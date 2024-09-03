Биография Аделины Сотниковой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки Сочи

История российской фигуристки.

Аделина Дмитриевна Сотникова

Дата рождения: 1 июля 1996 года

Место рождения: Москва, Россия

Рост: 163 см

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность

Будущая олимпийская чемпионка родилась в семье сотрудника полиции Дмитрия и детского психолога Ольги. И хоть родители не были профессиональными спортсменами, мама Аделины приняла решение отдать ее в спорт.

Папа Сотниковой был против спортивной карьеры дочери. Однако со временем он смирился и всегда поддерживал Аделину на соревнованиях. Так родители сыграли огромную роль в становлении фигуристки.

«Папа был против моей спортивной карьеры. Не знаю почему. Однако я смогла его переубедить благодаря победам на соревнованиях. Отец начал поддерживать: так загорелся, что сам возил меня из школы на каток и обратно.

Я часто спала в его машине, когда уставала. Однозначно, папа сыграл огромную роль в моей спортивной карьере. Как и мама, которая поставила меня на коньки. Вообще, от родителей в спорте зависит многое. Если не верить в ребенка, он ничего не добьется», — рассказала Сотникова в эфире радио «Европа Плюс».

В фигурное катание Аделину привели в совсем юном возрасте — ей было всего четыре года. Сразу после тренировок, которые стартовали в 6-7 утра, девочка шла в детский сад.

У Аделины есть старшая сестра — Мария. Семья никогда не скрывала, что Маша больна синдромом Тричера-Коллинза — редким заболеванием, вызывающим дефекты лицевой части черепа. Сама Аделина во время профессиональной карьеры не раз отмечала, что тратит большую часть своих гонораров на ее лечение.

Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин, архив «СЭ»

Спортивная карьера

Первые годы Сотникова работала с Анной Патрикеевой. Спустя четыре когда, когда Аделине было восемь, она попала в ЦСКА и стала тренироваться под руководством Елены Буяновой. Именно в тандеме с ней фигуристка добилась своих наивысших достижений.

Еще через четыре года Сотникова в возрасте 12 лет впервые выступила на чемпионате России и с первой же попытки стала чемпионкой страны. Аделина повторила достижение своей наставницы Елены Водорезовой, ставшей чемпионкой СССР также в 12 лет (1976 год). Примерно в то же время Сотникова поняла, что фигурное катание — дело всей ее жизни.

«Я уже в 12 лет четко видела цель, которую перед собой поставила. Я была очень закрытым ребенком. У меня особо не было друзей в школе, потому что я то появлялась, то пропадала на тренировках», — вспоминала фигуристка на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Однако в столь юном возрасте Аделина не могла квалифицироваться на крупные турниры из-за возрастного ценза. Дебют на международной арене состоялся только в сезоне-2010/11.

Сотникова выиграла финал «Гран-при» среди юниоров, а затем во второй раз в карьере стала чемпионкой страны. В феврале 2011 года Аделина стала победительницей чемпионата мира среди юниоров.

Уже тогда фигуристка владела сложнейшим каскадом лутц — риттбергер. Однако выступления Сотниковой были нестабильными. Так, в сезоне-2011/12 Аделина дебютировала во взрослой серии «Гран-при», завоевав две бронзовые медали. Но в финал серии она не попала.

В декабре Сотникова стала трехкратной чемпионкой России. Дебюта на европейском первенстве Аделине пришлось подождать. Так, зимой 2012 года фигуристка выступила на юношеских Олимпийских играх, где завоевала серебро.

В следующем сезоне Сотникова стала бронзовым призером чемпионата страны и дебютировала на чемпионате Европы, где стала серебряным призером. На мировом первенстве Аделина оказалась только девятой.

В олимпийском сезоне фигуристка в четвертый раз стала чемпионкой России и получила возможность выступить на европейском первенстве, где уступила только Юлии Липницкой.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Участие в Олимпийских играх в Сочи

Благодаря своим успехам Аделина вошла в состав сборной России на домашнюю Олимпиаду, однако в командном турнире Сотникова не выступала. Зато в личном турнире фигуристка смогла стать чемпионкой.

