Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:30

Биография Макара Игнатова: жизнь и карьера российского фигуриста

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
История победителя Кубка России.

Макар Денисович Игнатов
Дата рождения: 21 июня 2000 года.
Место рождения: Санкт-Петербург.
Рост: 185 см.
Вид спорта: фигурное катание.

Макар Игнатов. У Плющенко будет новый фаворит? Фигурист Игнатов меняет тренера на фоне слухов о романе с Трусовой

Детство и юность Макара Игнатова

Будущий фигурист родился в интеллигентной петербургской семье. Информации о родителях и близких Макара в открытых источниках практически нет — так пожелал сам Игнатов.

В фигурном катании спортсмен оказался по собственному желанию. По его словам, однажды он увидел соревнования по телевизору и попросил родителей отвести его в секцию.

«Мне было 4 года. Как рассказывали родители, я увидел по телевизору какие-то соревнования и загорелся, стал просить меня отвести попробовать. Это было зимой, и мы сходили на массовое катание. Родители думали, что я перегорю, но я до августа терзал их просьбой пойти на каток снова. Тогда уже меня отвели в «Юбилейный», где я начал кататься. Когда понял, что это мое? Мне всегда нравилось», — рассказал Игнатов в социальных сетях.

Родители поддержали новое увлечение сына. Так в 4 года Игнатов начал заниматься фигурным катанием. Первым тренером фигуриста стала Ирма Бухарцева.

Фигурист Макар Игнатов.
Макар Игнатов в детстве.
Фото из соцсетей Макара Игнатова

Спортивная карьера Макара Игнатова

Первые шаги на льду фигурист сделал во дворце спорта «Юбилейный». Там под руководством Бухарцевой Игнатов освоил двойные прыжки.

«Я занимался у Бухарцевой три года, благодаря ей я научился кататься и освоил все двойные прыжки. Она мне дала очень хорошую техническую базу, которая, думаю, помогает мне и сейчас», — приводит «Спорт изнутри» слова Игнатова.

После трех лет сотрудничества с Бухарцевой Макар некоторое время работал с Натальей Голубевой, а потом оказался в группе Алексея Мишина. Там над прогрессом Игнатова работали Татьяна Мишина и Олег Татауров.

Макар Игнатов. Трусова вдохновляет мужчин? 185-сантиметровый русский фигурист приземлил уникальный прыжок

Во время занятий в группе Мишина Макар познакомился с кумиром детства Евгением Плющенко, который в тот момент вернулся к тренировкам и готовился к Олимпийским играм.

«В свое время для меня кумиром был Плющенко. Мне даже посчастливилось с ним покататься в одной группе, когда я тренировался у Мишина», — рассказал Игнатов в социальных сетях.

В группе Мишина фигурист освоил тройной аксель и начал изучать четверные прыжки, а также завоевал медали детских всероссийских соревнований.

Макар мог связать свою жизнь с другим видом спорта — футболом. На некоторое время он даже уходил из фигурного катания. К тому же его прогрессу мешали травмы и давление со стороны родителей, которые заставляли сына учиться.

Фигурист Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«У Макара были травмы. Кроме того, родители говорили, что надо учиться, из-за чего он пропускал много тренировок. Было видно, что мальчик способный. Как-то очень тихо закончил Макар у нас. Родители говорили: «Вас не устраивает, что мы ходим так редко». Но иногда он всего раз в неделю появлялся на тренировках. И все равно мы его из группы не удаляли и очень сожалели, когда узнали, что он уходит», — объяснила «Спорт день за днем» Татьяна Мишина.

Из-за многочисленных травм в общей сложности Игнатов пропустил два года — сезоны 2014/15 и 2015/16. В этот момент Макар проживал стадию активного роста и испытывал проблемы с коленями. На фоне трудностей он думал о завершении карьеры.

«Было ли когда-нибудь желание бросить профессиональный спорт? Да, когда я почти два года не катался, но эти мысли быстро ушли. Я рад, что не закончил, и сегодня ни о чем таком не думаю», — рассказал Игнатов подписчикам.

Макар Игнатов, Камила Валиева. Валиеву любят, а у мужчин нашелся секс-символ. С чем ассоциируются фигуристы у зрителей?

В итоге Макар принял решение остаться в спорте и сменил тренерский штаб. С сезона-2016/17 Игнатов тренировался под руководством Евгения Рукавицына. После возвращения фигурист завоевал несколько медалей: бронзу международного турнира Coupe de Nice и спартакиады учащихся, а также золото на этапе и в финале Кубка России.

В сезоне-2017/18 Игнатов дебютировал на юниорских международных турнирах. Макар завоевал бронзу и серебро на этапах «Гран-при», а финале остановился в шаге от пьедестала. На чемпионате России фигурист стал 12-м, а на юниорском первенстве страны — шестым.

