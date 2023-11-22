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Биография Елизаветы Туктамышевой: жизнь и карьера чемпионки мира и Европы

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Светлана Веретенникова и Елизавета Туктамышева.
Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Ольга Бенар, архив «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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История одной из самых известных российских фигуристок.

Елизавета Сергеевна Туктамышева
Дата рождения: 17 декабря 1996
Место рождения: Глазов
Рост: 157 см.
Вид спорта: фигурное катание

Елизавета Туктамышева является одной из самых известных фигуристок не только в России, но и во всем в мире. Ее уважают за долгие годы в фигурном катании, яркий стиль катания и сложнейшие прыжки в программах. Эта спортсменка провела на льду большую часть своей жизни, но в 2023 году приняла решение взять паузу в карьере.

Тем не менее Туктамышева продолжает кататься в различных ледовых шоу. Елизавета уже давно стала одной из самых ярких и значимых личностей в российском сообществе фигурного катания. И даже если возвращения к соревновательной деятельности не состоится, можно смело говорить о том, что фигуристка внесла огромный вклад в развитие своего вида спорта.

Детство и юность Елизаветы Туктамышевой

Будущая фигуристка родилась в Глазове (Удмуртия) в семье футбольного тренера Сергея и учительницы алгебры и геометрии Елены Туктамышевых. У Елизаветы также есть младшая сестра Евгения. Родители не планировали, что старшая дочь станет профессиональной спортсменкой, хоть девочка и росла очень активным ребенком.

Но у Туктамышевой было столько энергии, что ее было нужно направить в верное русло. Секции по художественной гимнастике в городе не было. А на танцы девочка еще не могла пойти из-за возраста. Так, в 5 лет Лиза оказалась на льду: мама привела ее в группу Светланы Веретенниковой.

«У нее была масса энергии. Надо было что-то с этим делать, и мы искали варианты. В спортивную гимнастику у нас набирали только мальчиков, секции художественной гимнастики не было, танцы только с шести-семи лет. А в пять лет эту энергию некуда было направить. Так мы и нашли Светлану Михайловну. Ее дочка училась у меня в классе. Когда Лиза пришла к ней в группу, ей пришлось быстро догонять», — рассказала Елена Туктамышева «Русскому репортеру».

Светлана Веретенникова и Елизавета Туктамышева.
Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»

Сама Лиза рассказывала, что в фигурное катание она пришла по дружбе. Как-то она вместе с отцом оказалась в спортивном лагере, где завела новых подруг, которые являлись фигуристками. И чтобы не расставаться с ними, Туктамышева попросила родителей отдать ее в спортивную секцию.

«Мой папа работал в спортивном лагере, и как-то раз взял меня с собой. Я там подружилась с девочками-фигуристами и, чтобы не расставаться с ними, тоже пошла тренироваться. Пришла в группу, какое-то время была там самая маленькая и самая отстающая, но очень быстро подтянулась», — приводит «Весь спорт» слова Елизаветы.

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Карьера Елизаветы Туктамышевой в фигурном катании

Изначально Елизавета ничем не отличалась от других детей в секции. Но впоследствии Туктамышева показала высокую работоспособность и умение быстро учиться.

«Пришла обычная девочка, правда, поехала сразу — до этого она на коньках не стояла. Целый год она каталась, а потом мы стали более плотно заниматься не только общеразвивающими упражнениями, но и фигурным катанием. И когда мы начали целенаправленно заниматься прыжками, оказалось, что Лиза очень быстро все схватывает, моментально запоминает», — приводит «Русский репортер» слова первого тренера Туктамышевой.

Однако сама спортсменка считает, что ее отличали высокие прыжки: «Было время, когда я выигрывала только за счет прыжков, не было ни вращений, ни шагов — только прыжки». Возможно, именно поэтому талант юной фигуристки рассмотрел Алексей Мишин, который заметил Туктамышеву во время одного из турниров.

Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Впрочем, заслуженный тренер России не сразу взял Елизавету в свою группу. Ее техника тогда была далека от совершенства. Однако впоследствии Мишин все-таки решил поработать с юной спортсменкой, которой пришлось переучивать чуть ли не все прыжки.

«Когда мы начали работать, я вдруг понял, что эта девочка схватывает все, что ей говоришь, просто на лету. Что она пластична, музыкальна, с абсолютным слухом, с хорошей головой. Хотя поначалу кроме прыжка и корявости я не видел в Туктамышевой вообще ничего», — рассказал Мишин «СЭ».

Первое время после начала сотрудничества с Алексеем Николаевичем каждые две недели Елизавета проводила по 27 часов в поездах из Глазова до Санкт-Петербурга. Фигуристке приходилось жить в общежитиях. В конечном итоге она вместе с мамой и сестрой окончательно перебралась в город на Неве (отца спортсменки не стало в начале 2011 года).

«Секрет Алексея Николаевича — в полной отдаче своему делу. Если он видит в тебе талант, он очень помогает. Он ни разу не взял с меня ни за что деньги, только помогал — с костюмами, с квартирой. Он меня с детства вел», — поделилась Туктамышева в интервью ТАСС.

Вместе с Алексеем Мишиным Елизавета разучила оставшиеся тройные прыжки, а также каскады 3-3. К 12 годам Туктамышева успела освоить тройной аксель и выступить на первом чемпионате России, а на тренировках пробовала четверной тулуп. За такую мощную прыжковую технику фигуристку считали вундеркиндом.

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Однако накануне главного старта в карьере каждого спортсмена — Олимпийских игр — Туктамышева столкнулась с тяжелейшим переходным возрастом. Лиза боролась с собой и с весом, а ее результаты резко снизились. После 10-го места на чемпионате России об Олимпиаде в Сочи-2014 фигуристке пришлось забыть.

«Когда я не попала на Олимпиаду, сломала ногу, вылетела из сборной, то поняла, что хуже уже быть не может. Это помогло мне отпустить ситуацию и начать наслаждаться тем, что есть. И тогда пришло время снова почувствовать вкус победы. Я выходила на лед и не боялась, что у меня что-то не получится», — вспоминала Елизавета в интервью «Собаке.ру».

К концу сезона добавилась еще одна проблема — травма правого голеностопа. Однако после стольких трудностей Елизавета в 2015 году сумела провести лучший сезон в своей карьере. Сначала Туктамышевой покорился финал «Гран-при», затем чемпионат Европы. На ЧМ-2015 фигуристка впервые исполнила тройной аксель и стала первой чемпионкой мира в истории российского женского катания.

«Помню, что перед короткой вообще не волновалась, у меня был хороший боевой настрой, а перед произвольной программой, когда я понимала, что вот-вот, очень сильно переживала, боялась допустить ошибку и упустить итоговое первое место. Места себе не находила. Глупость ведь. Я была готова очень хорошо и, слава богу, все обошлось,» — рассказала Туктамышева «СЭ» о своей победе на чемпионате мира-2015.

Елизавета Туктамышева.
Фото Ольга Бенар, архив «СЭ»

После столь успешного сезона фигуристку вновь ждали неудачи: травмы, борьба с весом. Несколько лет Елизавета демонстрировала низкие результаты. Ей вновь не удалось показать себя с лучшей стороны в олимпийском сезоне — Игры в Пхенчхане в 2018 году прошли без нее. Но после пропуска второй Олимпиады Туктамышева вновь сумела набрать форму.

Елизавета стабильно прыгала тройной аксель и даже исполняла четверной тулуп на тренировках. Весь олимпийский цикл фигуристка держалась в топе, уступая более молодым соперницам, владеющим четверными прыжками. На Олимпийские игры в Пекине в 2022 году Туктамышева не поехала, но была первой запасной и даже участвовала в сборе олимпийской команды в Красноярске.