Всю свою карьеру Аделина отличалась нестабильностью и практически никогда не исполняла чисто обе программы. Однако на Играх в Сочи Сотникова справилась и с короткой, и с произвольной.

После первого дня россиянка шла на втором месте, уступая сопернице Ким Ен А всего 0,28 балла. Но в произвольной Аделина выступила без грубых ошибок, исполнив технически сложный контент, — и за счет этого обошла соперниц.

Сотникова стала первой олимпийской чемпионкой из России, которой удалось победить в женском одиночном катании. До нее представительницы СССР или России ни разу не получали высшей награды.

«Этот день не описать словами, он навсегда в моем сердце. Это нечто большее, чем просто победа. Он стал символом невозможного, недостижимого, мечты, ставшей реальностью», — вспоминала в социальных сетях Сотникова.

Победа Аделины вызвала бурю обсуждений. Некоторые иностранные эксперты и поклонники фигурного катания усомнились в справедливости судейства.

А спустя два месяца Федерация фигурного катания Кореи подала протест на судейство произвольной программы, в результате которого корейская звезда Ким Ен А не сумела завоевать второй олимпийский титул. При этом представители Международного союза конькобежцев заявили, что не получали официальных уведомлений о необходимости пересмотра оценок или расследования судейства, и указали на то, что по правилам ISU любая жалоба такого рода должна быть оформлена в течение 30 минут после оглашения оценок.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Жизнь после Олимпиады и завершение карьеры

Следующий сезон-2014/15 Сотникова пропустила. При этом Аделина собиралась выступать и даже готовилась к серии «Гран-при», но ей помешала травма ноги. Фигуристка взяла паузу и в феврале 2015 года приняла участие в проекте «Танцы со звездами», где стала второй и завоевала приз зрительских симпатий.

В следующем сезоне Сотникова вернулась к соревнованиям: стала третьей на этапе «Гран-при» в России и шестой на чемпионате страны. На первенство Европы Аделина не поехала, оставшись в статусе запасной. И больше в соревнованиях фигуристка не участвовала.

В 2017 году Сотникова ушла от Елены Буяновой к Евгению Плющенко, но вернуться на соревновательный лед олимпийской чемпионке помешала травма позвоночника. В соревнованиях Аделина не участвовала, но продолжала выступать в шоу.

Сотрудничество с Плющенко фигуристка завершила в 2018 году и даже вернулась к своему прежнему тренеру. Однако на официальных стартах болельщики Сотникову больше не видели. В 2020 году Аделина объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой и счастливой, — сказала Сотникова в «Судьбе человека». — Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет.

Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт».

О проблемах Сотниковой со здоровьем стало известно 18 февраля 2020-го, когда выяснилось, что девушка госпитализирована с приступом остеохондроза в Московскую городскую клиническую больницу № 67 и перенесла операцию на шейном отделе. В марте Аделина в соцсетях опубликовала фото со шрамом на шее.

«Все так смотрят на мой шрам и говорят какая я храбрая что не скрываю его, — написала Сотникова. — А зачем скрывать то,что меня украшает? Мне он очень нравится. Надо и с шрамами себя показывать так, как будто это ожерелье на миллиард, правильно?»

Дмитрий Дзукаев, руководитель московского спинального нейрохирургического центра ГКБ № 67, специализируется на лечении заболеваний и травм позвоночника, в колонке для «СЭ» рассказал о проблемах и лечении олимпийской чемпионки.

«Аделина приехала к нам в декабре. Ее беспокоили сильные боли в шее, правой лопатке и руке, которая к тому же периодически начинала неметь. Сделав МРТ, обнаружили две грыжи.

Нижняя, между 6-м и 7-м шейными позвонками, сдавливала нервный корешок, отвечающий за движение и чувствительность в правой руке. Грыжа уровнем выше — между 5-м и 6-м позвонками — в меньшей степени вызывала болевой синдром, зато в любой момент могла травмировать спинной мозг и привести к полному параличу.

