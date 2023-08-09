Биография Софьи Самоделкиной: юная фигуристка, которая может уйти из России в Казахстан

История спортсменки из Москвы.

Самоделкина Софья Владимировна

Дата рождения: 16 февраля 2007 года

Место рождения: Балашиха, Московская область

Рост:164 см

Вид спорта:фигурное катание, женское одиночное катание

Детство и юность Софьи Самоделкиной

Будущая фигуристка родилась в Балашихе, Московская область. С детства Софья была активным ребенком и проявляла интерес к спорту: любила смотреть трансляции вместе с отцом. Фигурное катание интересовало ее больше всего, поэтому неудивительно, что родители решили отдать ее именно в этот спорт. Девочке тогда было пять лет.

У Самоделкиной также есть старший брат и младшая сестра, которая занимается фехтованием. В настоящее время семья фигуристки проживает в Москве. Своим кумиром Софья называла двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Карьера Софьи Самоделкиной в фигурном катании

Софья начала тренироваться в школе ЦСКА. Первые годы она занималась у Лилии Биктагировой. В 2016 году юная фигуристка очень хотела попасть под опеку другого специалиста — Светланы Соколовской, но их сотрудничество не состоялось, так как этот тренер работала преимущественно со взрослыми спортсменами.

Так Самоделкина попала в группу Сергея Давыдова, где показала хороший прогресс и разучила сложнейшие элементы ультра-си. Тренер спортсменки был убежден, что без четверных прыжков бесполезно даже пытаться ворваться в топ сильнейших фигуристок.

Под руководством Давыдова Софья выучила тройной аксель, четверные тулуп, сальхов, лутц и активно вставляла их в свои программы. Также, по словам тренера, Самоделкина разучила и квад-риттбергер, однако не показывала его на соревнованиях.

До отстранения российских фигуристов от международных стартов спортсменка успела дебютировать в юниорской серии «Гран-при ISU» и завоевать серебряную и бронзовую медали.

Накануне сезона-2022/23 девушка исполнила свою давнюю мечту — перешла в группу Светланы Соколовской.

На соревнованиях Самоделкина заявляла сложнейший для женщин контент в короткой программе с тройным акселем и каскадом лутц — риттбергер, правда, ей не удавалось исполнить его чисто. Также Софья обыгрывала серебряного призера Олимпийских игр Александру Трусову и становилась первой на этапе «Гран-при» в Самаре.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Смена спортивного гражданства Софьи Самоделкиной

В начале августа 2023 года появилась информация, что российская фигуристка планирует сменить спортивное гражданство. По информации «СЭ», сама спортсменка и ее семья очень недовольны оценками на внутренних соревнованиях. Именно поэтому Софья решила пойти другой дорогой.

Известно, что у Самоделкиной и ее мамы уже есть паспорта Казахстана. Семья фигуристки намерена требовать отпустить их дочь выступать за рубеж в соответствии с Уставом ISU.

Казахстанский союз конькобежцев подтвердил, что Самоделкина действительно получила гражданство этой страны, однако пока

ходатайство о выступлениях фигуристки за национальную сборную не подавалось.

«Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Республики Казахстан занимается МВД», — приводит заявление организации агентство «Казинформ».

Ранее Софья была включена в список кандидатов сборной России на сезон-2023/24. А ее запрос на переход в федерацию Казахстана будет рассмотрен в Москве не раньше декабря. Исходя из слов генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, подобные заявки рассматриваются лишь дважды в год.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Софьи Самоделкиной

Победительница Мемориала Дениса Тена

Победительница юниорского финала Кубка России

Серебряный призер финала Кубка России

Серебряный призер этапа Кубка России

Победительница этапа Кубка России

Серебряный и бронзовый призер этапов мировой серии «Гран-при» среди юниоров

Призер первенства Москвы

4-е место чемпионата России

Где живет Софья Самоделкина

16-летняя фигуристка рассказала в интервью каналу «Фигурка», что в настоящее время проживает одна, без родителей. Из-за этого ей приходится рано вставать, так как нужно самостоятельно приготовить себе еду, а затем отправиться на тренировку. Но выходные Софья старается проводить с семьей.

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