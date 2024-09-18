Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США. Она сменила сборную в мае

С новым партнером она стала второй на Lombardia Trophy.

Что случилось?

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она вместе с американским фигуристом Джеффри Ченом позирует с флагом США. Спортсменка сделала это после того, как в воскресенье с новым партнером заняла второе место на турнире Lombardia Trophy .

«Спасибо Lombardia Trophy. Здесь у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Вперед и ввысь», — гласит подпись к фотографии.

Стоит отметить, что 23-летняя Аннабель родилась в США. У нее есть американский паспорт, также в дополнение к нему имеются российское и французское гражданства, поскольку ее родители — бывшие фигуристы Николай Морозов и Каролин Дуарин. Поэтому ничего страшного, казалось бы, не произошло. Тем не менее болельщикам было удивительно видеть данное фото, поскольку еще в прошлом году спортсменка выступала в России с Игорем Еременко.

Дэвид Нарижный и Аннабель Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему Морозов уехала в США?

Напомним, в России у Аннабель возникали сложности с партнерами. Дольше всего она выступала с Андреем Багиным, затем сезон работала с Дэвидом Нарижным, но дуэт распался: официальная версия заключалась в том, что юноша не хотел тренироваться за границей. Неофициальная — предпочел встать в пару с возлюбленной, которой была не Морозов.

В итоге в прошлом году Аннабель начала работать с Игорем Еременко, но полноценно выступить в России дуэт так и не смог. Фигуристка получила травму на разминке на этапе «Гран-при» в Красноярске. Она столкнулась с Елизаветой Шанаевой, катающейся с Павлом Дроздом. Из-за глубокого пореза ноги у девушки дуэт продемонстрировал только ритм-танец и снялся с произвольной программы.

После этого и начались разговоры о том, что пара, скорее всего, сменит спортивное гражданство. Причем сначала называлось французское. Однако если у Морозов не было проблем выступать под другим флагом, то у Еременко возникли сложности. В итоге Аннабель приняла решение отправиться в США — к отцу.

В мае сборная США попросила ФФККР отпустить Морозов из сборной России — в федерации пошли навстречу. Нового партнера Аннабель нашла довольно быстро: им почти сразу стал Джеффри Чен. Пара дебютировала в июле на Dallas Classic .

Аннабель Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Какие перспективы у Морозов в сборной США?

Пока о перспективах Морозов в сборной США сказать что-то трудно. В национальной команде очень высокая конкуренция, возможно, сейчас даже выше, чем в сборной России. Но пара Морозов/Чен пока выступает неплохо: на том самом турнире в Италии, где была сделана фотография, они заняли второе место с результатом 177,05 балла.