Я сразу предложил Аделине прооперироваться. В ответ услышал: «Я участвую в ледовом спектакле, у меня одна из главных ролей. Вот-вот премьера. Если соглашусь на операцию, спектакль придется отменить. Подведу людей...»

Чтобы не прерывать репетиции и выступления, мы каждый день ставили Аделине капельницы, вводили обезболивающие, которых хватало на пару часов, — и она возвращалась на лед. В таком режиме провела два месяца.

Ну а в начале февраля, когда Аделина наконец освободилась, ее прооперировали. Удалили две грыжи, диски между позвонками заменили имплантами и скрепили титановой пластиной», — написал Дзукаев.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Достижения

Первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014 год) в женском одиночном катании в индивидуальном зачете

Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов)

Чемпионка мира среди юниоров 2011 года

Четырехкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы)

Серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр

Заслуженный мастер спорта России

Жизнь после спорта

Еще до официального завершения спортивной карьеры Сотникова начала активно выступать в различных шоу и принимать участие в проектах: «Танцы на льду» и «Ледниковый период».

Сразу после объявления о завершении спортивной карьеры Аделина провела открытие своей школы Sotka School. На церемонии присутствовал генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

Сотникова лично проводит занятия со своими учениками и мечтает когда-нибудь воспитать олимпийских чемпионов.

«У меня осень и зима — это всегда время для переосмысления себя. Книга [о себе] помогла создать себя заново. Была Аделина Сотникова — фигуристка, а сейчас есть другая Аделина Сотникова, которая начинает новый путь как тренер, главный тренер своей школы. Теперь я должна быть и мамой, и бабушкой, и дедушкой, и кнутом, и пряником. Я ежедневно нахожусь в своей школе, это мой проект, мои дети, мое все», — говорила Сотниковой в интервью «СЭ» о написании автобиографии и новом этапе жизни.

Допинговый скандал

В июле 2023 года из-за слов Сотниковой в интервью каналу «Татарка FM» разразился скандал: фигуристка заявила, что после победной Олимпиады у нее якобы обнаружили допинг.

«Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу и у меня все было хорошо», — сказала Аделина, отвечая на вопрос вообще о другом, деле Валиевой.

Сотникова, по данным СМИ, могла фигурировать в докладе Ричарда Макларена в 2016 году. Были свидетельства, что МОК пытался открыть дело против фигуристки, но в итоге снял с нее все подозрения из-за того, что единственный информатор ВАДА Григорий Родченков отказался от обвинений.

После слов Аделины Олимпийский комитет Южной Кореи потребовал от МОК начать расследование по поводу информации о положительной пробе на допинг. Однако возобновить старое дело о положительном тесте в отношении Сотниковой уже невозможно.

Аделина Сотникова с Дмитрием Попко (слева) и ребенком. Фото Соцсети

Личная жизнь

О личной жизни олимпийская чемпионка практически не говорила. Однако в 2022 году Аделина сообщила, что стала мамой. До этого олимпийская чемпионка не сообщала о своей беременности. Более того, она активно появлялась на мероприятиях — и ей удалось скрыть, что находится в интересном положении.

О личной жизни фигуристки возникало много слухов. Аделине приписывали роман с четырехкратным чемпионом России Максимом Ковтуном. Известно, что некоторое время она встречалась с телеведущим Александром Молочко, но их отношения продлились недолго.

Вскоре Сотникова раскрыла тайну: отцом ее сына Адриана оказался теннисист Дмитрий Попко, который на международной арене выступает за Казахстан. Об отношениях фигуристка говорит мало, зато с удовольствием делится совместными снимками.

Решение не рассказывать об отношениях широкой публике было, по словам Аделины, обоюдным. «Мы как-то вместе: лучше, чтобы никто не знал. Мне не хочется делиться сокровищем. У меня что папа сокровище, что сын сокровище», — рассказала фигуристка.

В апреле 2024 года Сотникова сообщила, что согласилась выйти замуж за Попко.

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