще у юниоров. Не хватает и противостояний, и качественного зрелого женского катания. Правда не хватает. Даже Синицына, Фролова, Муравьева — они хороши по отдельности, но у них нет противостояния.

О Макаре Игнатове и отношениях

— Игнат Макаров — это десятка! Макар такой красавчик невероятный — высокий, темненький, харизматичный, при этом он добрый смешной мальчишка. У Саши отличный вкус. Прическа на свадьбу мне не понравилась, но они молодые, могут с волосами делать что хотят.

Замутила бы я с Макаром, если бы не свадьба? Нет-нет, отношения не для меня. Я там была, мне не понравилось, я завязала. Назвать один минус отношений... В смысле один?

О свадьбе Трусовой и Игнатова

— Картинка красивая. Платье было хорошее и дорогое, но я лично представляла Сашу в другом, моим ожиданиям образ не соответствовал. Но я понимаю, что это Сашина свадьба, мои ожидания — мои проблемы. Не хватало, что ли, дерзости, оригинальности, чтобы все огнем горело, как в «Голодных играх». Она же Русская Ракета!

Но момент ее выхода в поле был очень красивым, она как из сказки шла, выглядела как богиня. Видно, что делали свадьбу качественно, дорого, но какого-то «вау-эффекта» не было. На фоне выхода Саши померкли колосья и белая стена для фотосессии. Ну и танец милый у Макара и Саши получился.

Какую свадьбу хотела бы себе я? На берегу моря арочка, минимум людей. Желательно я одна.

О споре Рудковской и Парсеговой

— В моем понимании Вселенной целиком и полностью права Рудковская. Потому что, когда ты подписываешь документ, какие бы ни были условия, ты взрослый человек и сам оцениваешь прописанные обязанности, несешь ответственность. Тебя никто не заставляет, сам подписал. Если тебе потом условия не понравились — очень жаль, так бывает. Но нужно думать головой. Тем более что все, что подписано, «Ангелы Плющенко» предоставляли. Для частной школы 1,9 миллиона рублей услуг почти за год вполне нормальная сумма. Фигурное катание вообще не самый дешевый вид спорта. Никто же не заставлял подписывать такие условия.

О гранте для Загитовой на 75 миллионов

— Мне сложно представить такие деньги и как ими распоряжаться. Слава богу, я не работаю в Президентском фонде культурных инициатив. По-хорошему, если они правда есть в таком объеме у нашего государства, их надо тратить на полезные вещи. Наверное, тратить еще одну сумму денег на очередное шоу, тем более когда оно не такое качественное с точки зрения опыта...

Не хочу никого обидеть, но одно дело, когда ты работаешь в этом много лет, а другое — получится новичковое шоу, если ты начинаешь. Я видела кусочки шоу «Хранители времени», было красиво. Но у нас правда очень много ледовых шоу, возможно, даже слишком. Надо переставать так много выделять денег на шоу, есть много вещей, на которые выделить государственные деньги будет полезнее.

О секс-скандалах

— В российском фигурном катании секса нет? Судя по тому, что фигуристы — тоже люди и у некоторых даже рождаются дети, что-то такое есть. Почему тогда секс-скандалы за рубежом? У нас правда все более спокойно проходит, наверное. Я не то чтобы одобряю то, что происходит с SafeSport (организация, призванная защищать спортсменов от абьюза в США. - Прим. «СЭ» ). Идея хорошая, но тема сложная. Ни в коем случаем нельзя оправдывать насилие в любом его проявлении, надо обязательно наказывать за такое согласно закону. Но от ложных обвинений никто не застрахован.

На днях моего друга, который катался у нас в группе, Ваню Десятова, обвинили в подобном и сняли с этапа «Гран-при США», хотя у них пара с Изабеллой Флорес прогрессирующая. У меня очень много вопросов к этой ситуации. Я не знаю, как он жил в Америке, но насильником его никак не назовешь. Должен был получиться первый взрослый старт, но за пару дней до начала его снимают. Мне кажется странным, что ты оказываешься незащищенным. Понимаю, есть жертва и есть тот, кто поступает плохо, — но что мешает оклеветать человека и сорвать ему старт карьеры?