Приостановка карьеры Елизаветы Туктамышевой

В 2020-х Елизавета стала одной из самых опытных фигуристок России. Туктамышева также стала рекордсменкой по числу участий в чемпионатах страны (вместе с Сергеем Вороновым — по 15 раз). Однако из-за отсутствия международных турниров для российских спортсменов она осенью 2023 года призналась, что испытывает сложности с мотивацией для дальнейших выступлений.

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Туктамышева выступила на контрольных прокатах сезона-2023/2024, представив новую короткую программу. Затем фигуристка сообщила, что делает приостановку карьеры и пока не планирует участие в соревнованиях.

«Я знаю, вы ждали этот пост. Столько всего написали в СМИ за эти дни. Я даже не ожидала такого внимания. Последние 2 года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», — написала Туктамышева в своих соцсетях.

Достижения Елизаветы Туктамышевой

  • Чемпионка мира (2015 год)

  • Чемпионка Европы (2015)

  • Серебряный призер чемпионата мира (2021)

  • Бронзовый призер чемпионата Европы (2013)

  • Чемпионка командного чемпионата мира (2021)

  • Победительница финала «Гран-при» (2014/2015)

  • Чемпионка России (2013)

  • Двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер чемпионата России

  • Чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр (2012)

  • Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2011 года

  • Серебряный призер финала «Гран-при» 2010 года среди юниоров

  • Мастер спорта России международного класса (2012)

  • Заслуженный мастер спорта России (2015)

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Медийная карьера Елизаветы Туктамышевой

Фигуристка является одной из самых известных и упоминаемых в социальных сетях и СМИ. Туктамышева охотно дает интервью и участвует в различных проектах. После приостановки карьеры стало известно о сотрудничестве Елизаветы с Первым каналом.

Также спортсменка активно участвует в шоу: ее приглашали в свои ледовые проекты Этери Тутберидзе, Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко. Туктамышева проводит мастер-классы и посещает светские мероприятия. Она также активно ведет социальные сети и часто делится яркими снимками с различных фотосессий.

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Помимо спортивной карьеры, фигуристка успела уделить время и образованию. После окончания школы Елизавета поступила в НГУ имени Лесгафта, который в 2020 году окончила с красным дипломом. Туктамышева училась на кафедре теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания на коньках.

В 2021 году Елизавета попала на обложку мужского журнала Maxim Russia. Некоторые ее постановки (в основном показательные) были достаточно смелыми. Номер под знаменитый хит Бритни Спирс Toxic, в котором фигуристка раздевается до бюстгальтера на льду, стал одним из самых обсуждаемых — не только в России, но и за границей.

Талант Туктамышевой и ее спортивное долголетие отмечают многие российские и зарубежные специалисты.

Личная жизнь Елизаветы Туктамышевой

Известную фигуристку долгое время связывал роман с одним из одиночников группы Алексея Мишина — Андреем Лазукиным. Пара часто делилась совместными снимками и проводила вместе отпуска. Однако в 2020 году стало известно о расставании Елизаветы и Андрея после пяти лет отношений.

С бывшим молодым человеком фигуристка не в ссоре: Елизавета и Андрей летом 2023 года вместе проводили мастер-классы в Мексике. А также спортсмены недавно стали крестными родителями малыша у друзей.

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В октябре 2023 года Туктамышева дала понять, что она вновь состоит в отношениях. Однако имя нового возлюбленного она раскрывать не стала. Многие предположили, что Елизавета могла возобновить роман с Андреем Лазукиным. Но официального подтверждения этой информации пока не было.

«Не люблю клубы вообще. Клубы, думаю, только для того, чтобы знакомиться с кем-то. Знакомлюсь ли я с кем-то? Ну точно не в клубе. Tinder? Нет. У меня есть сейчас друг. Он всю жизнь был, по-моему, со мной рядом», — сказала Туктамышева в интервью на You-Tube-канале «СБГ ШОУ».

Социальные сети Елизаветы Туктамышевой

ВКонтакте

Твиттер

Instagram*

Telegram

*Запрещена в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
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