Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов

История юного российского фигуриста.

Петр Олегович Гуменник

Дата рождения: 11 апреля 2002 года.

Место рождения: Санкт-Петербург.

Рост: 184 см.

Вид спорта: фигурное катание.

Детство и юность Петра Гуменника

Петр Гуменник родился в Санкт-Петербурге в семье священника и детского невролога, Олега и Елены. У него есть два младших брата.

Петр встал на коньки в четыре года, детские тренеры увидели в нем потенциал. Елена Гуменник возила шестилетнего мальчика на просмотр в Москву — заслуженный тренер России Елена Буянова предложила место в школе ЦСКА, но семья не планировала переезд в столицу. Родители хотели получить оценку опытного специалиста и от возникшего варианта отказались.

Фигурным катанием Петр занимался в родном Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный», где тренировали знаменитые Алексей и Татьяна Мишина. В 7 лет юный фигурист поступил в группу к Олегу Татаурову и Ольге Ефимовой.

В подростковом возрасте Гуменник соревновался с соперниками на пару лет старше себя, впервые выступил на первенстве России среди юниоров в сезоне-2014/15 и занял пятое место. В сезоне-2015/16 13-летний Петр дебютировал на этапах юниорской серии «Гран-при». В сезоне-2016/17 фигурист стал победителем турнира одиночников на юношеском Олимпийском фестивале в Эрзуруме (Турция).

С 2017 года Гуменник начал тренироваться у Вероники Дайнеко в школе фигурного катания Тамары Москвиной. Фигурист считал, что после успешного периода работы в группе Мишина у него начался застой, а тройной аксель стал на тот момент недостижимой целью. Отсутствие прогресса сильно расстраивало Петра — у него появились мысли закончить со спортом, но семья успокоила юношу.

«Мы понимали, что у Пети такой возраст, когда надо вкладываться в его талант, постоянно направлять. Он сам еще не может себя организовывать и учить новые элементы. Нет прогресса, и мы поняли, что надо уходить. Это был сложный ответственный шаг, мы плакали. Но оставалось лишь два варианта: либо пробовать у другого педагога, либо заканчивать со спортом», — рассказывал Олег Гуменник «Матч ТВ».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Выбор на Веронику Дайнеко пал не случайно. Фигурист был знаком с ней по школе Мишина.

«Нужно было что-то менять в жизни, а Вероника Анатольевна была ассистентом у Мишина, и я знал, к кому иду. К тому же в спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной лучшие на сегодняшний день условия для тренировок в Санкт-Петербурге», — рассказывал Гуменник в интервью РИА «Новости».

Через три месяца работы с Дайнеко фигуристу удалось улучшить свои физические показатели и набрать форму, начать стабильно исполнять тройной аксель и использовать этот прыжок в программах на соревнованиях. При этом сезон-2017/18 юноша почти полностью пропустил из-за болезни и травм, он выступил на первенстве России и стал восьмым.

В сезоне-2018/19 Гуменник победил на этапах юниорского «Гран-при» в Канаде и Словении. В декабре в финале «Гран-при юниоров» в Ванкувере фигурист стал третьим в короткой программе, вторым в произвольной и завоевал серебро. В феврале 2019 года Петр взял серебро на первенстве России среди юниоров. В марте на юниорском чемпионате мира он занял четвертое место в короткой программе, 11-е — в произвольной и по сумме баллов расположился лишь на 10-й строчке.

В сезоне-2019/20 Гуменник впервые выполнил попытку четверного лутца. В декабре в финале «Гран-при юниоров» он занял пятое место. В конце года Петр дебютировал на чемпионате России и занял седьмое место (третий в короткой программе, десятый — в произвольной). В феврале юноша стал вторым на первенстве России среди юниоров, а в марте — третьим на юниорском чемпионате мира.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Образование Петра Гуменника

Фигурист не забывал об учебе. В 2020 году Петр по окончанию школы сдал ЕГЭ, и результаты позволяли ему поступить в любой престижный вуз: русский язык — 98, химия — 97, математика — 74, биология — 73. Однако спортсмен отложил выбор университета, остался недоволен низкими оценками по двум предметам и решил пересдать их через год. В 2022-м Гуменник предпринял еще одну попытку улучшить сумму баллов, поменял биологию на информатику и набрал 100 баллов.

