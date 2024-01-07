Олимпийский чемпион тащит новое шоу Авербуха.

Кто такой Алексей Ягудин? 43-летний мужчина, муж, отец двоих детей, фигурист, олимпийский чемпион, актер, веселый человек. Психология самости, то есть ответ на вопрос «кто я?» — один из главных ее разделов. Можете сами проделать это интересное и не всегда веселое упражнение, попробовать перечислить, кто вы. Если список Ягудина можно было бы продолжать, рано или поздно в нем бы появилось слово «клоун».

На пресс-конференциях он всегда главный балагур и «подниматель» настроения. На шоу часто играет подобных персонажей. Выиграл турнир «Русский вызов» с явной аллюзией на Енгибарова. В новом спектакле «Корова на льду» Ягудин в образе клоуна Ягодкина — лучший на ледовой сцене.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ставка на душевность, а не масштаб

«Корова на льду» — конечно, не шоу Навки или Плющенко по масштабам. Зато душевно и доступно — в смысле охвата глазами всего происходящего на льду. Дети высыпают со своих мест к катку и все два часа проводят в проходе у бортика — стюардов рядом не видно, и это прекрасно. Детский спектакль не то место, на котором хочется наблюдать синдром вахтера.

Да, само представление попроще «Русалочки» или «Вечеров на хуторе». Но есть привычные Авербуху акробаты, номера с отсылками к молодежной культуре, словами «скам» и «хейт», живое исполнение музыки, реальный огонь на льду и тройные прыжки в исполнении Артема Федорченко и... Алексея Ягудина. Он, как рассказывают очевидцы, идет на серии 8 из 8 тройных тулупов, а на тренировках даже цепляет к нему полуторный аксель. Неплохой контент для защиты титула победителя турнира шоу-программ. Если добавить к нему коронный кувырок — так вообще победный.

При этом рискну назвать главной звездой шоу именно Ягудина, а не Евгению Медведеву, которую встречают громче. На премьере она не делала прыжков и вышла на пару сольных номеров — в основном катаясь с Коровой, в костюме которой танцор Тимур Бабаев-Смирнов. Но пока на лед не вышли Тотьмянина, Маринин и Ягудин, даже конферанс Аллы Михеевой казался каким-то умиротворенным. Хотя взрослым на шоу тоже есть о чем подумать — оно не только детское. Недаром Илья Авербух со смехом называл на пресс-конференции «Корову на льду» «тройником с Михеевой» — по числу шоу в день.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заложник образа или великий талант?

Наблюдая вживую с первых рядов работу Ягудина (а при таком графике в течение полутора недель это уже не просто творчество), понимаешь, почему именно он играет в театре и так востребован на множестве площадок. Да, он снова в образе клоуна, но вживается в него блестяще. На льду лучше клоуна сейчас не найти, и это комплимент, а не оскорбление.

Сейчас уже не восстановишь момент, в который клоун стало ругательным словом. Вероятно, в тот же, когда к фразе Ленина про «важнейшее искусство — кино» стали добавлять в виде байки цирк: «пока народ безграмотен, важнейшим искусством для нас является кино и цирк». Карандаша, Олега Попова, Юрия Никулина, Леонида Енгибарова точно не назовешь люмпенами, хотя, наверное, под нынешние образы идеального успешного мужчины-достигатора они не подходят. Никулин попадал под лошадь и ломал ключицу — ну несерьезно. Рост Михаила Румянцева — 142 сантиметра, кто за такого выйдет? Олега Попова и вовсе похоронили в клоунском костюме — настолько он пронес через всю жизнь свой образ «солнечного клоуна».

И часто бывает так, что жизнелюбивый клоун на сцене в жизни как раз оказывается несчастным человеком. Не берусь сказать о Ягудине, счастливый он или несчастный — это тема для слезливого полуторачасового интервью на YouTube. Но то, что его кидало из стороны в сторону, это правда. Достаточно почитать про их историю любви с Тотьмяниной — как Алексей уходил и возвращался и, называя вещи своими словами, боялся ответственности. История с алкоголем в США и ездой за рулем тоже давно уже публичная.

И от его умения вжиться в роль не покидает ощущение, что это сублимация. Юмор и веселье всегда останутся для людей в том числе и глубоким механизмом психологической защиты. Но, наверное, за это Ягудина мы и любим — он не похож на остальных, не стесняется этой сублимации и для своего типажа уже стал легендарным. И спокойно рассуждает о смерти — мол, не хочет доживать до старости, а ушел бы рано, во сне или замерзнув на лавочке в Норильске. Или «чтоб фура сбила». И человечество никогда не ответило на вопрос, как лучше.