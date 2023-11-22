Биография Елизаветы Туктамышевой: жизнь и карьера чемпионки мира и Европы

История одной из самых известных российских фигуристок.

Елизавета Сергеевна Туктамышева

Дата рождения: 17 декабря 1996

Место рождения: Глазов

Рост: 157 см.

Вид спорта: фигурное катание

Елизавета Туктамышева является одной из самых известных фигуристок не только в России, но и во всем в мире. Ее уважают за долгие годы в фигурном катании, яркий стиль катания и сложнейшие прыжки в программах. Эта спортсменка провела на льду большую часть своей жизни, но в 2023 году приняла решение взять паузу в карьере.

<br>

Тем не менее Туктамышева продолжает кататься в различных ледовых шоу. Елизавета уже давно стала одной из самых ярких и значимых личностей в российском сообществе фигурного катания. И даже если возвращения к соревновательной деятельности не состоится, можно смело говорить о том, что фигуристка внесла огромный вклад в развитие своего вида спорта.

Детство и юность Елизаветы Туктамышевой

Будущая фигуристка родилась в Глазове (Удмуртия) в семье футбольного тренера Сергея и учительницы алгебры и геометрии Елены Туктамышевых. У Елизаветы также есть младшая сестра Евгения. Родители не планировали, что старшая дочь станет профессиональной спортсменкой, хоть девочка и росла очень активным ребенком.

Но у Туктамышевой было столько энергии, что ее было нужно направить в верное русло. Секции по художественной гимнастике в городе не было. А на танцы девочка еще не могла пойти из-за возраста. Так, в 5 лет Лиза оказалась на льду: мама привела ее в группу Светланы Веретенниковой.

«У нее была масса энергии. Надо было что-то с этим делать, и мы искали варианты. В спортивную гимнастику у нас набирали только мальчиков, секции художественной гимнастики не было, танцы только с шести-семи лет. А в пять лет эту энергию некуда было направить. Так мы и нашли Светлану Михайловну. Ее дочка училась у меня в классе. Когда Лиза пришла к ней в группу, ей пришлось быстро догонять», — рассказала Елена Туктамышева «Русскому репортеру».

Светлана Веретенникова и Елизавета Туктамышева. Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»

Сама Лиза рассказывала, что в фигурное катание она пришла по дружбе. Как-то она вместе с отцом оказалась в спортивном лагере, где завела новых подруг, которые являлись фигуристками. И чтобы не расставаться с ними, Туктамышева попросила родителей отдать ее в спортивную секцию.

«Мой папа работал в спортивном лагере, и как-то раз взял меня с собой. Я там подружилась с девочками-фигуристами и, чтобы не расставаться с ними, тоже пошла тренироваться. Пришла в группу, какое-то время была там самая маленькая и самая отстающая, но очень быстро подтянулась», — приводит «Весь спорт» слова Елизаветы.

Карьера Елизаветы Туктамышевой в фигурном катании

Изначально Елизавета ничем не отличалась от других детей в секции. Но впоследствии Туктамышева показала высокую работоспособность и умение быстро учиться.

«Пришла обычная девочка, правда, поехала сразу — до этого она на коньках не стояла. Целый год она каталась, а потом мы стали более плотно заниматься не только общеразвивающими упражнениями, но и фигурным катанием. И когда мы начали целенаправленно заниматься прыжками, оказалось, что Лиза очень быстро все схватывает, моментально запоминает», — приводит «Русский репортер» слова первого тренера Туктамышевой.

Однако сама спортсменка считает, что ее отличали высокие прыжки: «Было время, когда я выигрывала только за счет прыжков, не было ни вращений, ни шагов — только прыжки». Возможно, именно поэтому талант юной фигуристки рассмотрел Алексей Мишин, который заметил Туктамышеву во время одного из турниров.

Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Впрочем, заслуженный тренер России не сразу взял Елизавету в свою группу. Ее техника тогда была далека от совершенства. Однако впоследствии Мишин все-таки решил поработать с юной спортсменкой, которой пришлось переучивать чуть ли не все прыжки.

«Когда мы начали работать, я вдруг понял, что эта девочка схватывает все, что ей говоришь, просто на лету. Что она пластична, музыкальна, с абсолютным слухом, с хорошей головой. Хотя поначалу кроме прыжка и корявости я не видел в Туктамышевой вообще ничего», — рассказал Мишин «СЭ».

Первое время после начала сотрудничества с Алексеем Николаевичем каждые две недели Елизавета проводила по 27 часов в поездах из Глазова до Санкт-Петербурга. Фигуристке приходилось жить в общежитиях. В конечном итоге она вместе с мамой и сестрой окончательно перебралась в город на Неве (отца спортсменки не стало в начале 2011 года).

«Секрет Алексея Николаевича — в полной отдаче своему делу. Если он видит в тебе талант, он очень помогает. Он ни разу не взял с меня ни за что деньги, только помогал — с костюмами, с квартирой. Он меня с детства вел», — поделилась Туктамышева в интервью ТАСС.

Вместе с Алексеем Мишиным Елизавета разучила оставшиеся тройные прыжки, а также каскады 3-3. К 12 годам Туктамышева успела освоить тройной аксель и выступить на первом чемпионате России, а на тренировках пробовала четверной тулуп. За такую мощную прыжковую технику фигуристку считали вундеркиндом.

Однако накануне главного старта в карьере каждого спортсмена — Олимпийских игр — Туктамышева столкнулась с тяжелейшим переходным возрастом. Лиза боролась с собой и с весом, а ее результаты резко снизились. После 10-го места на чемпионате России об Олимпиаде в Сочи-2014 фигуристке пришлось забыть.

«Когда я не попала на Олимпиаду, сломала ногу, вылетела из сборной, то поняла, что хуже уже быть не может. Это помогло мне отпустить ситуацию и начать наслаждаться тем, что есть. И тогда пришло время снова почувствовать вкус победы. Я выходила на лед и не боялась, что у меня что-то не получится», — вспоминала Елизавета в интервью «Собаке.ру».

К концу сезона добавилась еще одна проблема — травма правого голеностопа. Однако после стольких трудностей Елизавета в 2015 году сумела провести лучший сезон в своей карьере. Сначала Туктамышевой покорился финал «Гран-при», затем чемпионат Европы. На ЧМ-2015 фигуристка впервые исполнила тройной аксель и стала первой чемпионкой мира в истории российского женского катания.

«Помню, что перед короткой вообще не волновалась, у меня был хороший боевой настрой, а перед произвольной программой, когда я понимала, что вот-вот, очень сильно переживала, боялась допустить ошибку и упустить итоговое первое место. Места себе не находила. Глупость ведь. Я была готова очень хорошо и, слава богу, все обошлось,» — рассказала Туктамышева «СЭ» о своей победе на чемпионате мира-2015.

Елизавета Туктамышева. Фото Ольга Бенар, архив «СЭ»

После столь успешного сезона фигуристку вновь ждали неудачи: травмы, борьба с весом. Несколько лет Елизавета демонстрировала низкие результаты. Ей вновь не удалось показать себя с лучшей стороны в олимпийском сезоне — Игры в Пхенчхане в 2018 году прошли без нее. Но после пропуска второй Олимпиады Туктамышева вновь сумела набрать форму.

Елизавета стабильно прыгала тройной аксель и даже исполняла четверной тулуп на тренировках. Весь олимпийский цикл фигуристка держалась в топе, уступая более молодым соперницам, владеющим четверными прыжками. На Олимпийские игры в Пекине в 2022 году Туктамышева не поехала, но была первой запасной и даже участвовала в сборе олимпийской команды в Красноярске.