«Информатика подходит под мой склад ума, мне нравится решать логические и немного математические задачи. Но до ЕГЭ я не занимался этим предметом так плотно. Я часто пропускал школу, потому что все время был на тренировках. Где-то в марте меня осенило, что я хочу заниматься информатикой, в итоге за четыре месяца подготовился к ЕГЭ. Наверное, [сдать экзамен на максимальные 100 баллов помог] опыт. Информатика стала моим седьмым ЕГЭ. К этому моменту я был уже совершенно спокойным и знал, как подготовиться и распределить время», — рассказывал фигурист сайту университета ИТМО.

Для обучения Гуменник выбрал Национальный исследовательский университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники, обозначив приоритетной сферой науки биоинформатику. Такое направление в образовании он объяснил желанием получить профессию вне спортивной среды, хотя не исключил поступления в будущем в НГУ имени Лесгафта. При этом фигурист также сказал, что его всегда привлекало медицинское направление, но сильно оттолкнули длинный срок обучения и программа.

«Я давно хотел заниматься биоинформатикой, поэтому и хотел поступить в медицинский вуз, чтобы впоследствии стать генетиком или биотехнологом. Мне интересны генные модификации и лечение генетических заболеваний. Сейчас существуют препараты, которые могут бороться с такими недугами, но они либо очень дорогие, либо имеют много побочных эффектов. Мне хотелось бы попробовать сделать такие лекарства лучше. Но в итоге я решил: чтобы достичь своей цели, лучше выбрать путь через IT-сферу, для меня он будет более простым. Информатика — более универсальное направление. Если я пойму, что биоинформатика мне не подходит, у меня все равно останется много вариантов, чем я мог бы заняться в жизни. Например, пойти в разработку программного обеспечения, это тоже меня привлекает», — сказал фигурист сайту университета ИТМО.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивная карьера Петра Гуменника

С сезона-2020/21 Гуменник начал выступать на взрослом уровне. На первом для себя этапе Кубка России в Москве фигурист завоевал бронзу. В ноябре он взял такую же награду на этапе мирового «Гран-при» в Москве — Rostelecom Cup (был вторым в короткой программе, но стал шестым в произвольной). В декабре Петр выиграл этап Кубка России в Москве, а за три дня до чемпионата России в Челябинске почувствовал боль в спине. От выступления спортсмен не отказался, но не смог показать высокий результат — после итогового седьмого места он отправился на медицинское обследование.

«Мы даже не сразу поняли, насколько это серьезно. Из-за карантина не могли быстро сделать МРТ, и сын уехал в Челябинск в подвешенном состоянии. Выступил на обезболивающих, а когда вернулся, выяснилось, что это спазм мышц. Очень обидно: он ведь был прекрасно готов, на тренировках вся программа получалась! Случись эта травма хотя бы за две недели — мы бы успели все выяснить и принять меры», — рассказал отец Петра в интервью «Чемпионату».

Поставленный диагноз — синдром Осгуда-Шляттера. Проблема возникает в месте, где сухожилие соединяет коленную чашечку с большеберцовой костью. Интенсивные и постоянные нагрузки в подростковом возрасте приводят к повреждению кости и сухожилия. Данный синдром является нередким медицинским случаем для фигуристов. Известно, что он также возникал у еще двух действующих спортсменов — Марка Кондратюка и Даниила Самсонова.

Последним турниром Петра в сезоне стал финал Кубка России, на этих соревнованиях фигурист завоевал серебро.

Сезон-2021/22 Гуменник открыл с победы на Мемориале Дениса Тена в Нурсултане. Он выиграл короткую и произвольные программы, оставил позади в том числе соотечественников — Кондратюка и Андрея Мозалева. В декабре на чемпионате России фигурист стал пятым, а в феврале снялся с финала Кубка России после короткой программы.

В сезоне-2022/23 Гуменник завоевал бронзу и золото на двух этапах Кубка России. В начале декабря фигурист выступил на чемпионате России по прыжкам. Он внес значительный вклад в победу команды Евгения Плющенко, выполнив рекордно сложные каскады в четвертом и пятом раундах: четверной сальхов — тройной тулуп — тройной риттбергер и четверной сальхов — тройной тулуп — тройной риттбергер — тройной риттбергер — тройной риттбергер. Личный турнир Петр завершил вторым, проиграв Григорию Федорову.

