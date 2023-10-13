Биография Татьяны Тарасовой: жизнь и карьера легендарного тренера

История советского и российского специалиста.

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не достигла больших успехов как спортсменка, но раскрылась уже в другом амплуа. Многие ее воспитанники завоевывали медали на престижных соревнованиях, а она сама получила признание во всем мире.

Тарасова консультировала не только российских фигуристов — к ней за помощью обращались и зарубежные спортсмены. Вся жизнь Татьяны Анатольевны тесно связана с фигурным катанием, и она по сей день следит за повесткой дня в этом виде спорта.

Татьяна Анатольевна Тарасова

Дата рождения: 13 февраля 1947 года.

Место рождения: Москва.

Вид спорта: фигурное катание.

Детство и юность

Татьяна Анатольевна появилась на свет в 1947 году в Москве в семье знаменитого советского хоккейного тренера Анатолия Владимировича Тарасова и его жены — преподавателя физкультуры Нины Григорьевны. На тот момент у родителей Тарасовой уже подрастала дочь Галина, и, возможно, поэтому глава семейства мечтал о сыне. Это сказалось на воспитании младшей дочери.

«Вообще меня с детства воспитывали как мальчика. Возможно, папа хотел сына, а родилась дочь. Я и в футбол, и в хоккей играла», — вспоминала Тарасова.

С детства Татьяну Анатольевну окружал спорт. Отец-тренер первым заметил способности девочки и стремился развить их — вплоть до того, что отправлял дочку на зарядку даже в лютый мороз.

Татьяна Тарасова в детстве с родителями. Фото Олег Неелов, архив «СЭ»

«Это не экзекуция. Папа же опережал время. И понимал, что я способная. Видел, как бегаю, прыгаю, какие у меня ноги быстрые — не то что сейчас. И я делала то, что он считал. Конечно, какой ребенок будет сначала делать это с удовольствием?» — поделилась Тарасова в интервью «СЭ».

Татьяна встала на коньки в раннем возрасте — как только научилась ходить. Отец тем самым способствовал ее дальнейшей спортивной карьере. Уже в пять лет Тарасова уверенно скользила по льду, а спустя два года папа привел ее в спортивную секцию.

Карьера в фигурном катании

Первое время Татьяна тренировалась на стадионе Юных пионеров в Москве в районе станций метро «Динамо» и «Беговая». В главной столичной школе фигурного катания она занималась под руководством Александра Тихомирова. Но в группе были и другие спортсмены, в которых тренер видел больший потенциал.

В частности, раскрывался талант Людмилы Пахомовой, которая в будущем в тандеме с Александром Горшковым стала олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира. Поэтому неудивительно, что вскоре Тарасова начала сотрудничество с другим специалистом.

Татьяна Тарасова и Георгий Проскурин. Фото из личного архива Елены Чейковской

Татьяна встала в пару с Георгием Проскуриным и начала делать успехи. Под руководством Елены Чайковской дуэт стал третьим в парном катании на чемпионате СССР. Но важно учитывать, что в то время обыграть Людмилу Белоусову и Олега Протопопова было просто нереально — особенно новоиспеченной паре.

Год спустя Тарасова и Проскурин завоевали серебро чемпионата страны. Казалось бы, для пары настало время заявить о себе на международных турнирах. Но на чемпионате мира в 1965 году они стали лишь седьмыми. А на европейском первенстве дуэт так и не сумел пробиться в топ-3: Татьяна и Георгий в 1966 году остановились в шаге от пьедестала.

Единственной значимой победой в карьере Тарасовой как спортсменки стал триумф на Всемирной универсиаде в 1966 году. И, по роковому стечению обстоятельств, самый успешный турнир Татьяны оказался ее последним.

Завершение спортивной карьеры

Во время церемонии награждения Тарасова споткнулась о ковер, постеленный организаторами, — она просто его не увидела. Казалось бы, привычная для таких мероприятий ситуация, когда спортсмены запинаются, переходя со льда на другое покрытие. Но этот казус стал роковым для карьеры Татьяны Анатольевны.

Она получила вывих плеча, травма распространилась сразу на два сустава. Для парного катания это было достаточно серьезное повреждение. Тарасова не могла исполнять поддержки и рассматривала для себя вариант с переходом в танцы на льду. Однако и эта дисциплина оказалась недоступной для нее.

