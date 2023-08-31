История Алины Горбачевой: жизнь и карьера наделавшей шума чемпионки России среди юниоров

Биография юной российской фигуристки.

Алина Дмитриевна Горбачева

Дата рождения: 23 июля 2007 года

Место рождения: Краснодар

Рост: 155 см

Вид спорта: фигурное катание

История с пропажей Алины Горбачевой

29 августа 2023 года за судьбой действующей чемпионки России среди юниоров наблюдала вся страна. Одна из официальных фан-групп Горбачевой распространила информацию о пропаже Алины, полученную от ее мамы. Вечером 28 августа спортсменка вышла с катка на северо-западе Москвы и направилась через парк на набережной реки в неизвестном направлении, а ее телефон был отключен.

Поисками пропавшей фигуристки занимались представители органов власти, включая водолазов и кинологов, а также волонтеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о возможном убийстве, что является стандартной практикой в ситуациях, когда речь идет об исчезновении несовершеннолетнего. Однако к вечеру юная спортсменка была найдена целой и невредимой, а по ходу дня попадала на камеры наблюдения в кафе в районе своего катка.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение 16-летней девочки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Подросток была доставлена в подразделение Следственного комитета по Москве, и правоохранительные органы констатировали: ее жизни и здоровью ничего не угрожает и никаких преступных действий в ее отношении не совершалось. В СМИ неоднократно возникали версии возможного конфликта между Горбачевой и ее тренером в качестве причины побега. Однако сама Алина опровергла эту информацию в социальных сетях.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — написала Горбачева.

Тем не менее, по данным Telegram-канала SHOT, в ближайшее время семью российской фигуристки ждут проверки со стороны органов опеки.

Детство и юность

Будущая чемпионка России среди юниоров родилась в Краснодаре. Там же Горбачева впервые вышла на лед — в одном из торговых центров города. Это случилось достаточно поздно по меркам фигурного катания — Алине было 6,5 года. Тогда она побывала на катке во время дня рождения одной из своих подружек, что оказало серьезное влияние на ее биографию. И ей настолько понравилось кататься, что она упросила маму отдать ее в секцию.

Первое время Горбачева тренировалась в Краснодаре, сменила пару специалистов, но для дальнейшего прогресса ей было необходимо отправиться в Москву или Санкт-Петербург. Выбор ее родителей пал на подмосковную академию «Триумф». Там Алину заметила молодой специалист Софья Федченко, с которой фигуристка и достигла успехов.

Алина Горбачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивная биография Горбачевой

Сначала Горбачева работала с тренером дистанционно, лишь иногда приезжая в Тверскую область, где тогда проходили занятия. Однако в дальнейшем стало ясно, что для плодотворной работы Алине необходимо жить ближе к катку на постоянной основе. Фигуристка попросила у мамы разрешения на переезд в дом тренера и перебралась в Москву.

Известно, что мать спортсменки Екатерина также обосновалась в столице России, но в удаленном от ледового комплекса районе. Какое-то время Алина жила с ней, но после открытия катка в Москве девушка предпочла перебраться жить к тренеру, так как от Федченко ехать до арены намного быстрее.

«Случился такой момент. Когда мы с Алиной переехали с юга Москвы сюда, на север, ее мама не смогла переехать из квартиры и снимать другую. Она предложила ездить Алине самостоятельно на метро, а это два часа дороги в одну сторону. Естественно, Алина быстро устала и попросилась жить со мной. Я поговорила с мамой, объяснила, как я вижу эту ситуацию. Сказала, что, на мой взгляд, это очень плохо скажется на их взаимоотношениях — скорее всего, будут обиды. Но она стояла на своем: «Я не перееду». Ну а я не могла позволить тратить ребенку по четыре часа на дорогу каждый день. Она же просто не может тренироваться в таком режиме. Ну и забрала Алину к себе», — так тренер объяснила переезд своей ученицы.

Первые успехи давались Алине Горбачевой нелегко, ведь ей приходилось соперничать с девочками, которые пришли на лед в более юном возрасте. К тому же родители не сильно разделяли энтузиазм дочери к фигурному катанию:

«Не то чтобы родителям не очень нравилось мое занятие фигурным катанием, но и не сказать, чтобы они меня прямо в этом поддерживали. В какие-то моменты, наоборот, даже не хотели, чтобы я занималась. Не очень люблю говорить на эту тему, но да, в какой-то момент говорили, что мне нужно бросить. А я хотела продолжать дальше», — рассказала Горбачева в интервью Sport24.

Нахождение в сборной Тверской области обеспечивало девушке финансирование для тренировок и поездок на соревнования. Она записала в свой актив победы на таких турнирах, как Santa Claus Cup, а также многочисленных региональных соревнованиях. Но было понятно, что для дальнейшего развития и попадания в топ были нужны элементы ультра-си.

В сезоне-2022/23 на тот момент 15-летняя Горбачева успешно исполняла четверной сальхов на соревнованиях, а первые попытки Алина предпринимала еще в 12 лет. Сложнейший элемент помог ей одержать достаточно значимую победу — выиграть первенство России среди юниоров. Это позволило фигуристке войти в основной состав сборной страны своего возраста.

К тому же впервые с 2014 года на первенстве России среди юниоров победу одержала не ученица Этери Тутберидзе. Все это делает успех Горбачевой еще более значимым. К новому сезону фигуристка активно готовит усложнение контента — учит тройной аксель.

Достижения

Чемпионка России среди юниоров

Серебряный и бронзовый призер первенства России

Бронзовый призер Спартакиады учащихся России

Победительница соревнований на призы ФФКК Санкт-Петербурга

Призер этапа серии «Гран-при России»

9-е место чемпионата России-2023

Победительница Кубка Первого канала-2023 в составе «Красной машины»

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