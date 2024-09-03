Биография Аделины Сотниковой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки Сочи

Аделина Дмитриевна Сотникова
Дата рождения: 1 июля 1996 года
Место рождения: Москва, Россия
Рост: 163 см
Вид спорта: фигурное катание
Будущая олимпийская чемпионка родилась в семье сотрудника полиции Дмитрия и детского психолога Ольги. И хоть родители не были профессиональными спортсменами, мама Аделины приняла решение отдать ее в спорт.
Папа Сотниковой был против спортивной карьеры дочери. Однако со временем он смирился и всегда поддерживал Аделину на соревнованиях. Так родители сыграли огромную роль в становлении фигуристки.
«Папа был против моей спортивной карьеры. Не знаю почему. Однако я смогла его переубедить благодаря победам на соревнованиях. Отец начал поддерживать: так загорелся, что сам возил меня из школы на каток и обратно.
Я часто спала в его машине, когда уставала. Однозначно, папа сыграл огромную роль в моей спортивной карьере. Как и мама, которая поставила меня на коньки. Вообще, от родителей в спорте зависит многое. Если не верить в ребенка, он ничего не добьется», — рассказала Сотникова в эфире радио «Европа Плюс».
В фигурное катание Аделину привели в совсем юном возрасте — ей было всего четыре года. Сразу после тренировок, которые стартовали в 6-7 утра, девочка шла в детский сад.
У Аделины есть старшая сестра — Мария. Семья никогда не скрывала, что Маша больна синдромом Тричера-Коллинза — редким заболеванием, вызывающим дефекты лицевой части черепа. Сама Аделина во время профессиональной карьеры не раз отмечала, что тратит большую часть своих гонораров на ее лечение.
Первые годы Сотникова работала с Анной Патрикеевой. Спустя четыре когда, когда Аделине было восемь, она попала в ЦСКА и стала тренироваться под руководством Елены Буяновой. Именно в тандеме с ней фигуристка добилась своих наивысших достижений.
Еще через четыре года Сотникова в возрасте 12 лет впервые выступила на чемпионате России и с первой же попытки стала чемпионкой страны. Аделина повторила достижение своей наставницы Елены Водорезовой, ставшей чемпионкой СССР также в 12 лет (1976 год). Примерно в то же время Сотникова поняла, что фигурное катание — дело всей ее жизни.
«Я уже в 12 лет четко видела цель, которую перед собой поставила. Я была очень закрытым ребенком. У меня особо не было друзей в школе, потому что я то появлялась, то пропадала на тренировках», — вспоминала фигуристка на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Однако в столь юном возрасте Аделина не могла квалифицироваться на крупные турниры из-за возрастного ценза. Дебют на международной арене состоялся только в сезоне-2010/11.
Сотникова выиграла финал «Гран-при» среди юниоров, а затем во второй раз в карьере стала чемпионкой страны. В феврале 2011 года Аделина стала победительницей чемпионата мира среди юниоров.
Уже тогда фигуристка владела сложнейшим каскадом лутц — риттбергер. Однако выступления Сотниковой были нестабильными. Так, в сезоне-2011/12 Аделина дебютировала во взрослой серии «Гран-при», завоевав две бронзовые медали. Но в финал серии она не попала.
В декабре Сотникова стала трехкратной чемпионкой России. Дебюта на европейском первенстве Аделине пришлось подождать. Так, зимой 2012 года фигуристка выступила на юношеских Олимпийских играх, где завоевала серебро.
В следующем сезоне Сотникова стала бронзовым призером чемпионата страны и дебютировала на чемпионате Европы, где стала серебряным призером. На мировом первенстве Аделина оказалась только девятой.
В олимпийском сезоне фигуристка в четвертый раз стала чемпионкой России и получила возможность выступить на европейском первенстве, где уступила только Юлии Липницкой.