«Хотелось даже под трамвай броситься. Но только, думаю — некрасиво. Мама расстроится. И вообще некрасиво. Просто, когда тебе пишут «профнепригоден» в 19 лет... Это было единственное занятие, которое я обожала с самого детства. Еще танцевать. Танцевать я тоже не смогла. Танцевать я начала, и у меня тоже вылетело плечо», — вспоминала Татьяна Анатольевна в интервью «5 каналу».

Таким образом, Тарасовой пришлось завершить спортивную карьеру в 19 лет после всего лишь трех сезонов на высшем уровне. Но держаться вдали от фигурного катания она не смогла и преуспела в этом виде спорта, но уже в другой роли.

Тренерская карьера

Завершение карьеры в столь раннем возрасте не входило в планы Тарасовой, которая всем сердцем любила фигурное катание. Она даже впала в депрессию, из которой ее вытащил папа. Именно Анатолий Владимирович направил дочь на тренерскую стезю и был совершенно уверен: Татьяна добьется успехов.

«Я вся была в печали, из которой папа меня вытряхнул. Не позволил долго в ней быть. Хотела танцевать, училась, поступала — и в «Березку», и в ансамбль Моисеева. Но рука моя была как тряпка. И отец сказал: «Иди на каток, помогай своим друзьям. Тренеров нет ни черта. Бери детей — и, если будешь хорошо работать, будешь счастлива всю жизнь». Так и оказалось», — делилась Тарасова с «СЭ».

Изначально Татьяна хотела поступать в ГИТИС на балетмейстера, но отец оказался категорически против такого развития событий. Так она и стала тренировать на стадионе Юных пионеров в Москве, где в прошлом каталась сама. Тарасова специализировалась на мужском одиночном и парном катании, а также танцах на льду.

Илья Кулик и Татьяна Тарасова. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Параллельно Татьяна Анатольевна окончила Институт физической культуры РУС (ГЦОЛИФК) и занималась постановкой программ. Она вдохновлялась знаменитыми представлениями и переносила увиденную со сцены эстетику на лед.

«Смотрела множество балетных спектаклей, была допущена к Игорю Моисееву на репетиции. На всех ступеньках в Кремлевском дворце съездов сидела, смотрела все по тысяче раз, как и в Большом. Что-то попадало в меня, трансформировалось — в общем, ставила я очень много. Это было и остается моей страстью», — призналась Тарасова «СЭ».

При этом отец Татьяны Анатольевны, который сам посоветовал дочке начать тренерскую карьеру, не спешил баловать ее комплиментами. Коллегой он назвал ее только после пятой победы учеников на Олимпийских играх.

«А чем гордиться-то? У нас в семье установка была — каждый делает то, что может. На максимуме. Это просто правильно — так чем гордиться? Только после пятой моей победной Олимпиады он сказал мне: «Здравствуй, коллега», — добавила Тарасова.

Легендарный тренер по фигурному катанию отличалась своим особым умением вдохновить учеников на успешный прокат. Так Тарасова облила водой Евгения Платова перед самым выходом на лед.

«Женя Платов выходит на Олимпийские игры в Нагано. Мы уже на публике, наш выход. А он все время крестится и повторяет: «Я готов, я готов». А я никогда не видела, будучи с ним долгое время, чтобы он крестился. И я понимаю, что он действительно — «готов». Стою с его бутылкой воды — и вдруг р-раз ему в лицо! И тут же их выход объявляют. А Женя вдруг: «Ой, а я рубашку эту два часа гладил». И спокойно пошел. Все. Золото», — вспоминала тренер.

А Алексея Ягудина Татьяна Анатольевна буквально сбила с толку перед прокатом произвольной программы на Олимпиаде.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«У Леши была самая сложная программа, на максимуме человеческих возможностей. Он выходит на произвольную, остается 17-20 шагов до борта. Вдруг он резко поворачивается ко мне и спрашивает: «Сколько прыгать четверных?» А я знаю, что планку не понижают. Ты можешь сказать — меньше, но и того не сделать. Готов он был на максимум. И я говорю: «Гобель сделал три». Причем прекрасно понимала: он меня не про Гобеля спрашивает. Ягудин думал, что я не ответила ему на вопрос. А я ответила. Потому что это его разозлило страшно, чего я и добивалась. Мол, я ее об одном спрашиваю, а она мне... Вышел и все сделал,» — поделилась Тарасова.

