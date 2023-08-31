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Сегодня, 10:25

История Алины Горбачевой: жизнь и карьера наделавшей шума чемпионки России среди юниоров

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Биография юной российской фигуристки.

Алина Дмитриевна Горбачева
Дата рождения: 23 июля 2007 года
Место рождения: Краснодар
Рост: 155 см
Вид спорта: фигурное катание

История с пропажей Алины Горбачевой

29 августа 2023 года за судьбой действующей чемпионки России среди юниоров наблюдала вся страна. Одна из официальных фан-групп Горбачевой распространила информацию о пропаже Алины, полученную от ее мамы. Вечером 28 августа спортсменка вышла с катка на северо-западе Москвы и направилась через парк на набережной реки в неизвестном направлении, а ее телефон был отключен.

Поисками пропавшей фигуристки занимались представители органов власти, включая водолазов и кинологов, а также волонтеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о возможном убийстве, что является стандартной практикой в ситуациях, когда речь идет об исчезновении несовершеннолетнего. Однако к вечеру юная спортсменка была найдена целой и невредимой, а по ходу дня попадала на камеры наблюдения в кафе в районе своего катка.

Алина Горбачева. Найденная фигуристка Горбачева дала показания в следкоме. Но это явно не конец истории

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение 16-летней девочки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Подросток была доставлена в подразделение Следственного комитета по Москве, и правоохранительные органы констатировали: ее жизни и здоровью ничего не угрожает и никаких преступных действий в ее отношении не совершалось. В СМИ неоднократно возникали версии возможного конфликта между Горбачевой и ее тренером в качестве причины побега. Однако сама Алина опровергла эту информацию в социальных сетях.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — написала Горбачева.

Тем не менее, по данным Telegram-канала SHOT, в ближайшее время семью российской фигуристки ждут проверки со стороны органов опеки.

Детство и юность

Будущая чемпионка России среди юниоров родилась в Краснодаре. Там же Горбачева впервые вышла на лед — в одном из торговых центров города. Это случилось достаточно поздно по меркам фигурного катания — Алине было 6,5 года. Тогда она побывала на катке во время дня рождения одной из своих подружек, что оказало серьезное влияние на ее биографию. И ей настолько понравилось кататься, что она упросила маму отдать ее в секцию.

Первое время Горбачева тренировалась в Краснодаре, сменила пару специалистов, но для дальнейшего прогресса ей было необходимо отправиться в Москву или Санкт-Петербург. Выбор ее родителей пал на подмосковную академию «Триумф». Там Алину заметила молодой специалист Софья Федченко, с которой фигуристка и достигла успехов.

Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивная биография Горбачевой

Сначала Горбачева работала с тренером дистанционно, лишь иногда приезжая в Тверскую область, где тогда проходили занятия. Однако в дальнейшем стало ясно, что для плодотворной работы Алине необходимо жить ближе к катку на постоянной основе. Фигуристка попросила у мамы разрешения на переезд в дом тренера и перебралась в Москву.

Известно, что мать спортсменки Екатерина также обосновалась в столице России, но в удаленном от ледового комплекса районе. Какое-то время Алина жила с ней, но после открытия катка в Москве девушка предпочла перебраться жить к тренеру, так как от Федченко ехать до арены намного быстрее.

«Случился такой момент. Когда мы с Алиной переехали с юга Москвы сюда, на север, ее мама не смогла переехать из квартиры и снимать другую. Она предложила ездить Алине самостоятельно на метро, а это два часа дороги в одну сторону. Естественно, Алина быстро устала и попросилась жить со мной. Я поговорила с мамой, объяснила, как я вижу эту ситуацию. Сказала, что, на мой взгляд, это очень плохо скажется на их взаимоотношениях — скорее всего, будут обиды. Но она стояла на своем: «Я не перееду». Ну а я не могла позволить тратить ребенку по четыре часа на дорогу каждый день. Она же просто не может тренироваться в таком режиме. Ну и забрала Алину к себе», — так тренер объяснила переезд своей ученицы.

Алина Горбачева. Первая чемпионка из регионов? Победительница первенства России Горбачева выступает за Тверь под руководством молодого тренера

Первые успехи давались Алине Горбачевой нелегко, ведь ей приходилось соперничать с девочками, которые пришли на лед в более юном возрасте. К тому же родители не сильно разделяли энтузиазм дочери к фигурному катанию:

«Не то чтобы родителям не очень нравилось мое занятие фигурным катанием, но и не сказать, чтобы они меня прямо в этом поддерживали. В какие-то моменты, наоборот, даже не хотели, чтобы я занималась. Не очень люблю говорить на эту тему, но да, в какой-то момент говорили, что мне нужно бросить. А я хотела продолжать дальше», — рассказала Горбачева в интервью Sport24.

Нахождение в сборной Тверской области обеспечивало девушке финансирование для тренировок и поездок на соревнования. Она записала в свой актив победы на таких турнирах, как Santa Claus Cup, а также многочисленных региональных соревнованиях. Но было понятно, что для дальнейшего развития и попадания в топ были нужны элементы ультра-си.

В сезоне-2022/23 на тот момент 15-летняя Горбачева успешно исполняла четверной сальхов на соревнованиях, а первые попытки Алина предпринимала еще в 12 лет. Сложнейший элемент помог ей одержать достаточно значимую победу — выиграть первенство России среди юниоров. Это позволило фигуристке войти в основной состав сборной страны своего возраста.

К тому же впервые с 2014 года на первенстве России среди юниоров победу одержала не ученица Этери Тутберидзе. Все это делает успех Горбачевой еще более значимым. К новому сезону фигуристка активно готовит усложнение контента — учит тройной аксель.

Достижения

  • Чемпионка России среди юниоров

  • Серебряный и бронзовый призер первенства России

  • Бронзовый призер Спартакиады учащихся России

  • Победительница соревнований на призы ФФКК Санкт-Петербурга

  • Призер этапа серии «Гран-при России»

  • 9-е место чемпионата России-2023

  • Победительница Кубка Первого канала-2023 в составе «Красной машины»

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Фигурное катание
Алина Горбачева
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