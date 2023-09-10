Экс-россиянка Губанова начала сезон с победы. Триумф Грузии в Бергамо и Стамбуле

О чем говорят результаты международных стартов в эти выходные?

ISU Challenger. Lombardia Trophy. Бергамо, Италия

Женщины. Итоговое положение

1. Анастасия Губанова (Грузия) — 185,60

2. Хана Йошида (Япония) — 185,45

3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 180,78

4. Екатерина Куракова (Польша) — 178,62

5. Лара Наки Гутманн (Италия) — 163,42

Практически все фигуристы не просто вышли из отпуска, но уже и начали соревнования. Вовсю идет юниорская серия «Гран-при», постепенно стартуют и взрослые турниры, пока что с турниров категории Б и челленджеров. На них часто можно встретить тренеров из России, которые как работали с видными иностранцами, так и продолжают. Хотя и некоторые из иностранцев при внимательном изучении оказываются своими. Как, например, Анастасия Губанова, для которой сборная Грузии скорее как спортивная команда. Сама Анастасия как жила в Санкт-Петербурге, так и продолжает тренироваться в Северной Пальмире. Как она начала сезон и что ждать от Губановой дальше?

Чемпионка Европы победила, но поводов для радости немного

Турнир в Ломбардии всегда был излюбленным соревнованием для россиян. Именно на севере Италии российские фигуристы любили начинать сезон. Увы, Международный союз конькобежцев (ISU) не спешит допускать спортсменов из России и Белоруссии даже в нейтральном статусе, поэтому в этот раз, как и в прошлом году, в Бергамо звезд уровня Анны Щербаковой или Елизаветы Туктамышевой не предвиделось. Впрочем, ISU никак не может повлиять на российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство. В женском одиночном самая известная и успешная — Анастасия Губанова. Петербурженка навсегда отметилась яркой победой на чемпионате Европы минувшей зимой. После ЧЕ последовал провал на чемпионате мира. Тем не менее настрой у Анастасии серьезный, что она и планировала показать уже на Lombardia Trophy.

Результаты оценивать можно двояко. С одной стороны, Губанова начинает с победы, из Бергамо она увозит золото. С другой, едва ли ее порадовало само выступление. Особенно — произвольная программа, в которой девушка без ошибок исполнила разве что стартовый каскад и сольный двойной аксель. Одиночные риттбергер и сальхов в недокрут, как и сольный флип, на каскаде с тулупом второй прыжок она и вовсе сдвоила, допустив лишний повтор. Неудачными вышли даже вращение и дорожка шагов. Обидно видеть такое выступление после неплохой короткой программы, по итогам которой Анастасия и захватила лидерство. Запаса прочности ей хватило для общей победы, несмотря на провал в произвольной. Тем не менее это показатель уровня конкуренции, а не повод для радости. Такие турниры на старте сезона важнее как контрольный прогон, нежели борьба за результат.

Фото Global Look Press

Ученик Тутберидзе Егадзе сомнительно начал сезон на глазах у Этери

Прогон — на тройку с минусом. Впрочем, оценку ставить не нам, а Евгению Рукавицыну. Он сам в Италию не полетел и следил за соревнованиями дистанционно. А вот Этери Тутберидзе решила лично помочь своему ученику Нике Егадзе. Егадзе тоже в сборной Грузии, но, в отличие от Губановой, выступал за нее всегда. Собственно, и родился он в Тбилиси. Тем не менее всю сознательную спортивную жизнь провел в Москве на катке «Хрустального» под крылом Тутберидзе, для которой этническая Родина всегда имела большое значение. Егадзе после того, как карьеру решил завершить Морис Квителашвили, — еще один грузин из команды Этери, претендующий на статус первого номера своей сборной. Однако пока что обосновать свои претензии на лидерство не получается. Ника никак не может выдать чистые прокаты, хотя на тренировках выглядит неплохо.

Так и в Бергамо, на раскатке Егадзе уверенно исполнял четверной сальхов. Но в прокате — падение. Дальше Ника собрался и выдал каскад четверного тулупа с тройным и тройной аксель, но для высоких оценок этого оказалось недостаточно. Судьи не дали ему даже 80 баллов, так что фактор Тутберидзе на международной арене, похоже, больше не работает как прежде. Впереди у Егадзе еще произвольная программа, но едва ли он поднимется выше третьего места, ведь впереди сильный японец Юма Кагияма и перспективный американец Эндрю Торгашев. Этих парней панель арбитров уважает куда больше, так что при прочих равных понятно, на чьей стороне будут их симпатии. Начала сезон в Италии и Екатерина Куракова, однако она не попала в тройку призеров. Еще хуже ситуация у Алины Урушадзе — бороться за грузинские квоты с Губановой она едва ли способна.

Фото Global Look Press

Результаты международных стартов продолжают разочаровывать

Параллельно в Стамбуле проходил этап юниорской серии «Гран-при», а в Америке — турнир для парников John Nicks Pairs Challenge. Из любопытного — победный дебют нового грузинского дуэта Анастасия Метелкина/Лука Берулава, собранного из остатков двух других. В Нью-Йорке начал спортивный год петербуржец Александр Коровин, выступающий сейчас за Филиппины вместе с Изабеллой Гомес. Впрочем, первый же старт говорит, что едва ли пару Гомес/Коровин ждет прорыв — множество недочетов и только шестое итоговое место из 11. На результаты и вовсе лучше не смотреть, ведь даже у чемпионов — экс-россиянина Павла Ковалева с супругой Камиллой — итоговая сумма большая похожана произвольную программу. Вообще трудно не признать, как снизилась планка ожиданий на международных стартах. О прежних гонках за рекорды между Александрой Трусовой и Анной Щербаковой нет сейчас и речи.

ISU в непростой ситуации. С одной стороны — союз не из тех, кто первым идет на нестандартные ходы. Пожилое руководство привыкло плыть по течению, и пока возвращение россиян в зимних дисциплинах не станет массовым, идти на риск они не будут. С другой — фигурному катанию это возвращение нужно едва ли не больше прочих. Спорт стагнирует и отказывается от лучших в своем деле. При том что отстранение России при ближайшем рассмотрении останется номинальным. Взгляните на протоколы с любого старта. Чуть ли не добрая половина участников — с российскими корнями, российским прошлым или даже паспортом. Причем не факт, что у них гражданство новой страны, по правилам ISU это не обязательно. Про тренеров и вовсе речи не идет, они допускаются без ограничений. Так зачем эти барьеры нужны тогда в принципе?