Приостановка карьеры Елизаветы Туктамышевой

В 2020-х Елизавета стала одной из самых опытных фигуристок России. Туктамышева также стала рекордсменкой по числу участий в чемпионатах страны (вместе с Сергеем Вороновым — по 15 раз). Однако из-за отсутствия международных турниров для российских спортсменов она осенью 2023 года призналась, что испытывает сложности с мотивацией для дальнейших выступлений.

Туктамышева выступила на контрольных прокатах сезона-2023/2024, представив новую короткую программу. Затем фигуристка сообщила, что делает приостановку карьеры и пока не планирует участие в соревнованиях.

«Я знаю, вы ждали этот пост. Столько всего написали в СМИ за эти дни. Я даже не ожидала такого внимания. Последние 2 года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», — написала Туктамышева в своих соцсетях.

Достижения Елизаветы Туктамышевой

Чемпионка мира (2015 год)

Чемпионка Европы (2015)

Серебряный призер чемпионата мира (2021)

Бронзовый призер чемпионата Европы (2013)

Чемпионка командного чемпионата мира (2021)

Победительница финала «Гран-при» (2014/2015)

Чемпионка России (2013)

Двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер чемпионата России

Чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр (2012)

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2011 года

Серебряный призер финала «Гран-при» 2010 года среди юниоров

Мастер спорта России международного класса (2012)

Заслуженный мастер спорта России (2015)

Медийная карьера Елизаветы Туктамышевой

Фигуристка является одной из самых известных и упоминаемых в социальных сетях и СМИ. Туктамышева охотно дает интервью и участвует в различных проектах. После приостановки карьеры стало известно о сотрудничестве Елизаветы с Первым каналом.

Также спортсменка активно участвует в шоу: ее приглашали в свои ледовые проекты Этери Тутберидзе, Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко. Туктамышева проводит мастер-классы и посещает светские мероприятия. Она также активно ведет социальные сети и часто делится яркими снимками с различных фотосессий.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Помимо спортивной карьеры, фигуристка успела уделить время и образованию. После окончания школы Елизавета поступила в НГУ имени Лесгафта, который в 2020 году окончила с красным дипломом. Туктамышева училась на кафедре теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания на коньках.

В 2021 году Елизавета попала на обложку мужского журнала Maxim Russia. Некоторые ее постановки (в основном показательные) были достаточно смелыми. Номер под знаменитый хит Бритни Спирс Toxic, в котором фигуристка раздевается до бюстгальтера на льду, стал одним из самых обсуждаемых — не только в России, но и за границей.

Талант Туктамышевой и ее спортивное долголетие отмечают многие российские и зарубежные специалисты.

Личная жизнь Елизаветы Туктамышевой

Известную фигуристку долгое время связывал роман с одним из одиночников группы Алексея Мишина — Андреем Лазукиным. Пара часто делилась совместными снимками и проводила вместе отпуска. Однако в 2020 году стало известно о расставании Елизаветы и Андрея после пяти лет отношений.

С бывшим молодым человеком фигуристка не в ссоре: Елизавета и Андрей летом 2023 года вместе проводили мастер-классы в Мексике. А также спортсмены недавно стали крестными родителями малыша у друзей.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В октябре 2023 года Туктамышева дала понять, что она вновь состоит в отношениях. Однако имя нового возлюбленного она раскрывать не стала. Многие предположили, что Елизавета могла возобновить роман с Андреем Лазукиным. Но официального подтверждения этой информации пока не было.

«Не люблю клубы вообще. Клубы, думаю, только для того, чтобы знакомиться с кем-то. Знакомлюсь ли я с кем-то? Ну точно не в клубе. Tinder? Нет. У меня есть сейчас друг. Он всю жизнь был, по-моему, со мной рядом», — сказала Туктамышева в интервью на You-Tube-канале «СБГ ШОУ».

Социальные сети Елизаветы Туктамышевой

ВКонтакте

Твиттер

Instagram*

Telegram

*Запрещена в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.