Следующий сезон для спортсмена вновь получился непростым из-за перелома кости в правой ноге. Занять призовое место Игнатов только смог на заключительном старте — в финале Кубка Санкт-Петербурга, где Макар стал победителем.

Фигурист Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В сезоне-2019/20 Игнатов завоевал бронзу на этапе «Гран-при России», а также стал четвертым на национальном первенстве. Макар был запасным на чемпионатах Европы и мира, но ЧЕ состоялся без него, а ЧМ и вовсе был отменен из-за пандемии.

После паузы из-за коронавирусных ограничений фигурист сумел сохранить форму и достичь главных на данный момент достижений в своей карьере. В сезоне-2020/21 Игнатов стал вице-чемпионом России, уступив только Михаилу Коляде.

Спустя год Макар стал четвертым на этапах «Гран-при», но на турнире в Японии его выступление особенно запомнилось российским болельщикам. Дело в том, что Игнатов исполнил четыре четверных прыжка в произвольной программе — первым из российских фигуристов. И хоть с этих стартов спортсмен уехал без медалей, его выступление запомнилось.

Макар Игнатов. Игнатов выдал четыре четверных и выиграл финал Кубка России. Алиев упал и попал в судейский скандал

Игнатов отличается хорошей техникой прыжковых элементов, однако при этом выступает он не слишком стабильно. Также Макар часто теряет баллы на непрыжковых элементах — вращения не являются его сильной стороной.

Весной 2024 года фигурист объявил о переходе в академию Евгения Плющенко и переезде в Москву.

«Мною было принято решение о переходе в группу Плющенко Евгения Викторовича. Вчера я пришел к Евгению Владимировичу, сказал ему об этом. Я прошел долгий путь с этим человеком, со всей нашей группой, командой, практически полные десять лет я тренировался и рос под их руководством, заботой и крепким плечом. Большое спасибо всем вам, без вас я не был бы тем фигуристом, тем человеком, что есть сейчас. Спасибо за ваш труд, вашу любовь и вашу дружбу, крепко обнимаю каждого! Я не прощаюсь, а говорю: «До свидания». Мир фигурного катания тесен, и я уверен, что мы еще не раз сможем хорошо провести время вместе, покататься и поработать!» — написал Игнатов в социальных сетях.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Макара Игнатова

  • бронзовый призер Кубка Ниццы (2016)
  • серебряный призер JGP Латвии (2017)
  • бронзовый призер JGP Хорватии (2017)
  • победитель CS Nebelhorn Trophy (2019)
  • серебряный призер Мемориала Дениса Тена (2019)
  • бронзовый призер Кубка Ростелекома (2019)
  • двукратный победитель Кубка России (2020, 2021)
  • серебряный призер чемпионата России (2020)
  • двукратный победитель Кубка Первого канала (2022, 2023)
  • бронзовый призер чемпионата Санкт-Петербурга (2024)
Александра Трусова, Макар Игнатов. У Трусовой — новый парень-фигурист. Рассказываем, кто это

Личная жизнь Макара Игнатова

Фигурист скрывает свою личную и семейную жизнь. В Сети нет никаких подробностей о родителях Макара и его старшем брате. Зато публике известно имя одной из возлюбленных Игнатова.

Некоторое время спортсмен встречался с девушкой по имени Лера. Влюбленные жили вместе и снимались в ролике для Первого канала. Однако отношения между молодыми людьми закончились по неизвестным причинам.

В начале 2024 года стало известно о романе Игнатова с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Трусовой. Макар не стеснялся целовать свою новую возлюбленную на глазах у публики во время Кубка Первого канала.

Александра Трусова и Макар Игнатов.
Фото из соцсетей Макара Игнатова

При этом сами фигуристы долгое время никак не комментировали свои отношения. А в июне 2024 года стало известно о помолвке фигуристов.

Ночью 17 июня в соцсетях у вице-чемпиона России-2021 появилось совместное фото с Трусовой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и подписью: «Она сказала: «Да»!

Александра в свою очередь не стала скрывать своих эмоций и поделилась ими в своем профиле.

«Я сказала: «Да»! Спасибо за ваши теплые слова и поздравления! Нам очень приятно. Пока очень много эмоций! Будем делиться нашими моментами с вами», — написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Александра Трусова и&nbsp;Макар Игнатов. Трусова выходит замуж. Что будет дальше с карьерой звездной фигуристки?

Социальные сети Макара Игнатова

  • Instagram* (*соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ);
  • Telegram
Фигурное катание
Макар Игнатов
0
Читайте также
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Трусова выходит замуж. Что будет дальше с карьерой звездной фигуристки?