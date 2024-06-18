Биография Макара Игнатова: жизнь и карьера российского фигуриста

История победителя Кубка России.

Макар Денисович Игнатов

Дата рождения: 21 июня 2000 года.

Место рождения: Санкт-Петербург.

Рост: 185 см.

Вид спорта: фигурное катание.

Детство и юность Макара Игнатова

Будущий фигурист родился в интеллигентной петербургской семье. Информации о родителях и близких Макара в открытых источниках практически нет — так пожелал сам Игнатов.

В фигурном катании спортсмен оказался по собственному желанию. По его словам, однажды он увидел соревнования по телевизору и попросил родителей отвести его в секцию.

«Мне было 4 года. Как рассказывали родители, я увидел по телевизору какие-то соревнования и загорелся, стал просить меня отвести попробовать. Это было зимой, и мы сходили на массовое катание. Родители думали, что я перегорю, но я до августа терзал их просьбой пойти на каток снова. Тогда уже меня отвели в «Юбилейный», где я начал кататься. Когда понял, что это мое? Мне всегда нравилось», — рассказал Игнатов в социальных сетях.

Родители поддержали новое увлечение сына. Так в 4 года Игнатов начал заниматься фигурным катанием. Первым тренером фигуриста стала Ирма Бухарцева.

Макар Игнатов в детстве. Фото из соцсетей Макара Игнатова

Спортивная карьера Макара Игнатова

Первые шаги на льду фигурист сделал во дворце спорта «Юбилейный». Там под руководством Бухарцевой Игнатов освоил двойные прыжки.

«Я занимался у Бухарцевой три года, благодаря ей я научился кататься и освоил все двойные прыжки. Она мне дала очень хорошую техническую базу, которая, думаю, помогает мне и сейчас», — приводит «Спорт изнутри» слова Игнатова.

После трех лет сотрудничества с Бухарцевой Макар некоторое время работал с Натальей Голубевой, а потом оказался в группе Алексея Мишина. Там над прогрессом Игнатова работали Татьяна Мишина и Олег Татауров.

Во время занятий в группе Мишина Макар познакомился с кумиром детства Евгением Плющенко, который в тот момент вернулся к тренировкам и готовился к Олимпийским играм.

«В свое время для меня кумиром был Плющенко. Мне даже посчастливилось с ним покататься в одной группе, когда я тренировался у Мишина», — рассказал Игнатов в социальных сетях.

В группе Мишина фигурист освоил тройной аксель и начал изучать четверные прыжки, а также завоевал медали детских всероссийских соревнований.

Макар мог связать свою жизнь с другим видом спорта — футболом. На некоторое время он даже уходил из фигурного катания. К тому же его прогрессу мешали травмы и давление со стороны родителей, которые заставляли сына учиться.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«У Макара были травмы. Кроме того, родители говорили, что надо учиться, из-за чего он пропускал много тренировок. Было видно, что мальчик способный. Как-то очень тихо закончил Макар у нас. Родители говорили: «Вас не устраивает, что мы ходим так редко». Но иногда он всего раз в неделю появлялся на тренировках. И все равно мы его из группы не удаляли и очень сожалели, когда узнали, что он уходит», — объяснила «Спорт день за днем» Татьяна Мишина.

Из-за многочисленных травм в общей сложности Игнатов пропустил два года — сезоны 2014/15 и 2015/16. В этот момент Макар проживал стадию активного роста и испытывал проблемы с коленями. На фоне трудностей он думал о завершении карьеры.

«Было ли когда-нибудь желание бросить профессиональный спорт? Да, когда я почти два года не катался, но эти мысли быстро ушли. Я рад, что не закончил, и сегодня ни о чем таком не думаю», — рассказал Игнатов подписчикам.

В итоге Макар принял решение остаться в спорте и сменил тренерский штаб. С сезона-2016/17 Игнатов тренировался под руководством Евгения Рукавицына. После возвращения фигурист завоевал несколько медалей: бронзу международного турнира Coupe de Nice и спартакиады учащихся, а также золото на этапе и в финале Кубка России.