С 1967 года Татьяна Анатольевна участвовала во всех зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию — уже в качестве наставника. В 2005 году ее назначили тренером-консультантом Федерации фигурного катания России. В марте 2008 года Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

В 1990-е под руководством специалиста был создан ледовый театр «Все звезды». Многие советские фигуристы выступали в театре, который просуществовал 14 лет. Сама Татьяна Анатольевна была и тренером, и балетмейстером, и режиссером.

Жизнь в США

Татьяна Анатольевна значительный отрезок своей жизни провела в Америке. Это произошло в 1990-е, когда в России были тяжелые времена. При этом тренер не бросила своих учеников — и увезла их с собой. Там, по мнению специалиста, предоставлялись подходящие условия для тренировок. Впрочем, Тарасова была не единственной — в то же время Тамара Москвина готовила свои пары в Нью-Джерси, а Олег Васильев — в Чикаго.

«Я ведь тоже уехала в Америку не от хорошей жизни. За время, проведенное там, моими российскими учениками были подготовлены три золотые олимпийские медали. Просто в экономически трудные для России времена у нас тут не было условий для подготовки. Не было льда: встали заливочные машины, потому что не давали бензина. Вполне естественно, что мы увезли своих учеников в США», — объясняла Тарасова «Родной газете».

Спустя 10 лет тренер вернулась в Россию и была рада этому.

«Я буквально летаю оттого, что вернулась. Могу пройтись вокруг своего дома. Меня узнают на улицах, незнакомые люди покупают и дарят цветы. Это так трогательно, что я захожу в квартиру со слезами на глазах. В Америке душа не пела. Все было подчинено только работе. Я жила, по сути, в деревне. Улица № 10, каток — в четырех минутах от моего бунгало», — говорила знаменитый специалист.

Максим Ковтун и Татьяна Тарасова. Фото Ольга Бенар, архив «СЭ»

Знаменитые ученики

За свою карьеру Тарасова сотрудничала с огромным количеством фигуристов: как советских и российских, так и американских и японских. В общей сложности ученики Татьяны Анатольевны завоевали более 40 медалей на главных стартах — чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских наград.

Чемпионами Олимпийских игр под ее руководством стали:

Ирина Роднина и Александр Зайцев (парное катание, дважды — 1976 и 1980 годы),

Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (танцы на льду — 1988 год),

Марина Климова и Сергей Пономаренко (танцы на льду — 1992 год),

Илья Кулик (мужское одиночное катание — 1998 год),

Оксана Грищук и Евгений Платов (танцы на льду — 1998 год),

Алексей Ягудин (мужское одиночное катание — 2002 год).

В разное время под руководством Тарасовой катались Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Ирина Роднина, Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, Илья Кулик, Оксана Грищук, Евгений Платов, Алексей Ягудин, Максим Ковтун, Артур Гачинский и многие другие.

Татьяна Анатольевна умела найти подход даже к зарубежным фигуристам. С Тарасовой сотрудничали Саша Коэн, Сидзука Аракава, Мао Асада, Денис Тен, Джонни Вейр и другие.

«Они понимают, к кому обращаются. Именно к тренерскому масштабу. Саша Коэн, Мао Асада, Сидзука Аракава, которая стала олимпийской чемпионкой. Она ушла от меня за три месяца до Игр — и я была не против, потому что была уже совершенно измучена работой. Но все равно посоветовала, как ей катать», — так рассказывала Тарасова о работе с зарубежными спортсменами.

Достижения

орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени

орден Дружбы народов

орден Почета

заслуженный тренер России

заслуженный тренер СССР

мастер спорта международного класса

ТЭФИ (2018)

Конфликт с Ириной Родниной

Между тренером и фигуристкой были достаточно ровные отношения во время их сотрудничества, которое получилось очень успешным: до 1980 года пара Роднина/Зайцев не проиграла ни одного соревнования, в котором принимала участие. Причем фигуристы получали абсолютные девять первых мест из девяти возможных и за короткие, и за произвольные программы с 1973 года.

Ирина стала самой успешной фигуристкой в истории парного катания: трижды побеждала на Олимпийских играх, десять раз — на чемпионате мира, одиннадцать — на чемпионате Европы и шесть раз становилась чемпионкой СССР. После завершения карьеры Роднина решила тренировать. Но ее отношения с Тарасовой испортились после перехода хореографа Елены Черкасской.

