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Фигурное катание

Сегодня, 13:30

Биография Софьи Самоделкиной: юная фигуристка, которая может уйти из России в Казахстан

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Фигуристка Софья Самоделкина.
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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История спортсменки из Москвы.

Самоделкина Софья Владимировна
Дата рождения: 16 февраля 2007 года
Место рождения: Балашиха, Московская область
Рост:164 см
Вид спорта:фигурное катание, женское одиночное катание

Детство и юность Софьи Самоделкиной

Будущая фигуристка родилась в Балашихе, Московская область. С детства Софья была активным ребенком и проявляла интерес к спорту: любила смотреть трансляции вместе с отцом. Фигурное катание интересовало ее больше всего, поэтому неудивительно, что родители решили отдать ее именно в этот спорт. Девочке тогда было пять лет.

У Самоделкиной также есть старший брат и младшая сестра, которая занимается фехтованием. В настоящее время семья фигуристки проживает в Москве. Своим кумиром Софья называла двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву.

Фигуристка Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Карьера Софьи Самоделкиной в фигурном катании

Софья начала тренироваться в школе ЦСКА. Первые годы она занималась у Лилии Биктагировой. В 2016 году юная фигуристка очень хотела попасть под опеку другого специалиста — Светланы Соколовской, но их сотрудничество не состоялось, так как этот тренер работала преимущественно со взрослыми спортсменами.

Так Самоделкина попала в группу Сергея Давыдова, где показала хороший прогресс и разучила сложнейшие элементы ультра-си. Тренер спортсменки был убежден, что без четверных прыжков бесполезно даже пытаться ворваться в топ сильнейших фигуристок.

Александра Трусова, Светлана Соколовская, Марк Кондратюк. Обалдела от Самоделкиной и побывала на Олимпиаде с Кондратюком. Что говорят о тренере, к которой ушла Трусова?

Под руководством Давыдова Софья выучила тройной аксель, четверные тулуп, сальхов, лутц и активно вставляла их в свои программы. Также, по словам тренера, Самоделкина разучила и квад-риттбергер, однако не показывала его на соревнованиях.

До отстранения российских фигуристов от международных стартов спортсменка успела дебютировать в юниорской серии «Гран-при ISU» и завоевать серебряную и бронзовую медали.

Накануне сезона-2022/23 девушка исполнила свою давнюю мечту — перешла в группу Светланы Соколовской.

На соревнованиях Самоделкина заявляла сложнейший для женщин контент в короткой программе с тройным акселем и каскадом лутц — риттбергер, правда, ей не удавалось исполнить его чисто. Также Софья обыгрывала серебряного призера Олимпийских игр Александру Трусову и становилась первой на этапе «Гран-при» в Самаре.

Фигуристка Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Смена спортивного гражданства Софьи Самоделкиной

В начале августа 2023 года появилась информация, что российская фигуристка планирует сменить спортивное гражданство. По информации «СЭ», сама спортсменка и ее семья очень недовольны оценками на внутренних соревнованиях. Именно поэтому Софья решила пойти другой дорогой.

Известно, что у Самоделкиной и ее мамы уже есть паспорта Казахстана. Семья фигуристки намерена требовать отпустить их дочь выступать за рубеж в соответствии с Уставом ISU.

Софья Самоделкина. Российской фигуристке придется отказаться от гражданства ради перехода в Казахстан? Дилемма Самоделкиной

Казахстанский союз конькобежцев подтвердил, что Самоделкина действительно получила гражданство этой страны, однако пока

ходатайство о выступлениях фигуристки за национальную сборную не подавалось.

«Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Республики Казахстан занимается МВД», — приводит заявление организации агентство «Казинформ».

Ранее Софья была включена в список кандидатов сборной России на сезон-2023/24. А ее запрос на переход в федерацию Казахстана будет рассмотрен в Москве не раньше декабря. Исходя из слов генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, подобные заявки рассматриваются лишь дважды в год.

Фигуристка Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Софьи Самоделкиной

  • Победительница Мемориала Дениса Тена

  • Победительница юниорского финала Кубка России

  • Серебряный призер финала Кубка России

  • Серебряный призер этапа Кубка России

  • Победительница этапа Кубка России

  • Серебряный и бронзовый призер этапов мировой серии «Гран-при» среди юниоров

  • Призер первенства Москвы

  • 4-е место чемпионата России

Где живет Софья Самоделкина

16-летняя фигуристка рассказала в интервью каналу «Фигурка», что в настоящее время проживает одна, без родителей. Из-за этого ей приходится рано вставать, так как нужно самостоятельно приготовить себе еду, а затем отправиться на тренировку. Но выходные Софья старается проводить с семьей.

Социальные сети Софьи Самоделкиной

Instagram*

Telegram

Профиль на сайте ISU

* Запрещен в РФ; соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Фигурное катание
Светлана Соколовская
Сергей Давыдов (фигурное катание)
Софья Самоделкина
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