В конце года Гуменник стал вторым на чемпионате России в Красноярске, лидировал после короткой программы (104,47) и показал второй результат в произвольной (190,60). Петр уступил золото Евгению Семененко при одинаковой сумме (295,07) — его соперник, ученик Алексея Мишина, набрал больше баллов в произвольной программе.

«Все еще обидно. Но в целом рад, что участвовал в соревнованиях на чемпионате России. В принципе понравилось. Просто надо отвлечься [для того, чтобы пережить такой результат], постараться на эту тему много не думать. Кроме поздравлений [Евгению Семененко] пока еще ничего не говорили», — сказал Гуменник в интервью «СЭ» на следующий день после драматичной развязки чемпионата России.

В марте Гуменник выиграл финал «Гран-при России». Петру удалось показать лучшую сумму баллов после вторых результатов в короткой и произвольной программах.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

К новому сезону Гуменник готовил программу, музыкальным сопровождением которой была композиция его любимой немецкой музыкальной группы Rammstein — Mein Herz brennt («Мое сердце горит»). Петр посвятил четыре месяца тренировкам с хореографом Николаем Мирошкиным и должен был представить номер на контрольных прокатах в середине сентября 2023 года в Москве. Однако представить новый материал фигурист не смог из-за «непатриотичной» музыки и на прокатах выступил с короткой программой прошлого года под композицию группы Eternal Eclipse — Dawn of Faith («Рассвет веры»).

Как рассказывала Вероника Дайнеко, за день до прокатов к ней подошла главный тренер группы Тамара Москвина и сообщила о письме министру спорт Олегу Матыцину от неизвестного Евгения Картушина с просьбой навести порядок в видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. В частности, он отмечал, что «Rammstein — это плохо и непатриотично». Подобный запрет поддержали депутаты и некоторые бывшие фигуристы. В итоге в программе Гумменника композиция немецкой группы была заменена на русскоязычную кавер-версию от Олега Абрамова (более известный под псевдонимом Radio Tapok). Сам Петр спокойно высказался о ситуации.

«Я согласовал это со всеми своими тренерами, а они уже со всеми остальными, с кем надо было. Доволен ли я тем, как разрешилась эта ситуация? Да, очень доволен. И сам ничего не потерял, и, мне кажется, угодил всем. Программа не потеряла в своей художественной ценности. Может быть, теперь даже смысл кому-то будет лучше понятен с русскими словами», — сказал фигурист изданию «День за днем».

В сезоне-2023/24 Гуменник на двух этапах Кубка России стал третьим и первым. Победу ему принесла сумма в 300,66 балла, что стало рекордным результатом для российских фигуристов. На чемпионате России Петр завоевал бронзу, уступив чемпиону Евгению Семененко и серебряному призеру Владиславу Дикиджи.

В январе Гуменник победил в чемпионате Санкт-Петербурга и начал готовиться ко Всероссийской спартакиаде сильнейших. Однако в феврале ему диагностировали двустороннюю пневмонию, из-за чего его не включили в состав участников соревнований.

Достижения Петра Гуменника

Серебряный призер чемпионата России (2023)

Бронзовый призер чемпионата России (2024)

Победитель финала «Гран-при России» (2023)

Победитель Мемориала Дениса Тена (2021)

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020)

Серебряный призер финала юниорского «Гран-при» (2018/19)

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Личная жизнь Петра Гуменника

Все время фигуриста занимает развитие спортивной карьеры и учеба в вузе. В основной круг общения входят лишь знакомые по ледовой арене. Парень рад, что благодаря фигурному катанию он может много путешествовать и общаться с известными людьми.

«Тренировки — это у меня первый приоритет. Я хожу, тренируюсь, сколько мне надо, на соревнования все езжу. И сколько времени у меня остается, я учусь. Чаще всего у меня так: приезжаю к 08.20 в университет, там две пары, и после этого — на каток. На катке две тренировки, и часов в 15.30 я свободен», — рассказывал Гуменник «Чемпионату».

Интересные факты о Петре Гуменнике

В интервью «СЭ» Петр рассказывал, что использует теорию вероятности для составления контента своей программы.

Параллельно с карьерой Гуменник отправился проходить армейскую службу в спортивной роте.

Считает обучение в обычной образовательной школе тратой времени, потому что на нее нужно тратить по восемь часов в день.

Является поклонником немецкой рок-группы Rammstein.

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