Со слов Ирины, она пыталась сделать все по-хорошему. Но все получилось наоборот — дело кончилось скандалом.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Я приехала к Тарасовой на тренировку. «Таня, — говорю я, — вот такая история. Мне предложили собрать свою группу, и, естественно, хочется работать со своими. Как ты смотришь, если я начну с Леной?» Таня в ответ: «Да, конечно, друзья — это очень важно. Только с другом можно начинать большое дело». Я Ленке говорю: «Все в порядке. Тарасова не против».

На следующий день сижу за своим столом в ЦК комсомола, но что-то у меня кошки на душе скребут. Не знаю почему, но скребут. Я покупаю большой букет роз и еду к Тарасовой на тренировку. Хотела вручить букет Татьяне Анатольевне в благодарность за то, что она меня понимает: я же — начинающий тренер. С этим букетом вхожу на каток и слышу дикий крик.

Татьяна Анатольевна налетает на Лену, что она предательница, что она бросает ребят. Вижу Лену, у которой глаза, полные слез. Я резко подхожу, вручаю Лене этот букет, беру ее за руку и забираю с катка. На следующий день Лена стала работать со мной", — написала Роднина в своей книге «Слеза чемпионки».

С тех пор отношения между Родниной и Тарасовой окончательно испортились, они до сих пор регулярно обмениваются колкими высказываниями в адрес друг друга.

Личная жизнь

За свою жизнь Татьяна Анатольевна трижды была замужем. Первым избранником тренера стал актер Алексей Самойлов, который выступал в театре «Современник» и являлся сыном народного артиста Евгения Самойлова. Влюбленных объединяла любовь друг к другу и к искусству.

Тарасова, которая делала первые шаги в роли наставника, интересовалась театром и искала в спектаклях вдохновение для будущих программ фигуристов. Поэтому она не пропускала ни одного выступления своего мужа. Алексей тоже регулярно поддерживал любимую на турнирах и тренировках. Тем не менее союз распался через два года. Супруги расстались в хороших отношениях.

Следующим избранником Тарасовой стал тренер по легкой атлетике Василий Хоменков. На момент встречи с Татьяной он уже был женат — на советской теннисистке Марине Чувыриной. Эта женщина тогда была на седьмом месяце беременности. Но Василий сделал выбор в пользу новой любви, при этом встретил бывшую супругу из роддома и платил ей алименты.

Вскоре Хоменков перестал участвовать в жизни детей и отдал всего себя Тарасовой. Но их союз оказался недолгим — Татьяна настаивала на разводе и даже просила свекровь забрать сына. История завершилась трагически: после ссоры Василий свел счеты с жизнью в ванной их совместной квартиры.

После двух неудачных попыток замужества Тарасова даже обратилась к гадалке, которая предсказала ей новый брак. Так и случилось — уже в тот же день тренер встретила своего будущего супруга. Им оказался пианист Владимир Крайнев. Уже спустя девять дней влюбленные зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе.

«Я была не первый раз замужем к моменту нашего знакомства. Он тоже. Я прислушалась к совету одной бабушки. Мы поехали гадать. И бабушка в беленьком платочке сказала мне: «Смотри, дай ручку. Ты скоро встретишь человека. Выходи замуж за него сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом».

Мы поехали от этой бабушки, и вскоре я встретила Вову. Он повез меня в аэропорт. И уже через неделю мы сыграли свадьбу. Мне хватило недели понять, что это мой человек.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Папа, когда обо всем узнал, спросил: «Ты замуж выходишь?» И дал мне триста рублей. Это были большие деньги по тем временам. Тем более что справляли свадьбу мы дома, а не в ресторане", — рассказала Тарасова в программе «Судьба человека».

Этот брак оказался удачным, хоть и супругам пришлось нелегко — их жизнь порой проходила на расстоянии. Тем не менее Крайнев старался поддерживать любимую не только дома, но и на работе. Владимир приходил на тренировки к Татьяне и активно участвовал в процессе — в частности, готовил музыку к программам. Он написал аккомпанемент для Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина, который имел огромный успех.