Благодаря своим успехам Аделина вошла в состав сборной России на домашнюю Олимпиаду, однако в командном турнире Сотникова не выступала. Зато в личном турнире фигуристка смогла стать чемпионкой.
Всю свою карьеру Аделина отличалась нестабильностью и практически никогда не исполняла чисто обе программы. Однако на Играх в Сочи Сотникова справилась и с короткой, и с произвольной.
После первого дня россиянка шла на втором месте, уступая сопернице Ким Ен А всего 0,28 балла. Но в произвольной Аделина выступила без грубых ошибок, исполнив технически сложный контент, — и за счет этого обошла соперниц.
Сотникова стала первой олимпийской чемпионкой из России, которой удалось победить в женском одиночном катании. До нее представительницы СССР или России ни разу не получали высшей награды.
«Этот день не описать словами, он навсегда в моем сердце. Это нечто большее, чем просто победа. Он стал символом невозможного, недостижимого, мечты, ставшей реальностью», — вспоминала в социальных сетях Сотникова.
Победа Аделины вызвала бурю обсуждений. Некоторые иностранные эксперты и поклонники фигурного катания усомнились в справедливости судейства.
А спустя два месяца Федерация фигурного катания Кореи подала протест на судейство произвольной программы, в результате которого корейская звезда Ким Ен А не сумела завоевать второй олимпийский титул. При этом представители Международного союза конькобежцев заявили, что не получали официальных уведомлений о необходимости пересмотра оценок или расследования судейства, и указали на то, что по правилам ISU любая жалоба такого рода должна быть оформлена в течение 30 минут после оглашения оценок.
Следующий сезон-2014/15 Сотникова пропустила. При этом Аделина собиралась выступать и даже готовилась к серии «Гран-при», но ей помешала травма ноги. Фигуристка взяла паузу и в феврале 2015 года приняла участие в проекте «Танцы со звездами», где стала второй и завоевала приз зрительских симпатий.
В следующем сезоне Сотникова вернулась к соревнованиям: стала третьей на этапе «Гран-при» в России и шестой на чемпионате страны. На первенство Европы Аделина не поехала, оставшись в статусе запасной. И больше в соревнованиях фигуристка не участвовала.
В 2017 году Сотникова ушла от Елены Буяновой к Евгению Плющенко, но вернуться на соревновательный лед олимпийской чемпионке помешала травма позвоночника. В соревнованиях Аделина не участвовала, но продолжала выступать в шоу.
Сотрудничество с Плющенко фигуристка завершила в 2018 году и даже вернулась к своему прежнему тренеру. Однако на официальных стартах болельщики Сотникову больше не видели. В 2020 году Аделина объявила о завершении профессиональной карьеры.
«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой и счастливой, — сказала Сотникова в «Судьбе человека». — Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет.
Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт».
О проблемах Сотниковой со здоровьем стало известно 18 февраля 2020-го, когда выяснилось, что девушка госпитализирована с приступом остеохондроза в Московскую городскую клиническую больницу № 67 и перенесла операцию на шейном отделе. В марте Аделина в соцсетях опубликовала фото со шрамом на шее.
«Все так смотрят на мой шрам и говорят какая я храбрая что не скрываю его, — написала Сотникова. — А зачем скрывать то,что меня украшает? Мне он очень нравится. Надо и с шрамами себя показывать так, как будто это ожерелье на миллиард, правильно?»
Дмитрий Дзукаев, руководитель московского спинального нейрохирургического центра ГКБ № 67, специализируется на лечении заболеваний и травм позвоночника, в колонке для «СЭ» рассказал о проблемах и лечении олимпийской чемпионки.
«Аделина приехала к нам в декабре. Ее беспокоили сильные боли в шее, правой лопатке и руке, которая к тому же периодически начинала неметь. Сделав МРТ, обнаружили две грыжи.
Нижняя, между 6-м и 7-м шейными позвонками, сдавливала нервный корешок, отвечающий за движение и чувствительность в правой руке. Грыжа уровнем выше — между 5-м и 6-м позвонками — в меньшей степени вызывала болевой синдром, зато в любой момент могла травмировать спинной мозг и привести к полному параличу.
