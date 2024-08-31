Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание

История российской фигуристки.

Алена Сергеевна Косторная

Дата рождения: 24 августа 2003 года

Место рождения: Москва, Россия

Рост: 156 см

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность Алены Косторной

Будущая чемпионка Европы родилась в спортивной семье. Ее отец Сергей был легкоатлетом, а мать Татьяна — фигуристкой. У Алены также младший брат, который занимается футболом.

Косторная начала заниматься фигурным катанием в четыре года. Первое время у юной фигуристки не было любви к этому виду спорта. Лишь со временем Алена искренне полюбила свое дело.

«Ненависть была. Абсолютное безразличие. Как появилась любовь? На соревнованиях. Иногда папа приходил на них. Это было очень редко, может, раза два или три. Но я все равно была сильно вдохновлена этим. И еще мне кидали мягкие игрушки, было так приятно. Мне что-то кидают, это новая игрушка!» — рассказала Косторная в интервью «СЭ».

Алена Косторная. Фото Ксения Нуртдинова, «СЭ»

Спортивная карьера Алены Косторной

Первое время фигуристка тренировалась у Марины Черкасовой. В «Самбо-70» Косторная перешла в сезоне-2010/11 и занималась в отделении «Конек Чайковской» у тренера Елены Жгун, где освоила двойные прыжки. Однако результаты Алены оставляли желать лучшего.

После неудачи на первенстве России, где Косторная стала аж 16-й, фигуристка решилась на перемены. Так в 2017 году Алена попала в группу Этери Тутберидзе.

По словам самой фигуристки в интервью сайту ФФККР, тренировки в «Хрустальном» научили ее выкладываться на сто процентов, чего не удавалось ранее. По словам ее бывшего тренера Елены Жгун, они с Косторной расстались хорошо — и это после совместной работы в течение шести сезонов.

«Попала к ним на разминку, увидела, что они прыгают и смеются. Но это было во время соревнований, не знала, что происходит на тренировках. Между девочками можно посмеяться на тренировке», — вспоминала Косторная в интервью «СЭ» свой переход.

На взрослом уровне Алена дебютировала в сезоне-2019/20 на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy. Там же она впервые исполнила два тройных акселя — в произвольной программе, став десятой женщиной, успешно исполняющей этот элемент на международных соревнованиях.

В этом сезоне Косторная оставила короткую программу, которую катала еще по юниорам. Постановка «Ангел» под композиции Макса Рихтера стала визитной карточкой Алены. А комментаторы Первого канала Максим Траньков и Татьяна Тарасова называли эту постановку настоящим эталоном.

В сезоне-2019/20, который стал самым успешным в карьере спортсменки, Косторная стала первой одиночницей в истории, набравшей больше 85 баллов в короткой программе и больше 247 баллов в сумме за две программы. На соревнованиях среди взрослых она дважды била рекорды баллов в короткой программе и единожды по общей сумме.

В сезоне-2019/20 Алена выиграла финал «Гран-при» и установила рекорд в короткой программе (85,45), который затем был побит Камилой Валиевой (87,42). В начале 2020 года Косторная стала чемпионкой Европы.

«Я очень счастлива, потому что это настоящий сюрприз, — сказала фигуристка в эфире Первого канала. — В произвольной программе было несколько ошибок. Все, что я хотела, это чисто откататься. И я попробовала сделать это. Я хочу кататься чисто и улучшать свои программы, чтобы добиваться больших успехов. Что я собираюсь делать теперь? В первую очередь я посмотрю фильм и пару дней отдохну».

Чемпионат мира в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса. Пока весь мировой спорт был на паузе, Алена в июле 2020 года получила премию Международного союза конькобежцев лучшему новичку сезона.

Однако в июле же 2020 года стало известно о решении Косторной сменить тренерский штаб и перейти в академию Евгения Плющенко. Свой уход Алена объяснила в жесткой отповеди журналистам на контрольных прокатах.

«Это было 17 июля. Перед второй тренировкой я поняла, что там были просто проблемы взаимопонимания, потерян коннект. Поэтому я позвонила Сергею Александровичу (Розанову. — Прим. «СЭ»): «Такая ситуация. Есть возможность?» Он ответил: «Подожди пару дней, мы сейчас устаканим, ты еще раз подумай, потому что это очень неожиданное решение.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Столько лет работать в команде, достигнуть результатов. И это очень большие перемены". Я очень благодарна предыдущему штабу за свои достижения. Но через пару дней был повторный звонок, я сказала, что да, все обдумала и решила. И мы начали организовывать переход", — рассказала Косторная «СЭ».

Но карьера в новой группе у фигуристки не сложилась. В академии Косторная занималась у Сергея Розанова, который ставил ей тройной аксель, ставший коронным элементом для нее еще в предыдущем тренерском штабе.

Но в итоге в сезоне-2020/21 Алена так и не сумела его восстановить и не предпринимала попыток его исполнения. Она завоевала серебро на этапах Кубка России и серии «Гран-при» в Москве, после чего перенесла коронавирус и не выступала на чемпионате России. Однако попытку отобраться в сборную и попасть на чемпионат мира Алена предприняла в финале Кубка страны, где показала новые программы. Но выступила не очень удачно — лишь шестое место.

Эта смена постановок для нее была уже второй за сезон: две программы ей поставили еще летом в штабе Тутберидзе. Две — после того, как она сменила тренерский штаб. И еще две — перед финалом Кубка. Впоследствии фигуристка призналась, что выступать в полную силу во время тренировок в академии Плющенко ей сильно мешали травмы.