Также Крайнев подобрал музыкальные этюды к одной из постановок Оксаны Грищук и Евгения Платова. С ней дуэт выиграл первое олимпийское золото. Немаловажен и вклад Владимира в популяризацию фигурного катания. По его совету Тарасова решилась на спектакли в рамках шоу «Все звезды». Именно по его подобию затем возникнут проекты по типу «Ледникового периода».

В жизни Татьяны и Владимира были испытания: Крайневу предложили профессорскую должность в Ганновере, и он уехал в Германию, а Тарасова тогда гастролировала с шоу в США. Тем не менее они сумели преодолеть все трудности отношений на расстоянии и сохранили брак.

В семье Тарасовой и Крайнева не было детей. Сначала они хотели обзавестись наследниками, но высокая занятость заставила отказаться от этих планов. Впрочем, их семья не стала от этого менее счастливой. Супругов разделила лишь смерть — 29 апреля 2011 года пианиста, которому было 67 лет, не стало. У него была аневризма легочной артерии.

И хоть у Тарасовой не было собственных детей, она считает себя бабушкой для внуков родной сестры Галины, которой не стало в 2009 году — она скончалась после рака почек. Теперь Татьяна Анатольевна отдает свою любовь своим внучатым племянникам.

«У меня два замечательных внука, одному — 15, другому — 14. Но у них папа с мамой есть. Я так, чтобы баловать, задаривать. Разве бабушка должна быть строгая? Бабушка должна любить. Это мама с папой должны быть строгие или как им нравится. А бабушка с чего должна быть строгая?» — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Здоровье

Тарасовой пришлось завершить карьеру спортсменки в достаточно раннем возрасте из-за вывиха плеча. При этом у нее уже тогда были проблемы с позвоночником. Но в последние годы тренера мучила невыносимая боль. Татьяна Анатольевна не один год страдает от болезни и уже несколько лет передвигается на инвалидной коляске.

В декабре 2021 года Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ в интервью Лере Кудрявцевой рассказала о состоянии своего здоровья. Оказалось, что еще в 2013 году легендарный тренер перенесла сложную операцию на позвоночнике и после долгой реабилитации смогла встать и сделать несколько шагов. Но год назад боль вернулась с еще большей силой.

«Ой, да каких операций только не было! Зачем мне это помнить? Не помню не потому, что у меня плохая память. А потому, что я не хочу это помнить», — заявила Тарасова.

В СМИ время от времени появляется различная информация о состоянии здоровья тренера, в том числе о возможной госпитализации. Однако сама Татьяна Анатольевна называет подобные новости вбросами.

«Не знаю кому писать, кому кричать, что меня постоянно хоронят. Появляются разные вбросы в разное время. Я себя прекрасно чувствую и здорова!» — сказала Тарасова «СЭ».

Время от времени заслуженный тренер появляется на различных соревнованиях — так Татьяна Анатольевна присутствовала на турнире по шоу-программам. Также она активно следит за всеми событиями в мире фигурного катания и дает комментарии на различные темы.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Татьяна Тарасова сейчас

В настоящее время Татьяна Анатольевна — заслуженныи? тренер России. Она считается одним из самых авторитетных специалистов по фигурному катанию. И хоть активную тренерскую карьеру она уже не ведет, Тарасова по-прежнему часто приезжает на катки и дает консультации действующим спортсменам.

До 2020 года Татьяна Анатольевна комментировала соревнования по фигурному катанию на телевидении. В 2018 году она получила телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» после работы во время Олимпийских игр в Пхенчхане.

Тарасова была председателем жюри ряда телевизионных ледовых шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период». Она считает, что эта работа пошла ей на пользу. И в целом проекты благотворно сказались и на популярности фигурного катания.

«Очень благодарна Первому каналу за то, что они меня выбрали и я им подошла. Эти десять лет могла бы тренировать. Но была с ними, и это прекрасная работа. В трудное время меня это поддерживало. Я чувствовала, что у меня есть занятие, и мне нужно быть в порядке. Всех, кто там работает, очень люблю. Нынешний бум женского одиночного катания — от «Ледниковых периодов»? Безусловно. Тысячи людей взяли своих детей и привели в фигурное катание, — заявила Тарасова «СЭ».

Также Татьяна Анатольевна является одним из самых ярких спикеров нашего времени. При этом она может допустить достаточно резкое высказывание в адрес кого-либо.

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