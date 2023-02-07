Роман Костомаров: биография российского фигуриста

История жизни олимпийского чемпиона по фигурному катанию.

Семья и детские годы

Роман Костомаров родился 8 февраля 1977 года в Москве. Его рост — 182 см, вес годы спортивной карьеры — 75 кг. Родители будущего фигуриста не имели отношения к спорту. Мама Валентина Костомарова работала поваром, отец Сергей Костомаров — электриком. Фигурным катанием Роман начал заниматься достаточно поздно, в возрасте девяти лет. Первым тренером спортсмена стала Лидия Караваева, а первой партнершей по танцевальному дуэту ее дочь — Екатерина Давыдова. Вместе с Давыдовой Костомаров выиграл юниорский чемпионат мира в 1996 году и стал бронзовым призером чемпионата России 1997 года среди взрослых.

Карьера в фигурном катании

После юниорских успехов Костомаров в 20 лет сменил партнершу. По приглашению тренера Натальи Линичук, он перешел в ее группу и встал в пару с Татьяной Навкой. Однако Линичук вскоре посчитала этот танцевальный дуэт бесперспективным, несмотря на бронзу чемпионата России, 11-е место на чемпионате Европы и 12-е на чемпионате мира. Сезон-1999/00 Роман откатал с новой партнершей Анной Семенович, ставшей впоследствии известной певицей. Дуэт Семенович/Костомаров завоевал серебро чемпионата России и замкнул топ-10 на чемпионате Европы.

Однако прорыва в карьере Костомарова не произошло. Он решил вернуться к прежней партнерше, причем дуэт Романа и Татьяны Навки стал тренироваться под руководством не Линичук, а Александра Жулина. Поначалу после воссоединения танцоры прогрессировали не слишком быстро, но все же результаты постепенно улучшались — два серебра чемпионатов России, седьмое место на чемпионате Европы-2002 и восьмое место на чемпионате мира-2003, а также десятое место на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Роман Костомаров и Татьяна Навка. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Роман Костомаров: достижения

Прорыв произошел в следующем олимпийском цикле. В сезоне-2002/03 Навка и Костомаров впервые стали чемпионами страны в танцах на льду, выиграв впоследствии еще два золота национального чемпионата (в 2004 и 2006 годах). На чемпионате Европы-2003 Татьяна и Роман впервые выиграли медали, завоевав бронзу, на чемпионате мира того же года заняли четвертое место.

С сезона-2003/04 пара Навки и Костомарова стала безусловным мировым лидером фигурного катания в танцах. Фигуристы с 2004 по 2006 годы по три раза выигрывали чемпионат Европы и финал Гран-при, стали двукратными чемпионами мира и олимпийскими чемпионами Игр-2006 в Турине. Победа на Олимпиаде в Турине — безусловный пик их карьеры и яркий финальный аккорд. Причем специалисты и болельщики особо отмечали их великолепный произвольный танец под «Кармен» Бизе.

Роман Костомаров после спорта

После Игр в Турине Навка и Костомаров завершили любительскую спортивную карьеру, но продолжили выступать в шоу. Роман вернулся из США (где до этого постоянно тренировался) в Россию и стал постоянным участником популярных телевизионных ледовых шоу, в частности, «Ледникового периода». Также участвовал в телешоу «Звезды на льду», «Лед и пламень», «Болеро» и «Маска».

Кроме того, Костомаров пробовал себя в кино и на телевидении в качестве актера. Роман — в 2008 году снялся в телесериале «Жаркий лед», а в 2010 году появился в фильмах «Близкий враг» и «На измене». Впрочем, дальнейшего продолжения кинокарьеры Костомарова не последовало. Зато Роман часто и охотно продолжал выступать в различных ледовых шоу.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Роман Костомаров: личная жизнь

Роман женился в первый раз в 2004 году на москвичке Юлии Лаутовой, представлявшей Австрию в женском одиночном катании. Брак распался в 2007 году. На протяжении многих лет фигурист жил в гражданском браке с Оксаной Домниной — чемпионкой мира и призером Олимпиады в танцах на льду. В 2011 году появился их первенец — дочь Анастасия. Костомаров и Домнина расставались, но затем вновь сошлись и 25 апреля 2014 года поженились. В 2016 году у пары родился сын Илья.

Болезнь и ампутация

В январе 2023 года Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией, причем практически сразу его перевели в реанимацию. И хотя его состояние постепенно стало улучшаться, в начале февраля 2023 года появилась информация об ампутации стопы у знаменитого фигуриста.