Я сразу предложил Аделине прооперироваться. В ответ услышал: «Я участвую в ледовом спектакле, у меня одна из главных ролей. Вот-вот премьера. Если соглашусь на операцию, спектакль придется отменить. Подведу людей...»
Чтобы не прерывать репетиции и выступления, мы каждый день ставили Аделине капельницы, вводили обезболивающие, которых хватало на пару часов, — и она возвращалась на лед. В таком режиме провела два месяца.
Ну а в начале февраля, когда Аделина наконец освободилась, ее прооперировали. Удалили две грыжи, диски между позвонками заменили имплантами и скрепили титановой пластиной», — написал Дзукаев.
Первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014 год) в женском одиночном катании в индивидуальном зачете
Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов)
Чемпионка мира среди юниоров 2011 года
Четырехкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы)
Серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр
Заслуженный мастер спорта России
Еще до официального завершения спортивной карьеры Сотникова начала активно выступать в различных шоу и принимать участие в проектах: «Танцы на льду» и «Ледниковый период».
Сразу после объявления о завершении спортивной карьеры Аделина провела открытие своей школы Sotka School. На церемонии присутствовал генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
Сотникова лично проводит занятия со своими учениками и мечтает когда-нибудь воспитать олимпийских чемпионов.
«У меня осень и зима — это всегда время для переосмысления себя. Книга [о себе] помогла создать себя заново. Была Аделина Сотникова — фигуристка, а сейчас есть другая Аделина Сотникова, которая начинает новый путь как тренер, главный тренер своей школы. Теперь я должна быть и мамой, и бабушкой, и дедушкой, и кнутом, и пряником. Я ежедневно нахожусь в своей школе, это мой проект, мои дети, мое все», — говорила Сотниковой в интервью «СЭ» о написании автобиографии и новом этапе жизни.
В июле 2023 года из-за слов Сотниковой в интервью каналу «Татарка FM» разразился скандал: фигуристка заявила, что после победной Олимпиады у нее якобы обнаружили допинг.
«Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу и у меня все было хорошо», — сказала Аделина, отвечая на вопрос вообще о другом, деле Валиевой.
Сотникова, по данным СМИ, могла фигурировать в докладе Ричарда Макларена в 2016 году. Были свидетельства, что МОК пытался открыть дело против фигуристки, но в итоге снял с нее все подозрения из-за того, что единственный информатор ВАДА Григорий Родченков отказался от обвинений.
После слов Аделины Олимпийский комитет Южной Кореи потребовал от МОК начать расследование по поводу информации о положительной пробе на допинг. Однако возобновить старое дело о положительном тесте в отношении Сотниковой уже невозможно.
О личной жизни олимпийская чемпионка практически не говорила. Однако в 2022 году Аделина сообщила, что стала мамой. До этого олимпийская чемпионка не сообщала о своей беременности. Более того, она активно появлялась на мероприятиях — и ей удалось скрыть, что находится в интересном положении.
О личной жизни фигуристки возникало много слухов. Аделине приписывали роман с четырехкратным чемпионом России Максимом Ковтуном. Известно, что некоторое время она встречалась с телеведущим Александром Молочко, но их отношения продлились недолго.
Вскоре Сотникова раскрыла тайну: отцом ее сына Адриана оказался теннисист Дмитрий Попко, который на международной арене выступает за Казахстан. Об отношениях фигуристка говорит мало, зато с удовольствием делится совместными снимками.
Решение не рассказывать об отношениях широкой публике было, по словам Аделины, обоюдным. «Мы как-то вместе: лучше, чтобы никто не знал. Мне не хочется делиться сокровищем. У меня что папа сокровище, что сын сокровище», — рассказала фигуристка.
В апреле 2024 года Сотникова сообщила, что согласилась выйти замуж за Попко.
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