В сезоне-2017/18 Игнатов дебютировал на юниорских международных турнирах. Макар завоевал бронзу и серебро на этапах «Гран-при», а финале остановился в шаге от пьедестала. На чемпионате России фигурист стал 12-м, а на юниорском первенстве страны — шестым.

Следующий сезон для спортсмена вновь получился непростым из-за перелома кости в правой ноге. Занять призовое место Игнатов только смог на заключительном старте — в финале Кубка Санкт-Петербурга, где Макар стал победителем.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В сезоне-2019/20 Игнатов завоевал бронзу на этапе «Гран-при России», а также стал четвертым на национальном первенстве. Макар был запасным на чемпионатах Европы и мира, но ЧЕ состоялся без него, а ЧМ и вовсе был отменен из-за пандемии.

После паузы из-за коронавирусных ограничений фигурист сумел сохранить форму и достичь главных на данный момент достижений в своей карьере. В сезоне-2020/21 Игнатов стал вице-чемпионом России, уступив только Михаилу Коляде.

Спустя год Макар стал четвертым на этапах «Гран-при», но на турнире в Японии его выступление особенно запомнилось российским болельщикам. Дело в том, что Игнатов исполнил четыре четверных прыжка в произвольной программе — первым из российских фигуристов. И хоть с этих стартов спортсмен уехал без медалей, его выступление запомнилось.

Игнатов отличается хорошей техникой прыжковых элементов, однако при этом выступает он не слишком стабильно. Также Макар часто теряет баллы на непрыжковых элементах — вращения не являются его сильной стороной.

Весной 2024 года фигурист объявил о переходе в академию Евгения Плющенко и переезде в Москву.

«Мною было принято решение о переходе в группу Плющенко Евгения Викторовича. Вчера я пришел к Евгению Владимировичу, сказал ему об этом. Я прошел долгий путь с этим человеком, со всей нашей группой, командой, практически полные десять лет я тренировался и рос под их руководством, заботой и крепким плечом. Большое спасибо всем вам, без вас я не был бы тем фигуристом, тем человеком, что есть сейчас. Спасибо за ваш труд, вашу любовь и вашу дружбу, крепко обнимаю каждого! Я не прощаюсь, а говорю: «До свидания». Мир фигурного катания тесен, и я уверен, что мы еще не раз сможем хорошо провести время вместе, покататься и поработать!» — написал Игнатов в социальных сетях.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Макара Игнатова

бронзовый призер Кубка Ниццы (2016)

серебряный призер JGP Латвии (2017)

бронзовый призер JGP Хорватии (2017)

победитель CS Nebelhorn Trophy (2019)

серебряный призер Мемориала Дениса Тена (2019)

бронзовый призер Кубка Ростелекома (2019)

двукратный победитель Кубка России (2020, 2021)

серебряный призер чемпионата России (2020)

двукратный победитель Кубка Первого канала (2022, 2023)

бронзовый призер чемпионата Санкт-Петербурга (2024)

Личная жизнь Макара Игнатова

Фигурист скрывает свою личную и семейную жизнь. В Сети нет никаких подробностей о родителях Макара и его старшем брате. Зато публике известно имя одной из возлюбленных Игнатова.

Некоторое время спортсмен встречался с девушкой по имени Лера. Влюбленные жили вместе и снимались в ролике для Первого канала. Однако отношения между молодыми людьми закончились по неизвестным причинам.

В начале 2024 года стало известно о романе Игнатова с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Трусовой. Макар не стеснялся целовать свою новую возлюбленную на глазах у публики во время Кубка Первого канала.

Александра Трусова и Макар Игнатов. Фото из соцсетей Макара Игнатова

При этом сами фигуристы долгое время никак не комментировали свои отношения. А в июне 2024 года стало известно о помолвке фигуристов.

Ночью 17 июня в соцсетях у вице-чемпиона России-2021 появилось совместное фото с Трусовой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и подписью: «Она сказала: «Да»!

Александра в свою очередь не стала скрывать своих эмоций и поделилась ими в своем профиле.

«Я сказала: «Да»! Спасибо за ваши теплые слова и поздравления! Нам очень приятно. Пока очень много эмоций! Будем делиться нашими моментами с вами», — написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Социальные сети Макара Игнатова