«У меня было много травм. И чем старше ты становишься, тем сложнее они переносятся. Там создали все условия — дали и врачей, и ЛФК. Мне сделали все. Все было бы хорошо, если бы не мои старые травмы», — объяснила Алена «СЭ».

После такого неоднозначного сезона Косторная вернулась к Этери Тутберидзе, но на испытательный срок. Большой вклад в то, чтобы возвращение состоялось, внесла дочь тренера — Диана Дэвис.

«Мы часто общались с Дианой. Сейчас нет, потому что у них другой часовой пояс, много тренировок. В один момент были постоянно на связи. Диана в какой-то момент в меня поверила. Очень благодарна ей за то, что поговорила с мамой. Условия были такими: тройной аксель и перестать отвечать тренерам. Нужно было переступать через свою гордыню», — вспоминала Косторная «СЭ».

Вскоре Алена восстановила тройной аксель и вела полноценную подготовку к олимпийскому к сезону. Но и это не помогло ей реанимировать карьеру — на «челленджере» в Финляндии Косторная стала третьей, как и на «Гран-при Канады», а на этапе во Франции завоевала серебро. Эти результаты позволили ей отобраться в финал серии, но он был отменен из-за ковида.

Незадолго до чемпионата России стало известно, что Косторная сломала руку. Из-за этого повреждения она снялась с первенства страны и не претендовала на участие в Олимпиаде-2022. Пока остальные фигуристки выступали на чемпионате Европы и в Пекине, на Алену свалилась новая беда — снова перелом, теперь уже другой руки.

К тренировкам фигуристка вернулась, каталась без прыжков. Но болельщикам в своем канале на YouTube она дала понять — сезон для нее окончен. В финале Кубка России Косторная не выступала, на чемпионат мира фигуристка также не претендовала.

В марте 2022 года в ответ на вопрос «СЭ» Косторная подтвердила факт перехода из группы Этери Тутберидзе в команду тренера Елены Буяновой. Однако причины уточнять не стала: «Все верно, информация правильная. Я теперь тренируюсь у Буяновой в школе ЦСКА», — сказала Алена.

Карьера Алены Косторной в парном катании

Сотрудничество Буяновой и Косторной вышло недолгим. В сентябре 2022 года Алена перенесла операцию на бедре и в сезон не входила, так как ей предстоял долгий процесс реабилитации. Тем не менее фигуристка продолжала кататься в шоу, для которых осваивала парные элементы.

Партнером Косторной стал Георгий Куница, который долгое время находился без партнерши. Однако сначала о сотрудничестве речи не шло — пара лишь готовилась к совместным выступлениям в шоу.

Но уже в январе 2023 года стал известно о решении Алены перейти в парное катание. Партнером фигуристки стал все тот же Георгий Куница. К тому времени отношения спортсменов уже переросли в романтические.

Алена Косторная и Георгий Куница. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Постепенно пара начала накатывать программы, а в сезон-2023/24 Косторная и Куница вошли не только как спортивная пара, но и в статусе супругов. Тренерами спортсменов стали Сергей Росляков и Бетина Попова.

Первый сезон для партнеров стал адаптационным. Паре удалось выступить на контрольных прокатах и укрепить фан-базу. Также фигуристы смогли пробить планку в 200 баллов, занести себе в актив 4-е и 5-е места на этапах российской серии «Гран-при». На чемпионате России фигуристы стали девятыми.

К национальному первенству пара поставила новую короткую программу — по мотивам знаменитой постановки Косторной «Ангел», с которой она стала чемпионкой Европы и победительницей финала «Гран-при». Эту программу было решено оставить на сезон-2024/25.

Достижения Алены Косторной

Чемпионка Европы (2020)

Победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20

Серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призер чемпионатов России в одиночном катании

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2018)

Победительница (2018) и серебряный призер (2017) финала юниорского «Гран-при»

Мастер спорта России международного класса (2020)

Личная жизнь Алены Косторной

Российская фигуристка первое время открыто не рассказывала о своей личной жизни. Хотя в мире фигурного катания ее имя связывали с разными молодыми людьми. Однако зимой 2023 года все изменилось.

Косторная в День всех влюбленных иронично раскрыла свои отношения с партнером Георгием Куницей, поделившись совместной фотографией с подписью: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить», — написала Алена.

Отношения фигуристов развивались стремительно, и уже в мае стало известно о помолвке Косторной и Куницы. В августе 2023 года спортсмены вступили в брак. Вскоре Алена и Георгий начали совместную карьеру в парном катании.

Помимо спорта фигуристы выступают в различных шоу, посещают светские мероприятия. Также Косторная и Куница пробуют себя в роли тренеров — организуют сборы, занимаются постановкой программ и помогают юным фигуристам. Однако Алена уточняет, что тренером себя пока не видит.

Косторная не раз рассказывала в интервью, что хочет стать врачом. Некоторое время ее интересовала нейрохирургия, однако впоследствии фигуристка заявила, что ей нравится пластическая хирургия. Спортсменка планирует заняться медициной после окончания спортивной карьеры.

«Не получится совмещать спорт и нейрохирургию. И к тому же сейчас поменялись приоритеты на пластическую хирургию. В детстве я смотрела сериалы «Анатомия страсти», «Доктор Хаус». Мне они понравились. Сейчас смотрю «Склифосовского». Все на один лад, но все равно интересно. Как только я закончу свою спортивную карьеру, то поступлю в медицинский», — заявила Алена «СЭ».

Социальные сети Алены Косторной

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